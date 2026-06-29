Pas cu pas: 3 zodii ies din cea mai dificilă perioadă a anului până pe 5 iulie 2026

Pentru trei zodii, însă, chiar dacă începutul săptămânii poate părea complicat, lucrurile se îmbunătățesc treptat pe măsură ce zilele trec.

Săptămâna începe cu Mercur retrograd în Rac, ceea ce poate aduce sensibilitate crescută, confuzii și neînțelegeri. În același timp, Luna Plină în Capricorn scoate la suprafață adevăruri importante, mai ales legate de muncă, relații și stabilitate.

Pe 30 iunie, Jupiter intră în Leu, schimbând complet energia perioadei. După tensiuni și blocaje, apare dorința de a trăi mai liber, de a fi văzuți, auziți și apreciați. Curajul, creativitatea și asumarea pot aduce recompense importante.

Rac

Pentru Raci, Mercur retrograd începe chiar într-o zonă sensibilă, ceea ce poate aduce confuzie, emoții intense și tendința de a interpreta greșit anumite situații. Este important să nu ia drept adevăr absolut fiecare gând negativ și să evite reacțiile impulsive.

Luna Plină în Capricorn îi obligă să privească realist anumite aspecte ale vieții, mai ales în zona carierei și a responsabilităților. Pot ieși la suprafață frustrări mai vechi sau nemulțumiri pe care le-au tot amânat.

Vestea bună este că, pe măsură ce săptămâna avansează, Racii încep să își recapete controlul. Dacă aleg răbdarea, calmul și reevaluarea atentă a planurilor, finalul săptămânii îi găsește mai puternici și mai limpezi.

Capricorn

Capricornii resimt puternic începutul acestei săptămâni. Mercur retrograd poate aduce probleme de comunicare în relații, iar oboseala acumulată la locul de muncă devine greu de ignorat.

Luna Plină îi pune față în față cu propriile limite și le arată clar că ritmul în care au funcționat până acum nu mai poate fi susținut pe termen lung. Este momentul să încetinească, să se odihnească și să nu mai ducă singuri toate poverile.

În jurul datei de 3 iulie, conjuncția Marte-Uranus poate aduce schimbări neașteptate sau tensiuni. Capricornii trebuie să evite reacțiile dure și să stabilească limite cu calm. Dacă aleg autocontrolul și grijă față de propria persoană, săptămâna se încheie mult mai bine decât a început.

Gemeni

Pentru Gemeni, Mercur retrograd și Luna Plină în Capricorn aduc un semnal de alarmă în zona banilor. Cheltuielile, datoriile sau deciziile financiare luate în grabă pot deveni subiecte importante în această săptămână.

Nativii sunt sfătuiți să evite cumpărăturile inutile și să își analizeze cu atenție bugetul. Nu este momentul pentru riscuri financiare sau pentru proiecte începute fără un plan clar.

Conjuncția Marte-Uranus din 3 iulie poate crea senzația că totul se mișcă prea repede. Tocmai de aceea, Gemenii trebuie să încetinească și să nu se lase împinși spre decizii pripite. Dacă își păstrează luciditatea, finalul săptămânii le aduce mai multă claritate și sentimentul că pot recâștiga controlul asupra vieții lor.

O săptămână care începe tensionat, dar se termină cu mai multă claritate

Pentru Rac, Capricorn și Gemeni, perioada 29 iunie – 5 iulie 2026 nu este neapărat ușoară, dar este profund necesară. Astrele îi forțează să încetinească, să observe ce nu mai funcționează și să facă alegeri mai sănătoase.

Chiar dacă începutul săptămânii vine cu tensiuni, confuzii sau schimbări neașteptate, finalul aduce o energie mai bună. Viața începe să se așeze, iar aceste zodii înțeleg că uneori progresul apare exact după momentele în care totul pare complicat.