4 date de naștere ale oamenilor care atrag prosperitatea. Tot ce ating se tranformă în aur

Dar asta nu înseamnă că nu vor trebui să muncească pentru banii lor. S-ar putea să fie nevoiți să lucreze ore întregi sau să pună la cale strategii. Cu toate acestea, diferența este că banii lor se înmulțesc ușor. Nu se chinuie să economisească și să facă investiții inteligente. Tot ce trebuie să facă aceștia este să aibă încredere în discernământul lor. Magia lor financiară este pur și simplu de neegalat.

Deci, care este secretul lor? Numerologii cred că energia aliniată cu aceste patru date de naștere atrage în mod natural prosperitatea.

Născut pe 4: Muncitor și realist

Fie că s-ar întâmpla ceva, cei născuți pe 4 vor fi bogați. Conform numerologiei, această dată de naștere se aliniază cu tenacitatea, determinarea și curajul numărului 4. Întruchiparea proprietăților numerologice ale numelui 4 duce la o atitudine realistă, orientată spre rezultate.

Această dată de naștere înseamnă că acești indivizi nu se vor opri de la nimic pentru a-și crea o viață luxoasă și stabilă. Nu există nicio muncă pe care să nu o facă dacă asta înseamnă să câștige mai mulți bani. Nu sunt de acord să caute fiecare bănuț și să respecte un buget restrâns dacă își pot spori averea. Odată ce ajung la statutul de bogăție dorit, acest lucru se va reflecta în tot ceea ce deținși experimentează.

Persoanele născute pe 4 întruchipează expresia „Banii vorbesc, dar averea șoptește”. Nu trebuie să se laude pentru a demonstra că sunt mai bogați decât visează.

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Născut pe 8: Cel mai norocos la bani

Banii curg către persoanele născute pe 8 deoarece acest număr este asociat cu priceperea financiară și controlul numărului 8 din numerologie. Numerologii cred că 8 este unul dintre cele mai puternice numere din punct de vedere financiar cu care să te aliniezi, așa că cei născuți pe 8 sunt extrem de norocoși.

Au instincte puternice pentru ceea ce funcționează, fie că este vorba de a urma o anumită carieră sau de a investi într-o anumită acțiune. Persoanele născute în această dată știu, de asemenea, cu cine merită să fie parteneri. Au un discernământ remarcabil când vine vorba de afaceri și parteneriate financiare. Însă acest lucru nu vine întotdeauna fără dificultăți.

A te naște pe 8 înseamnă a învăța lecții karmice intensive din punct de vedere financiar. Deși acest lucru poate fi o provocare, îmbrățișarea acestor lecții le întărește controlul și inteligența financiară generală.

Născut pe 17: Bogăție pe termen lung

Dacă cineva se poate descurca singur, acela este cineva născut pe 17. Persoanele născute în această zi sunt aliniate cu trei numere care le oferă putere financiară - 1, 7 și 8. Vibrațiile încurajatoare și independente ale numerei 1 îi încurajează să urmărească oportunități prospere. Ar putea chiar să devină antreprenori deoarece energia numerei 1 îi ajută să se simtă încrezători în explorarea unor teritorii financiare neexplorate.

Între timp, perspicacitatea numărului 7 îi ajută pe acești indivizi să aibă încredere în intuiția, discernământul și cunoștințele sacre. Alții ar putea chiar să îi caute pentru înțelepciunea lor financiară. În cele din urmă, energia împuternicitoare a numerei 8 îi ajută pe acești indivizi să obțină o bogăție imensă.

Per total, persoanele născute pe 17 au ceea ce este necesar pentru a fi primii din familia lor și dintre semenii lor care creează bogăție generațională.

Născut pe 18: Puternic dar umil

Persoanele născute pe 18 sunt mai bogate decât lasă să se vadă. Numerologii spun că această dată de naștere se aliniază cu energiile financiare intensive ale numerelor 1, 8 și 9. Similar celor născuți pe 17, persoanele născute pe 18 întruchipează, de asemenea, independența și curajul numelui 1. Aruncarea cu capul înainte într-o nouă aventură și acceptarea provocărilor este punctul lor ideal.

Nimic nu-i descurajează pe cei născuți pe 18 deoarece sunt aliniați cu stăpânirea de sine și controlul numelui 8. Sunt puternici, așa că nu au nicio problemă în a prelua frâiele.obiectiv sau situație financiară. În ciuda autorității și curajului de a acumula o avere imensă, aceste persoane sunt totuși deosebit de umile.

9 îi încurajează să fie modesti, astfel încât sunt mai dispuși să își împărtășească abundența cu ceilalți ca o modalitate de a-și arăta respectul pentru aptitudinile financiare, potrivit parade.com.