5 planete în Vărsător și iubirea o ia razna: Horoscopul dragostei, 19–25 ianuarie 2026

Marte se alătură lui Venus în Vărsător pe 23 ianuarie, iar cele două planete ale dorinței și pasiunii vor „dansă” împreună până pe 10 februarie. Acest aspect rar creează un context extrem de puternic pentru întâlniri karmice, relații care evoluează rapid sau decizii majore în cuplu.

Soarele intră în Vărsător pe 19 ianuarie, urmat de Mercur pe 20 și Marte pe 23, astfel că la finalul săptămânii avem nu mai puțin de cinci planete în Vărsător. După rigiditatea și presiunea sezonului Capricornului, atmosfera se destinde: relațiile devin mai aerisite, mai libere, dar și mai… atipice.

Atenție însă: planetele din Vărsător sunt în conjuncție cu Pluto, ceea ce poate aduce tensiuni, lupte de putere, gelozii și posesivitate. Lecția săptămânii în iubire este clară: libertatea și încrederea sunt mai importante decât controlul.

♈ Berbec

Energia Lunii Noi de săptămâna trecută a scos la iveală probleme legate de echilibrul muncă–viață personală. Acum este momentul ideal pentru discuții sincere despre vise comune și priorități. Zilele favorabile clarificărilor sunt 19 ianuarie (dialog deschis, idei noi) și 22 ianuarie (compasiune și creativitate).

♉ Taur

Persistă dorința de evadare, călătorii sau întâlniri cu cineva aflat la distanță. Atenție la gelozii și interpretări greșite, mai ales pe 19 ianuarie, când Venus se întâlnește cu Pluto. Evită scenariile negative și suspiciunile inutile.

♊ Gemeni

Finanțele comune și siguranța emoțională sunt teme centrale. Tranzitele din Vărsător te avantajează, iar planurile romantice pot include o călătorie sau o experiență nouă. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva din alt oraș sau chiar din altă țară.

♋ Rac

Banii și responsabilitățile în cuplu cer atenție. În același timp, vechi tensiuni relaționale pot ieși din nou la suprafață. Comunicarea calmă este cheia pentru a evita conflictele inutile.

♌ Leu

Marte și Venus îți activează casa parteneriatelor. La începutul săptămânii pot apărea gelozii sau lupte de orgoliu, însă pe termen lung relațiile devin o prioritate majoră. Atenție la felul în care comunici – cuvintele pot vindeca sau răni.

♍ Fecioară

Luna Nouă a activat zona iubirii, dar a venit cu teste. Dacă relația este solidă, acum depășiți obstacolele. Munca și cariera cer multă energie, așa că va fi esențial să nu neglijezi viața personală.

♎ Balanță

Una dintre cele mai norocoase zodii în dragoste! Venus și Marte îți luminează casa romantismului. Șanse mari pentru o iubire importantă, iar relațiile existente pot trece la un nivel superior. Atenție totuși la conflicte minore generate de Pluto.

♏ Scorpion

Conjuncția Venus–Pluto poate aduce neîncredere sau suspiciuni, o temă familiară pentru tine. Săptămâna cere onestitate, profunzime și autocontrol emoțional. Evită dramatizarea.

♐ Săgetător

Comunicarea este esențială. Spune clar ce vrei și ce simți. Tranzitele din Vărsător te avantajează, aducând întâlniri spontane, deplasări scurte și conversații cu impact emoțional.

♑ Capricorn

Planetele iubirii părăsesc semnul tău și activează zona valorilor personale. Reflectezi mai mult la stima de sine și la ce meriți cu adevărat într-o relație. Această claritate poate schimba dinamica de cuplu.

♒ Vărsător

Venus și Marte intră în semnul tău și îți oferă magnetism, curaj și dorință de schimbare. Dacă ești singur, apar oportunități romantice importante. Dacă ești într-o relație, aceasta poate evolua spectaculos.

♓ Pești

Planetele iubirii se mută în zona introspecției. Este o săptămână bună pentru vindecare emoțională, retragere și clarificarea trecutului. Unele iubiri pot fi discrete sau ținute departe de ochii lumii.