OMS acuză companiile de alimente ultraprocesate că blochează inițiativele pentru o viață sănătoasă

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a acuzat companiile alimentare globale că obstrucționează adoptarea unor măsuri vitale de sănătate publică și că provoacă cheltuieli de miliarde de dolari țărilor în costuri medicale și juridice, potrivit The Guardian.

Aproape 1 miliard de oameni din întreaga lume trăiesc cu obezitate, iar dietele nesănătoase sunt una dintre principalele cauze ale bolilor de inimă, diabetului de tip 2 și cancerului. Consumul de alimente ultra-procesate (UPF) este în creștere și reprezintă acum jumătate din dieta medie în multe țări.

Guvernele din întreaga lume, conștientizate de impactul crizei obezității asupra sănătății și economiei, au început să introducă măsuri menite să reducă consumul de alimente nesănătoase și să promoveze diete mai sănătoase. Acestea includ etichete de avertizare pe partea din față a ambalajului, restricții de marketing și publicitate pentru produsele nesănătoase și taxe pe alimentele nesănătoase.

Însă o investigație realizată de The Guardian, în colaborare cu cadre universitare, organizația non-profit Lighthouse Reports și o coaliție de parteneri media de pe patru continente, a descoperit că multe dintre aceste companii dădeau guvernele în judecată pentru a anula, slăbi sau amâna politicile.

În total, au fost intentate 235 de procese privind politicile de sănătate care vizau UPF-urile în Mexic, Columbia, Brazilia, SUA și Marea Britanie, între 2010 și 2025, conform anchetei.

Dintre procesele soluționate, trei sferturi au fost pierdute de corporațiile alimentare. Însă chiar și cazurile nereușite au întârziat adoptarea unor măsuri vitale de sănătate publică timp de ani de zile, blocând în același timp oficialii guvernamentali și din domeniul sănătății publice în litigii complexe și costisitoare.

Deși majoritatea proceselor au fost în cele din urmă câștigate de guverne, litigiile persistente și intense ale companiilor UPF sugerează și alte obiective dincolo de câștigarea succesului: încetinirea implementării de noi legi și zdrobirea dorinței și capacității altor țări și autorități de reglementare de a adopta politici similare.

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(sursa: Mediafax)