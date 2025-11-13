x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Ziua Dramaturgiei Românești, la Teatrul Dramaturgilor Români – 13 noiembrie

Ziua Dramaturgiei Românești, la Teatrul Dramaturgilor Români – 13 noiembrie

de Magdalena Popa Buluc    |    13 Noi 2025   •   00:40
Ziua Dramaturgiei Românești, la Teatrul Dramaturgilor Români – 13 noiembrie

Teatrul Dramaturgilor Români vă propune, în acest an, cu ocazia Zilei Dramaturgiei Românești, spectacolele Stop the tempo! de Gianina Cărbunariu, regia Mara Oprea, Anticlimax de Doru Vatavului, regia Bobi Pricop, și tripticul sorescian Setea muntelui de sare: Iona – coordonare scenică Victor Ioan Frunză, Paracliserul – regia Marcel Țop, Matca – regia Alexander Hausvater.

În perioada 12-16 noiembrie 2025, vă invităm să (re)descoperiți câțiva dintre dramaturgii români care au definit scena contemporană, într-o căutare filosofică și provocatoare a sinelui, a celuilalt, a lumii.

Sperăm, totodată, să găsiți un prilej de reflecție în dezbaterea organizată în data de 13 noiembrie: Dramaturgii în mișcare. Poetici personale și structuri instituționale. Moderator: Bobi Pricop. Invitați: Mihaela Michailov, Maria Manolescu, Doru Vatavului și Ionuț Sociu. Evenimentul va avea loc în sala Iosif Naghiu, începând cu ora 21:00.

Vă așteptăm la Teatrul Dramaturgilor Români! În acest spațiu unic, Ziua Dramaturgiei Românești este celebrată în fiecare zi.

Biletele au fost puse în vânzare pe site-ul www.bilet.ro și la casa de bilete a Teatrului Dramaturgilor Români.

Rezervări: 0756 021 106 / rezervari@teatruldramaturgilor.ro.

Detalii despre program și evenimente: www.teatruldramaturgilor.ro.

Teatrul Dramaturgilor Români este o instituție publică de cultură subvenționată de Consiliul General al Municipiului București.

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri