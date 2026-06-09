5 zodii vor fi vedetele săptămânii 8 - 14 iunie 2026

Venus intră în Leu pe 13 iunie, servind drept busolă pentru această nouă călătorie minunată.

Între timp, sezonul Gemeni ne împinge să ne abandonăm temerile și să ne concentrăm asupra potențialului nostru.

1. Berbec

Săptămâna oferă oportunități de conectare cu ceilalți. Te simți mai încrezător și mai vorbăreț, iar să-ți faci prieteni este fără efort. De asemenea, puteți să vă procesați mai ușor gândurile și emoțiile. Jurnal sau discutați lucrurile cu cineva în care aveți încredere.

Venus în Leu aduce dragoste și frumusețe relațiilor tale. Toarnă-ți inima în munca care te împlinește și arată dragoste celor la care ții. Acest tranzit te motivează să te conectezi cu comunitatea ta participând la evenimente sau lucrând cu alții la un proiect de colaborare. În această perioadă, abilitățile tale de leadership strălucesc și ești mai orientat spre soluții.

2. Taur

Înainte ca Luna Nouă în Gemeni să intre în imagine, acesta este un moment grozav pentru ca tu să ai grijă de tine și să-ți hrănești copilul interior. Reorganizați-vă programul, deoarece aceasta nu este săptămâna în care să vă copleșiți cu prea multe responsabilități. De fapt, Luna Taur te încurajează să încetinești și să te relaxezi. Urmăriți filmul preferat sau mâncați mâncarea preferată.

Venus intră în Leu sâmbătă. Acesta este momentul pentru a începe noi proiecte înainte ca Jupiter să intre în acest semn de foc, la sfârșitul acestei luni. Acasă este locul în care prosperi și te reîncarci, așa că conectează-te cu ideile tale și începe un nou plan care îți poate catapulta cariera. În această perioadă de muncă asiduă, vei găsi un sistem de sprijin excelent care te ajută pe drumul spre victorie.

3. Gemeni

Energia din această săptămână adaugă căldură și aduce schimbări în modul în care comunicați. Ați învățat o mulțime de lecții de la Saturn în tranzitul Pești la începutul acestui an. Acum este șansa ta de a arăta cât de departe ai ajuns. Concentrează-te pe reconstruire și pe petrecerea timpului cu prietenii. Nu te implica în conflicte și, în schimb, încearcă să fii mediatorul, fie la locul de muncă, fie în cercul tău social.

Venus intră în Leu săptămâna aceasta, așa că comunicarea gândurilor tale este valoroasă în sectorul profesional sau academic. Acesta este începutul unei noi ere în care tu vei fi personajul principal. Nu ezitați să vă împărtășiți ideile și să ocupați centrul atenției. În același timp, depuneți eforturi pentru a vă consolida relațiile cu ceilalți.

4. Scorpion

Când Luna este în Taur, relațiile tale sunt deosebit de palpitante și ai ocazia să te apropii de un partener romantic. Dacă ești singur, săptămâna aceasta aduce o nouă aventură pentru tine în tărâmul întâlnirilor. Energia astrologică îți stârnește curiozitatea și te inspiră să înveți lucruri noi.

Dacă vă orientați spre învățământul superior, acesta este momentul să vă pregătiți să aplicați sau să începeți un nou plan. Dacă școala nu este în mintea ta, următoarele șase luni sunt o perioadă ideală pentru a călători și a explora locuri noi. În această săptămână, începeți să planificați ceea ce doriți să realizați în a doua jumătate a anului.

5. Săgetător

În timpul Lunii Berbec, la începutul săptămânii, trebuie să vă puneți în ordine prioritățile. Fii la curent cu responsabilitățile tale și cere ajutor dacă ai nevoie. Energia cosmică aduce, de asemenea, un impuls creativ, așa că aceasta este o perioadă bună pentru a lucra la proiecte în desfășurare și a conecta cu latura ta imaginativă.

Luna Nouă în Gemeni vă va supraîncărca viața socială în următoarele câteva luni, dar lucrurile încep deja să se simtă mai speciale cu Venus în Leu. Explorați activități și hobby-uri care vă stârnesc curiozitatea. Acesta este un moment minunat pentru a învăța lucruri nois. Înscrie-te la un curs sau mergi la bibliotecă și citește orice ai plănuit, potrivit yourtango.com.