4 zodii chinezești vor intra într-o perioadă mai bună, pe 27 iunie 2026

Energia Maimuței de Apă îți cere să te uiți în tine și să-ți simți emoțiile, mai ales când ceva ce întâlnești îți stârnește curiozitatea. Apa intră în tot felul de lucruri și, la fel ca mintea ta subconștientă, se afundă în cele mai ascunse părți. Posibilitățile sunt nelimitate astăzi.

Tot ce trebuie să faci este să te uiți în interior. Aceasta este una dintre cele mai bune modalități prin care aceste semne zodiacale pot încheia luna iunie și se pregătesc frumos înainte de începerea lunii iulie.

1. Maimuță

Mintea ta lucrează mereu ore suplimentare. Și totuși, în ciuda tuturor acelor idei incredibile, adesea îți este greu să te concentrezi doar pe un singur lucru. Acesta este scopul energiei Apei de sâmbătă în semnul tău, care te ajută să te conectezi cu acel lucru care îți aprinde cu adevărat inima. Te simți tras într-o direcție specifică și nu poți rezista să o explorezi mai departe pentru a vedea unde duce.

Pe 27 iunie, o modalitate prin care poți răspunde la această chemare la aventură curioasă este să meditezi și să-ți conectezi sufletul la puterea ta superioară. Poți scrie în jurnal sau să pui muzica ta preferată și să dansezi intenționat (cu ochii închiși!). Ai putea scrie viziunea pe care o ai de mai multe ori pe o foaie de hârtie pentru a surprinde cu adevărat cum te face să te simți. Există atât de multe lucruri pe care le poți face astăzi când studiezi elementul apă. Vei vedea cât de minunat îți poate îmbunătăți viața.

2. Mistreț

Pe 27 iunie, ești gata să te dedici unei persoane și să nu privești înapoi. Te-ai bucurat cu adevărat de libertatea pe care ai avut-o în ultima vreme, pe care ai folosit-o pentru a petrece timp cu prietenii tăi și a face lucruri care te fac fericit fără să dai socoteală nimănui. Dar îți dai seama că lipsește ceva, Porcule, și anume o persoană anume cu care să-ți împărtășești inima.

Acesta poate fi un prieten bun în care ți-ai dat seama că poți avea încredere în orice sau cineva despre care ți-ai dat seama că este de fapt sufletul tău pereche. Viața este mult mai ușoară când ai pe cineva cu care să împărtășești toate cele mai bune părți ale vieții.

3. Cal

Chiar ai nevoie de o vacanță. Pe 27 iunie, decizi că, chiar dacă nu este o zi liberă oficială, o vei transforma într-una deconectându-te puțin. Sâmbăta este acea zi și îți face viața mai bună.

Deconectarea de la lume te ajută să-ți reglezi sistemul nervos și să reduci stresul. Nu trebuie să răspunzi la apeluri sau e-mailuri. Nu vrei să răspunzi nimănui în afară de tine însuți. Este singurul moment în care singurele tale decizii majore sunt ce să mănânci și când să te duci la culcare. Doar o zi face o diferență enormă în modul în care te simți.

4. Câine

Ți-ar prinde bine banii pe care i-ai împrumutat unui prieten și, pe 27 iunie, se pare că cineva a decis să ți-i dea înapoi. Banii vin pe neașteptate și nu a trebuit să ceri prea mult. Lucrul frumos este cum te ajută să plătești o factură scadentă sau îți oferă o mică rezervă, astfel încât să poți planifica pentru o zi ploioasă.

Vrei să te bucuri de viață și să simți că nu ești falit, câinele. Dar acel sentiment persistent că cineva a profitat de tine este greu de uitat. Nu-ți place să porți ranchiună și cu siguranță nu ești genul de persoană care să ascundă ranchiună. Se întâmplă și vremuri grele, dar astăzi ești de partea lucrurilor în care viața devine mai bună pentru tine, potrirvit yourtango.com.