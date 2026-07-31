Vernisajul expoziției de grafică semnată de artista vizuală Carmen Acsinte, la Galeria Artotecii BMB

Evenimentul va avea loc la Galeria Artotecii BMB, situată pe Șoseaua Mihai Bravu, nr. 4.

Carmen Acsinte a absolvit Universitatea de Arte București, specializarea Grafică în 2001și din același an este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Carmen Acsinte activează ca artist vizual, ilustrator de carte, designer grafic și de obiect. Expoziția Insula cu oameni este un eseu despre desen, germinare, memoria formelor vegetale și materie imaginară. O insulă nu este un loc. Este timpul de care are nevoie o lume pentru a începe. Desenul devine locul acestei germinări. Linia nu descrie forma, ci îi repetă comportamentul. Ea crește asemenea unei rădăcini, se divide asemenea unei nervuri și își schimbă direcția asemenea unei tulpini care caută lumina. Fiecare desen păstrează puterea unei semințe: aceea de a face vizibil posibilul.

Expoziția, curatoriată de Liviu Nedelcu și Gheorghe Dican, poate fi vizitată în perioada 3 august – 4 septembrie, de luni până vineri, conform programului Artotecii BMB.

Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului „Simezele bibliotecii”, un demers cultural permanent al BMB, inițiat în 2018, cu misiunea de a susține arta vizuală contemporană și de a o aduce mai aproape de publicul larg, prin integrarea acesteia în viața culturală a comunității.

Intrarea este liberă!

Vă așteptăm cu drag!

Despre proiectul „Simezele bibliotecii”

Lansat în 2018 de Biblioteca Metropolitană București, proiectul Simezele bibliotecii este o inițiativă culturală dedicată promovării artei vizuale moderne și contemporane. Desfășurat în spațiul Artotecii, proiectul oferă artiștilor plastici o platformă de expunere, iar publicului – o experiență culturală diversificată, prin expoziții ce explorează o varietate de stiluri și direcții artistice.

Artoteca a devenit, prin acest program, un punct de întâlnire între literatură și arte vizuale, încurajând dialogul între forme diferite de expresie artistică. Simezele bibliotecii urmărește apropierea publicului de arta contemporană și consolidarea legăturii dintre comunitate și mediul artistic.

Despre Biblioteca Metropolitană București (BMB)

Biblioteca Metropolitană București este singura rețea de biblioteci publice din Capitală, cu 30 de filiale prezente în toate sectoarele orașului, asigurând acces gratuit la informare, educație și lectură pentru comunitatea bucureșteană. Serviciile de împrumut la domiciliu, consultarea în sălile de lectură, accesul la resurse digitale și oferta culturală diversificată permit instituției să răspundă constant nevoilor de formare, documentare și dezvoltare personală ale publicului de toate vârstele. Programele și proiectele culturale și educaționale dedicate copiilor, tinerilor și adulților transformă biblioteca într-un spațiu activ de învățare, dialog și întâlnire între generații, prin organizarea anuală a sute de evenimente. Astfel, Biblioteca Metropolitană București își consolidează rolul de infrastructură esențială a culturii și educației în București, contribuind la creșterea accesului la resurse culturale și la îmbunătățirea calității vieții comunității și confirmându-și statutul de instituție publică modernă, conectată la nevoile orașului.