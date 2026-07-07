4 zodii chinezești încheie o perioadă dificilă, pe 8 iulie 2026

Astăzi este una dintre acele zile în care faci ceea ce ai spus. Oricine încearcă să te convingă să renunți la visele tale este ignorat. Deoarece este o zi a elementului Apă, asculți puterea ta superioară și intuiția. Energia Zilei de Înființare îți oferă motivația de a face primul pas.

Chiar dacă ți-e frică de ceea ce urmează, ai curaj. Aceste semne animale sunt cele gata să-și lase problemele în urmă. Și funcționează!

1. Capră

Ai fost în căutarea unui loc de muncă mai bun și, în sfârșit, ai obținut un avans care pare promițător. Știi că nimic nu este scris în piatră, dar ideea că cineva se gândește la tine atunci când apare o poziție îți dă speranță. Miercuri, 8 iulie, încetezi să-ți mai spui că lucrurile nu vor funcționa niciodată pentru tine.

Te-ai simțit foarte singur în ultima vreme. Este atât de greu să vorbești despre asta. Prietenii te-au încurajat, dar mai multă lumină la capătul tunelului este exact ceea ce aveai nevoie pentru a simți că universul te vede. Astăzi, îți dublezi eforturile. Dacă se întâmplă un lucru bun, atunci norocul tău pare că este pe cale să se schimbe. Puțin mai mult timp și energie se investesc în eforturile tale.

2. Bou

În fiecare an te gândești unde vrei să mergi. Ai nevoie de un singur lucru la care să te uiți cu nerăbdare, și anume o călătorie departe de locul în care te afli acum. Un prieten te contactează și te întreabă dacă ești deschis la o aventură.

Data este în viitor și poate este în afara țării. Concluzia este că nu te întrebi unde vei merge într-o zi sau cu cine. Partea cea mai grea s-a terminat. Aceste întrebări primesc răspuns și ai ceva de planificat. Pe 8 iulie, spui da, fără să știi ce este totul implică. Acum nu-ți pasă cu adevărat, pentru că vei descoperi tu singur.

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3. Șarpe

Șarpe, știi că ceva nu este în regulă la tine acasă. A trebuit să o repari de ceva vreme. Costul a fost descurajant, plus că nu ai vrut să te ocupi de mizerie. Evident, a fost peste puterile tale, dar ai nevoie de ajutor și nu știi de unde să începi.

Nimănui nu-i place să facă o renovare a casei, dar când trebuie făcută, nu există nicio opțiune. Când vine un prieten sau îi spui ce se întâmplă, pare să aibă toate răspunsurile. Știu pe cine să sune sau pe cine să întrebe dacă poate ajuta gratuit. Cu greu poți să crezi; rugăciunile tale au fost ascultate! Se simt bine ajutându-te, dar nu își dau seama că ei sunt motivul pentru care vremurile grele se termină.

4. Dragon

Este nevoie de multă energie pentru a face primul pas într-o direcție nouă, dar aduni curajul pe 8 iulie. Știi că trebuie să te angajezi să faci ceva ce nu ești sigur că vrei să încerci. S-ar putea să te întorci la școală sau să semnezi un acord de afaceri. Nu ai nicio idee ce îți rezervă viitorul, așa că eziți să spui ceva chiar acum.

Dacă nu ești de acord, oportunitatea îți va trece. Nu vrei să se întâmple asta. Așadar, momentul dificil care trebuie să se termine este cel al fluctuațiilor mentale. Ești de acord de bunăvoie, sperând la ce e mai bine, potrivit yourtango.com.

