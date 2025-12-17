Echipa lui Chef Ștefan, victorioasă, aseară la Chefi la cuțite. Diseară, provocare triplă în arena culinară: roata nebună a ingredientelor, plus două amulete

În ediția Chefi la cuțite de ieri, pentru proba care a cerut redarea unei povești faimoase în farfurie, tabăra lui Chef Ștefan Popescu a știut să exploateze la maximum tema Hansel și Gretel, bazându-se pe talentul patiserului experimentat Ștefana Mercori. Astfel, tabăra bordo a obținut o victorie îndelung așteptată. Seara s-a încheiat, însă, dureros pentru două echipe, întrucât de data aceasta au fost două eliminări - una dintre ele, chiar cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia. Arșenica Cocean a primit o penalizare de patru puncte pentru nerespectarea temei de la proba individuală. Astfel, concurenta a avut ca ingredient impus brânza Camembert, care ar fi trebuit să fie vedetă în farfuria sa, dar nu s-a simțit deloc în desertul preparat de ea. Celălalt concurent care a părăsit concursul a fost Alex Dima, de la tunicile galbene.

Diseară, lucrurile scapă de sub control în bucătăria Chefi la cuțite, atunci când roata norocului aduce combinații nebunești de ingrediente pentru echipe. Și ca și cum această provocare nu era de ajuns, două amulete vor agrava situația. Cea dintâi va fi dată în timp record de către Chef Richard Abou Zaki – iar cea de-a două lovitură va impune engleza ca singura limbă de comunicare în bucătărie. Așadar, urmează o partidă de gătit în care nivelul stresului, dar și cel al umorului vor urca spectaculos. Cum va decurge cel de-al optulea battle telespectatorii vor afla urmărind ediția show-ului culinar difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

