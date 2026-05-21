Volumul „Arteziana” al poetei Svetlana Cârstean, publicat de editura Nemira  a fost distins cu două premii în cadrul Galei Premiilor Observator Cultural

Cu prilejul acestei ediții aniversare au fost decernate premii pentru cinci categorii: „Proză“, „Poezie“, „Debut“, „Critică/Istorie/Teorie literară“, „Memorialistică/Eseu“, cărora li s-au adăugat Premiul „Gheorghe Crăciun“ pentru opera omnia, Premiul Observator Lyceum (decis de un juriu de liceeni, pentru proză) și Premiul Observator Universitas (decis de un juriu de studenți, pentru poezie), precum și alte trei premii speciale, acordate de redacția Observator Cultural.

Premiul „Andrei Bodiu“ pentru Poezie 2026, precum și premiul special „Observator Universitas“ au fost acordate Svetlanei Cârstean pentru volumul „Arteziana”, publicat de editura Nemira în toamna anului 2025. În „Arteziana“, al doilea volum al unei trilogii poetice „organice și personale a acelor teme vitale care te readuc în lume“, Svetlana Cârstean abordează o temă prea puțin întâlnită în literatura noastră, cea a prieteniei dintre fete.

„Mă bucur că fac parte din poezia noastră contemporană, e un privilegiu și o șansă de a-mi găsi vocea printre alte voci puternice care scanează, rezistă și celebrează. Ceea ce mi-a adus surprinzător poezia în ultimii ani e publicul, un public cel mai adesea tânăr, care e în căutarea forței limbajului și a expresiei personale. Sunt recunoscătoare și surprinsă, nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge cândva atât de aproape de publicul care îmi citește poezia. Rețelele sociale au creat, e adevărat, un shortcut către poeți și poezia lor, un contact direct cu textul. Întotdeauna însă după lecturi publice, expunere, evenimente, premii, cel mai bun lucru care ți se poate întîmpla e să găsești din nou drumul către scrisul tău, către intimitatea obligatorie, către munca ta. Mulțumiri celor două jurii și felicitări tuturor colegilor mei nominalizați!“, a spus Svetlana Cârstean.

Despre Svetlana Cârstean

Svetlana Cârstean s‑a născut la Botoșani în 1969. Pentru volumul de debut, Floarea de menghină (2008, Editura Cartea Românească; 2015, Editura Trei, ed. a II‑a; 2021, Editura Nemira, ed. a III‑a), a primit Premiul pentru Debut în Poezie al Uniunii Scriitorilor, Premiul pentru Debut al revistei România literară, Premiul Național de Poezie Mihai Eminescu și Premiul Radio România Cultural pentru Poezie. Floarea de menghină a fost publicată în Suedia la Editura Rámus, în 2013, în traducerea poetei Athena Farrokhzad. În 2015 a lansat volumul Gravitație, la Editura Trei (2021, Editura Nemira, ed. a II‑a), tradus și publicat în Norvegia de Editura Audiatur, în 2017. În 2016, a lansat în Suedia, împreună cu Athena Farrokhzad, volumul comun Trado, publicat de editurile Albert Bonnier și Rámus. Cartea a apărut în același an la Editura Nemira și a primit Premiul Radio România Cultural pentru Poezie. Trado a apărut în traducere în Polonia, Norvegia, Danemarca, Spania și Argentina. În 2021, Svetlana Cârstean a lansat Sînt alta, la Editura Nemira, volum publicat în traducere spaniolă de Editura Visor Libros. În februarie 2025, a apărut Restul, prima carte a unei trilogii „organice și personale a acelor teme vitale care te readuc în lume“, urmat de volumul Arteziana, publicat în octombrie 2025.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Despre Nemira

Nemira este una dintre primele edituri independente din România. A fost fondată în 1991 la București de Valentin Nicolau și continuă să fie și astăzi un business de familie condus de Ana Lotts-Nicolau și Cătălina Nicolau. Editură independentă curajoasă, Nemira are ca prioritate să aducă cititorilor povești puternice și idei provocatoare. Nemira traduce unii dintre cei mai populari și îndrăzneți scriitori din întreaga lume și, în același timp, susține noile generații de scriitori români ale căror voci consideră că trebuie să se facă și mai mult auzite.

În dialog constant cu cititorii, firul roșu al tuturor cărților publicate este #plăcerea lecturii, alături de convingerea profundă că literatura și educația pot schimba destine.