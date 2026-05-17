Irinel Darău critică situația din companiile de stat: "A fost foarte multă nepăsare de-a lungul timpului"

„Noi avem cumva niște fire cu viteze diferite, aș spune. Sunt, la unele companii, manageri numiți de acum câțiva de ani de zile, cu mandate betonate pe patru ani, cu, de cele mai multe ori, contracte de mandat, cum le spunem, adică acei indicatori care nu înseamnă mare lucru. Pe de altă parte aveam foarte multe companii într-o zonă de interimat. Nu se finalizaseră concursuri și, practic, ministrul din pix trebuie să ia niște decizii ca acele ce au să aibă oameni, practic, și să ia decizii”, a spus Darău, la Digi24.

El a adăugat că până la finalul lunii martie a reușit să declanșeze toate selecțiile la toate companiile de stat.

Întrebat ce a găsit în companiile din subordine, ministrul a spus: „O concluzie de-a mea, la acest moment, este că a fost foarte multă nepăsare de-a lungul timpului”.

Situația șantierului Mangalia

El a dat exemplul șantierului Mangalia.

„Chiar cred că la acest șantier s-au uitat sau invers, s-au întors ochii ani de zile, fără să le pese că acel șantier moare foarte predictibil, aș spune. A fost un parteneriat acolo, a început să scârțâie, a apărut și un litigiu internațional, dar în anumite industrii, complicate, fără foarte multă mobilitate a cererii în lume sau în Europa, îți dai seama când începe să scadă cererea și când nu mai ai foarte multă perspectivă. Nu înțeleg cum a putut fi lăsat, încă o dată, într-un mod foarte predictibil, acel șantier să ajungă în insolvență”, a explicat ministrul Economiei.

Lipsă de comenzi și produse noi

Irineu Darău spune că în multe companii din industria de apărare au existat comenzi, nu și produse noi.

„Mai multe companii, în special în industria de apărare, au avut comenzi. De multe ori pentru produse create, concepute acum 50 de ani, 40 de ani, 30 de ani. Ciclul destul de lung de viață. Dar nu și-au pregătit, deși venea foarte predictibil un moment de provocare, nu și-au pregătit momentul în care le trebuiau comenzi noi pentru produse noi”, a spus Darău.

El susține că o altă problemă găsită se referă la lăsarea unor active într-o stare deplorabilă.