3 zodii chinezești atrag banii între 12 și 18 ianuarie 2026

Zilele-cheie în care energiile favorabile ating punctul maxim sunt:

luni, 12 ianuarie, marți, 13 ianuarie și duminică, 18 ianuarie.

Energia acestei săptămâni este legată de Legea Atracției: nu trebuie să forțezi lucrurile, ci să lași viața să te aleagă. Curajul, claritatea intențiilor și încrederea în tine devin cei mai puternici magneți ai norocului.

Câine

Ziua de maxim noroc: luni, 12 ianuarie 2026

Pentru nativii din zodia Câine, începutul săptămânii aduce o adevărată deschidere de drumuri. Ceva pentru care ai muncit mult începe să dea roade sub forma unei invitații, oferte sau oportunități neașteptate.

Carisma ta este la cote maxime, iar oamenii sunt mult mai dispuși să spună „da” solicitărilor tale. Dacă ceri bani, sprijin sau o șansă, ai mari șanse să primești exact ce îți trebuie. De asemenea, apar alianțe și prietenii valoroase care te vor susține pe termen lung.

Culoarea norocului: roșu

Aliatul tău: un alt Câine, care îți oferă loialitate și protecție energetică

Mistreț (Porc)

Ziua de maxim noroc: marți, 13 ianuarie 2026

Pentru zodia Mistreț, această zi aduce o explozie de șarm, carismă și oportunități sociale. Tot ce începi acum are potențial să crească rapid. Este momentul ideal pentru a cere ajutor, a porni un proiect sau a te face remarcat.

Vei avea mai multe opțiuni decât de obicei, inclusiv unele care până acum nici nu ți-ar fi trecut prin minte. Viața socială este intensă și benefică, iar dacă ești singur, există șanse reale să apară o conexiune romantică.

Culoarea norocului: portocaliu – stimulează creativitatea și inspirația

Aliatul tău: un alt Mistreț, care îți amplifică încrederea în sine

Dragon

Ziua de maxim noroc: duminică, 18 ianuarie 2026

Pentru Dragon, norocul vine sub forma echilibrului și clarității interioare. Deși nu pare spectaculos, acest lucru îți permite să îți refaci energia emoțională și să îți vezi viitorul mult mai limpede.

În această perioadă, îți reorganizezi viața, îți regăsești controlul și reduci haosul. Relațiile se îmbunătățesc, iar în plan financiar, prudența și disciplina încep să dea rezultate vizibile. Te pregătești pentru un nou capitol important.

Culorile norocului: negru, albastru, bleumarin – pentru protecție și putere

Aliatul tău: un alt Dragon, care te ajută să-ți stabilizezi emoțiile