Dincolo de câmpul tactic: poate România să-și recâștige justiția?

Ani de zile, mitul securității și al controlului absolut a fost invocat pentru a explica sentințe surprinzătoare, achitări inexplicabile și cariere distruse. S-a vorbit despre o rețea de influență, despre telefoane date în miez de noapte și despre magistrați care, sub presiunea amintirii unei puteri discreționare, au ales să urmeze ”ordinul” mai degrabă decât legea. Însă, în ultima vreme, încep să apară semnele unei schimbări. Din ce în ce mai mulți magistrați își asumă riscul de a contesta narativul dominant, de a cere socoteală celor care au abuzat de putere și de a repara nedreptățile trecutului. Sunt rejudecate procese, sunt anulate decizii, iar adevărul începe să iasă la iveală.

Acest proces nu este lipsit de obstacole. Tentativele de intimidare, campaniile de denigrare și presiunile politice sunt încă prezente. Dar, în ciuda acestor dificultăți, un nou spirit pare să anime justiția română: spiritul independenței și al responsabilității față de lege.

Justiția nu este perfectă, dar este singurul instrument pe care îl avem pentru a ne asigura că nimeni nu este mai presus de lege, nici măcar cei care au crezut că pot manipula sistemul din umbră. Fiecare decizie corectă, fiecare sentință dreaptă, este o victorie împotriva trecutului și o garanție pentru viitor. Dar lupta pentru o justiție cu adevărat independentă nu se oprește aici. Mai sunt multe de făcut pentru a consolida statul de drept și pentru a proteja drepturile și libertățile cetățenilor. Este nevoie de o reformă profundă a sistemului judiciar, de o mai mare transparență în procesul decizional și de o educație juridică mai bună pentru toți.

Este nevoie, de asemenea, de o schimbare de mentalitate, de o înțelegere mai profundă a faptului că justiția nu este un instrument politic, ci un serviciu public esențial pentru funcționarea unei societăți democratice. Magistrații trebuie să fie independenți nu doar de influența politică, ci și de presiunile sociale și media.

În plus, este important să nu uităm că generalul Dumbravă este doar un simbol al unei probleme mai largi: problema corupției și a influenței ilegale asupra deciziilor publice. Pentru a combate cu adevărat această problemă, este nevoie de o abordare holistică, în care să fie incluse măsuri preventive, sancțiuni dure și o cultură a integrității. Și, mai presus de toate, este nevoie de implicarea activă a cetățenilor. Fiecare dintre noi are un rol de jucat în apărarea statului de drept și în promovarea unei societăți juste și echitabile. Trebuie să fim vigilenți, să denunțăm abuzurile și să susținem eforturile celor care luptă pentru dreptate.

În acest sens, exemplul magistraților care au avut curajul să conteste influența generalului Dumbravă este o sursă de inspirație pentru noi toți. Ei ne arată că, până și în cele mai dificile momente, este posibil să rezistăm presiunilor și să ne urmăm conștiința; ne arată că justiția încă mai există după ordin.

Într-o societate în care corupția și abuzurile de putere au fost mult timp considerate inevitabile, recuperarea încrederii în justiție este o sarcină dificilă, dar nu imposibilă. Fiecare pas înainte, fiecare decizie corectă, este o rază de speranță într-un viitor mai bun. Iar speranța, așa cum știm cu toții, este cel mai puternic instrument pe care îl avem pentru a construi o lume mai bună pentru noi și pentru generațiile viitoare. Să nu lăsăm ca umbra lui Dumbravă să ne întunece speranțele! Să luptăm împreună pentru o justiție care să fie egală pentru toți, o justiție care să nu se teamă de nimeni și o justiție care să fie întotdeauna de partea adevărului! Pentru că, în final, adevărul va învinge.

În acest context al luptei pentru o justiție independentă, este esențial să ne îndreptăm atenția și către viitor. Cum putem construi un sistem judiciar mai puternic, mai transparent și mai rezistent la influențele externe?

Este foarte important să investim în educația și formarea magistraților, care să dețină cunoștințe juridice solide și să fie ghidați de o etică profesională impecabilă, având capacitatea de a rezista presiunilor de orice fel. De asemenea, este important să le asigurăm un mediu de lucru sigur și stabil, care să le permită să-și exercite funcția în mod independent și imparțial.

Totodată, trebuie să consolidăm mecanismele de control și de responsabilizare a magistraților. Aceasta nu înseamnă să le subminăm independența, ci, dimpotrivă, să le oferim instrumentele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile în mod eficient și responsabil. Este nevoie de un sistem de evaluare obiectiv și transparent, de proceduri clare de sancționare a abaterilor și de o mai mare implicare a societății civile în monitorizarea activității justiției.

În același timp, trebuie să ne asigurăm că justiția este accesibilă tuturor cetățenilor, indiferent de statutul lor social sau de resursele financiare de care dispun, iar aceasta presupune eliminarea barierelor financiare și administrative care împiedică accesul la justiție, oferirea de asistență juridică gratuită pentru persoanele vulnerabile și promovarea unei culturi a respectului pentru lege și pentru drepturile omului.

Și, nu în ultimul rând, trebuie să cultivăm un dialog deschis și constructiv între toți actorii implicați în procesul de justiție: magistrați, avocați, procurori, polițiști, politicieni, jurnaliști și cetățeni. Numai printr-o colaborare onestă și transparentă putem construi un sistem judiciar care să răspundă cu adevărat nevoilor societății și care să garanteze respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale tuturor.

Astăzi, în timp ce umbra lui Dumbravă începe să se risipească, avem șansa unică de a construi o justiție nouă, o justiție care să fie demnă de încrederea cetățenilor, o justiție care să nu mai fie un instrument de opresiune, ci un instrument de eliberare, o justiție care să nu mai fie o sursă de teamă, ci o sursă de speranță. Să profităm de această șansă și să ne unim forțele pentru a construi o Românie în care justiția să fie cu adevărat independentă, imparțială și accesibilă tuturor! O Românie în care nimeni să nu mai fie mai presus de lege și în care drepturile și libertățile fiecărui cetățean să fie respectate și protejate, pentru că numai într-o astfel de Românie putem trăi cu demnitate și cu încredere în viitor.

Decesul generalului (r) Dumitru Dumbravă marchează sfârșitul unei cariere care a generat constant controverse în spațiul public, în special prin modul în care a fost înțeleasă și exercitată relația dintre serviciile de informații și societatea democratică. Fostul ofițer al Serviciului Român de Informații a rămas cunoscut mai ales pentru afirmațiile și conceptele care au ridicat semne de întrebare asupra limitelor constituționale ale implicării serviciilor în viața publică, iar în acest sens, dispariția sa obligă la o discuție lucidă privind potențialele derapaje instituționale și asupra moștenirii controversate pe care o lasă în urmă. Declarația sa conform căreia ”instanţele judecătoreşti rămân un câmp tactic, unde se joacă inclusiv interesele de securitate naţională” a devenit, poate, cel mai cunoscut simbol al tensiunilor dintre principiile democratice și practicile de securitate invocate în numele stabilității statului, alimentând neîncrederea în independența justiției și întărind percepția unei implicări excesive a structurilor de informații în domenii care ar trebui să rămână autonome.

Dacă vrem ca România să se desprindă definitiv de umbrele trecutului și de simbolurile abuzului de putere, trebuie să ne asigurăm că niciun ”câmp tactic” nu va mai exista vreodată în afara legii și că singurul teren pe care se joacă destinul unei națiuni este cel al justiției independente și transparente.