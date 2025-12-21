3 zodii vor avea noroc, în săptămâna 22 - 28 decembrie 2025

Refuzul de a renunța este o parte crucială a manifestării intențiilor sau viselor tale. Atunci când îți păstrezi credința și continui să perseverezi, energia ta atrage ceea ce îți dorești. Desigur, nu este întotdeauna ușor să rămâi dedicat viselor tale sau vieții pe care ți-o imaginezi. Totuși, merită. Indiferent ce aduce săptămâna următoare, este important să crezi în tine și în capacitatea universului de a aduce cele mai bune rezultate posibile.

Fii dispus să muncești pentru ceea ce îți dorești și rămâi dedicat obiectivelor tale, indiferent de ce se întâmplă. Concentrează-te pe pașii singulari pe care îi poți face, în loc doar pe recompensele călătoriei. Încetinește ritmul și fii atent la ceea ce alegi, știind că cu cât refuzi să renunți mai mult, cu atât universul lucrează mai mult în favoarea ta.

1. Taur

Crede în noroc. Ești cu adevărat cel mai norocos semn zodiacal pentru sfârșitul acestui an și începutul anului 2026 dar trebuie să crezi în tine. Mișcă-te ca și cum întregul univers ar fi în spatele tău, pentru că așa este.

Acest noroc se rezumă la a profita de noile oportunități. Reflectă asupra a ceea ce ai visat, a locurilor pe care vrei să le vizitezi și a noilor aventuri pe care vrei să le întreprinzi. Este începutul manifestării a tot ceea ce îți dorești, așa că este important să fii clar în ceea ce îți dorești.

Joi, 25 decembrie, Soarele și Venus se unesc în Capricorn, creând un moment puternic de noroc. Soarele și Venus sunt cele mai norocoase două corpuri din cosmos și ajută la aducerea unor oportunități neașteptate și a abundenței financiare. Deși s-ar putea să nu te aștepți să iei decizii bruște în zilele următoare, această energie te ajută să începi să gândești mai larg.

Încearcă să crezi în tine, în ideile tale și în semnele divine pe care le primești. Începi un capitol nou și incredibil al vieții tale, care este mai bogat și mai norocos. Această eră posedă ușurința la care ai visat, Taurule.

2. Leu

Îmbarcă-te într-o aventură. Luna în primul pătrar în Berbec răsare sâmbătă, 27 decembrie, încurajându-te să începi să-ți explorezi norocul. Acesta este un moment pentru tine să-ți asculți intuiția și să urmărești ceea ce te cheamă.

S-ar putea să simți că vrei să-ți iei un an sabatic sau să pleci într-o călătorie dus pentru a explora o anumită parte a lumii sau a culturii. Deși această energie te încurajează să-ți schimbi rutina și zona de confort, este vorba despre a găsi noroc în ceea ce este cel mai semnificativ pentru tine.

Luna în primul pătrar în Berbec este o perioadă a ideilor. Chiar dacă nu ai încă un bilet de avion rezervat, poți totuși să profiți de această energie. Deși s-ar putea să te afli acasă săptămâna aceasta, este un moment fantastic pentru a începe să cercetezi sau să urmărești ideile pe care le-ai avut anterior.

Nimic nu te împiedică să pornești și să trăiești viața menită pentru tine, Leu. Trebuie doar să decizi să nu renunți. Planifică cum vrei să arate anul viitor și ce speri să experimentezi. Concentrează-te pe cum vrei să te simți și ce vrei să vezi și lasă asta să devină itinerariul unei aventuri noi și norocoase.

3. Balanță

Creează-ți propriul drum, dragă Balanță. Deși ai fost întotdeauna liberă să creezi o viață care să ți se pară autentică, nu ai profitat întotdeauna de acest lucru. În loc să-ți asculți inima, ai căutat să-i faci pe alții fericiți sau să menții pacea.

Ceva adânc în tine s-a schimbat în ultimul an și ți-ai dat seama că nu-i poți face pe alții fericiți dacă nu ai făcut asta pentru tine. Acesta este începutul unei noi călătorii, fie în viața personală, fie în cea profesională. Totul se rezumă la a face ceea ce este potrivit pentru tine, potrivit yourtango.com.