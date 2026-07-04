3 zodii au parte de un noroc uriaș în săptămâna 6–12 iulie 2026

Un rol important îl are Luna în Ultimul Pătrar în Berbec, care se formează pe 8 iulie și îi încurajează pe nativi să iasă din zona de confort. Acest moment astrologic favorizează curajul, inițiativa și renunțarea la temerile care au blocat până acum progresul.

Mesajul astrelor este clar: visele nu au termen de expirare. Chiar dacă unele obiective se împlinesc mai greu decât era de așteptat, ceea ce este destinat fiecăruia va ajunge, în cele din urmă, la momentul potrivit.

Capricorn

Pentru Capricorni, săptămâna începe cu o doză sănătoasă de realism și organizare. Pe 9 iulie, Venus intră în Fecioară, aducând claritate și disciplină în planurile de viitor.

Acest tranzit îi ajută să construiască pas cu pas ceea ce își doresc, fără riscuri inutile. Este perioada ideală pentru documentare, analiză și stabilirea unei strategii solide, fie că este vorba despre carieră, afaceri sau viața personală.

Totuși, perfecționismul poate deveni un obstacol. Astrele îi sfătuiesc să accepte că succesul este un proces și că uneori este nevoie să lase lucrurile să evolueze natural. Dacă își păstrează încrederea, această perioadă poate marca începutul unor schimbări importante și de durată.

Balanță

Pentru Balanțe, dorințele devin tot mai clare, iar universul le oferă energia necesară pentru a le transforma în realitate.

Pe 11 iulie, Luna se află în conjuncție cu Marte în Gemeni, iar influența lui Uranus amplifică dorința de schimbare. Tot ceea ce părea stabil până acum începe să se transforme.

Balanțele înțeleg că nu mai pot rămâne atașate de trecut sau de situații care nu le mai reprezintă. Intuiția devine cel mai bun ghid, iar dacă au curajul să acționeze, pot deschide uși către oportunități neașteptate.

Astrele le recomandă să își asculte instinctele și să nu își ignore emoțiile. Tocmai acestea le indică direcția în care trebuie să meargă.

Leu

Pentru Lei, Luna în Ultimul Pătrar în Berbec, din 8 iulie, aduce motivația de care aveau nevoie pentru a continua să lupte pentru obiectivele lor.

Chiar dacă drumul nu a fost lipsit de provocări, această perioadă le amintește că fiecare obstacol a avut rolul de a-i pregăti pentru succes. Sunt într-o etapă importantă de dezvoltare personală și profesională.

Universul îi încurajează să creeze o bază solidă pentru planurile lor și să renunțe la fricile care îi împiedică să evolueze. De asemenea, nu ar trebui să permită opiniilor celor din jur să le limiteze ambițiile.

Pe măsură ce își recapătă încrederea în propriile forțe, norocul începe să lucreze în favoarea lor, iar oportunitățile apar exact atunci când au cea mai mare nevoie de ele.

Perioada 6–12 iulie 2026 îi favorizează în mod special pe Capricorn, Balanță și Leu, însă mesajul astrelor este unul valabil pentru toți: renunțarea la frică și la convingerile limitative poate deschide drumul către oportunități neașteptate.

Atunci când curajul întâlnește pregătirea, norocul are toate șansele să apară exact la momentul potrivit.