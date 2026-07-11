A doua revenire a lui Saturn: Etapă de transformare personală

Potrivit acestei interpretări, revenirea lui Saturn are loc atunci când planeta ajunge în aceeași zodie pe care o ocupa în momentul nașterii unei persoane. Astrologii susțin că acest fenomen se produce de două sau trei ori pe parcursul vieții și este asociat cu perioade de schimbări importante.

Când au loc revenirile lui Saturn

Conform astrologiei, ciclurile sunt împărțite astfel:

prima revenire: între 27 și 31 de ani;

a doua revenire: între 57 și 60 de ani;

a treia revenire: între 87 și 90 de ani.

Prima etapă este descrisă ca o perioadă de maturizare și asumare a responsabilităților specifice vieții de adult. În schimb, a doua revenire este interpretată ca un moment de reflecție asupra experiențelor acumulate și a direcției următoarei etape a vieții.

O perioadă de reevaluare

Astrologii consideră că, între 57 și 60 de ani multe persoane își analizează parcursul profesional și personal, relațiile, sănătatea și valorile care le-au ghidat până atunci.

În această etapă, accentul s-ar muta de la întrebarea „Cine vreau să devin?”, la „Ce contează cu adevărat pentru mine?”. Totodată, experiența acumulată de-a lungul anilor este văzută ca o resursă care poate fi valorificată prin mentorat, îndrumare și transmiterea cunoștințelor către generațiile mai tinere.

Domeniile vieții care necesită atenție

Potrivit interpretărilor astrologice, a doua revenire a lui Saturn poate aduce în prim-plan mai multe teme importante:

evaluarea moștenirii personale și a impactului lăsat în urma propriilor acțiuni;

reconsiderarea carierei și a obiectivelor profesionale;

acordarea unei atenții sporite sănătății și obiceiurilor de viață;

redefinirea relațiilor și renunțarea la legăturile considerate dezechilibrate din punct de vedere emoțional.

Întrebări pe care trebuie să ți le pui

Astrologii recomandă ca această perioadă să fie folosită pentru analiză și introspecție. Printre întrebările pe care le propun se numără:

Ce valori vreau să definească următoarea etapă a vieții mele?

Continui anumite activități din convingere sau doar din obișnuință?

Ce schimbări ar putea contribui la menținerea sănătății și a echilibrului pe termen lung?

Care sunt relațiile care îmi oferă sprijin reciproc și autentic?

Saturn este asociat cu responsabilitatea, disciplina și maturizarea. Deși aceste interpretări nu sunt susținute de dovezi științifice, ele continuă să fie de interes pentru persoanele pasionate de astrologie, fiind privite ca instrumente de reflecție asupra etapelor importante din viață, potrivit parade.com.