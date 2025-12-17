AUR depune moțiuni simple împotriva miniștrilor de Interne și de Justiție

Reprezentanții partidului au declarat că cele două moțiuni simple sunt depuse împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, și împotriva ministrului de Justiție, Radu Marinescu, „două domenii în care s-au acumulat o serie de nereguli care au pus în pericol atât siguranța cetățenilor, cât și încrederea acestora în instituțiile statului”.

În ceea ce îl privește pe Cătălin Predoiu, AUR arată că la baza moțiunii au stat „multiplele abuzuri care au fost constatate în ultima perioadă, atât intervențiile în procesul electoral, dar și situația alarmantă a șefilor interimari de la conducerea inspectoratelor județene de poliție”. De asemenea, aceasta este motivată și de excluderea României din programul Visa Waiver, care ar fi fost determinată, potrivit reprezentanților AUR de „gravele probleme în ceea ce privește traficul de persoane”.

În ceea ce îl privește pe ministrul Justiției, reprezentanții AUR vorbesc despre „o nemulțumire generalizată în rândul cetățenilor cu privire la disfuncționalitățile din acest domeniu”. Ei acuză faptul că mulți infractori scapă cu pedepse minime, procesele sunt extrem de lente, iar uneori acestea durează și zeci de ani, până la prescripție.

(sursa: Mediafax)