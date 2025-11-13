Ziua Dramaturgiei Românești, la Teatrul Dramaturgilor Români – 13 noiembrie

În perioada 12-16 noiembrie 2025, vă invităm să (re)descoperiți câțiva dintre dramaturgii români care au definit scena contemporană, într-o căutare filosofică și provocatoare a sinelui, a celuilalt, a lumii.

Sperăm, totodată, să găsiți un prilej de reflecție în dezbaterea organizată în data de 13 noiembrie: Dramaturgii în mișcare. Poetici personale și structuri instituționale. Moderator: Bobi Pricop. Invitați: Mihaela Michailov, Maria Manolescu, Doru Vatavului și Ionuț Sociu. Evenimentul va avea loc în sala Iosif Naghiu, începând cu ora 21:00.

Vă așteptăm la Teatrul Dramaturgilor Români! În acest spațiu unic, Ziua Dramaturgiei Românești este celebrată în fiecare zi.

Biletele au fost puse în vânzare pe site-ul www.bilet.ro și la casa de bilete a Teatrului Dramaturgilor Români.

Rezervări: 0756 021 106 / rezervari@teatruldramaturgilor.ro.

Detalii despre program și evenimente: www.teatruldramaturgilor.ro.

Teatrul Dramaturgilor Români este o instituție publică de cultură subvenționată de Consiliul General al Municipiului București.