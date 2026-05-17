3 zodii vor avea parte de schimbări importante, până la sfârșitul anului 2026

Potrivit lui Grim, următoarele semne „beneficiază de efectele perturbatoare ale lui Uranus” în moduri care le îmbunătățesc considerabil viața. După cum a scris renumita astrologă Chani Nicholas, „Gemenii favorizează varietatea, curiozitatea, flexibilitatea și libertatea de a trece de la un subiect la altul”, așa că prezența lui Uranus aici funcționează bine pentru semnele astrologice cărora nu le deranjează de obicei când lucrurile sunt diferite de la o zi la alta.

Întrucât Uranus este în Gemeni pentru următorii șapte ani, amploarea completă a schimbărilor din viață nu va fi evidentă pentru o perioadă destul de lungă. Cu toate acestea, cel mai bine este să ai încredere în proces. Lucruri minunate sunt pe drum!

1. Leu

Nu se poate nega că îți place să fii înconjurat de oameni, Leu, motiv pentru care Uranus în Gemeni aduce toate schimbările potrivite în viața ta. Potrivit lui Grim, această energie este o veste excelentă pentru viața ta socială, deoarece te conectează cu oameni și grupuri noi.

În următorii ani, abilitățile tale de networking au atins un nivel maxim. Nu fi surprins când vei începe să „atragi un public nou și mai larg”, a adăugat Grim, „în special online”. Așadar, dacă ai sperat la o descoperire importantă în prieteniile și alte relații ale tale, așteaptă-te ca lucrurile să înceapă să se contureze de acum.

2. Berbec

Uranus aduce schimbări majore în casa comunicării tale, Berbec. Aceasta înseamnă că, începând de acum, „vei trezi noi niveluri de conștiință”, a explicat Grim. Pe măsură ce „adopți procese de gândire mai unice”, a adăugat astrologul, idei noi „geniale” apar, deoarece mintea ta funcționează mult mai repede decât de obicei.

La început, te vei simți puțin copleșit. De la întâlniri lungi la întâlniri, probabil vei fi mai ocupat ca niciodată. Cu toate acestea, dacă rămâi consecvent, așteaptă-te să devii mult mai de succes acum decât ai fost vreodată până acum.

3. Gemeni

Probabil te afli într-o stare de stagnare de ceva vreme. Cu toate acestea, începând de acum, viața devine în sfârșit mult mai bună pentru tine. „Provoci schimbări radicale”, a spus Grim, atât în ​​tine, cât și în lume în ansamblu, pe măsură ce „experimentezi o metodă sau o soluție diferită”.

Cu Uranus în zodia ta, schimbările majore îți vor afecta probabil viața înainte de a ajunge la ceilalți. S-ar putea să te simți puțin înțeles greșit la început, mai ales de către oamenii care sunt obișnuiți cu „vechiul tu”, a spus Grim. Dar nu lăsa asta să te oprească, Gemeni. Ești pur și simplu cu un pas înaintea altora.

4. Fecioară

Ca semn de pământ, nu te descurci întotdeauna bine cu schimbarea. Din păcate, nu există nicio modalitate de a fugi sau de a te ascunde de schimbările pe care Uranus în Gemeni le aduce în viața ta profesională. Cu toate acestea, această schimbare se simte diferit. De fapt, te simți pregătit pentru ea.

Pregătește-te să „faci niște schimbări interesante” în cariera ta, a spus Grim. Întrucât Gemenii guvernează modul în care sunt transmise informațiile, „te-ai putea aventura într-un spațiu mai avansat din punct de vedere tehnologic”, a adăugat el, sau ai putea găsi un loc de muncă care să reflecte mai bine cine ești cu adevărat.

5. Vărsător

Probabil că ai fost blocat în propriul tău cap de ceva vreme, Vărsător. Dacă ai constatat că ți-a lipsit inspirația, vei fi bucuros să afli că totul se schimbă, începând de acum. Potrivit lui Grim, nu numai că apar „noi forme de creativitate”, dar „ar putea crea ceva provocator care să atragă publicul”.

Fie că este vorba de afaceri sau de un proiect personal, eliberarea acelei creativități interioare este exact ceea ce îți oferă avantajul de care aveai nevoie pentru a pune lucrurile în mișcare din nou în viață.

6. Săgetător

Cu planeta schimbărilor bruște care îți perturbă casa a șaptea a relațiilor, viața se schimbă drastic pentru tine. Poate că nu te vei bucura neapărat de moment, a avertizat Grim, dar, în cele din urmă, ceea ce trăiești duce la un viitor măreț.

În următorii ani, „actualizările relațiilor tale ar putea fi demne de un reality show TV”, a spus Grim. „Acest tranzit nu te împiedică să te așezi la casa ta, dar creează mai multă incertitudine în domeniul tovărășiei tale.”, notează yourtango.com.