Anul vitezei și al deciziilor radicale: ce aduce Calul de Foc în 2026

Anul Nou Chinezesc începe pe 17 februarie 2026, în aceeași zi cu o Eclipsă de Soare în Vărsător, un eveniment astrologic asociat cu schimbări de destin, finaluri bruște și noi începuturi. Energia Calului de Foc este legată de independență, putere, revoluții culturale și transformări rapide.

Iată ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc.

Tigru

2026 este un an al libertății profesionale. Ai noroc în carieră și poți face pași importanți spre un rol de conducere, o afacere proprie sau venituri mai mari. Evită însă să forțezi lucrurile.

În dragoste, ai nevoie de echilibru: energia ta puternică poate domina relația. Pentru cei singuri, un nou început amoros poate duce chiar la căsătorie.

Număr norocos: 9

Culoare norocoasă: roșu

Șarpe

Anul Calului de Foc îți aduce recompense pentru munca depusă în trecut. Este un an excelent pentru afaceri, investiții și venituri din mediul online.

În relații, începutul de an poate fi tensionat, dar lucrurile se stabilizează prin comunicare și încredere.

Număr norocos: 7

Culoare norocoasă: verde

Cocoș

2026 este un an productiv și prosper, mai ales financiar. Viața sentimentală se stabilizează, iar relațiile devin mai armonioase dacă te înconjori de oameni cu aceleași valori.

Structura și rutina sunt cheia succesului.

Număr norocos: 4

Culoare norocoasă: argintiu, alb

Șobolan

Cariera intră pe un făgaș favorabil, iar acest lucru influențează pozitiv și viața personală. Poți primi o promovare sau deveni mai vizibil profesional.

Succesul financiar vine prin economisire și planificare, nu prin riscuri.

Număr norocos: 1

Culoare norocoasă: nuanțe neutre

Iepure

Pentru tine, 2026 este despre liniște, confort și echilibru emoțional. Ai nevoie de pace într-un an agitat.

În carieră, succesul vine din creativitate și colaborare, nu din competiție dură. Atenție la implicarea financiară în problemele altora.

Număr norocos: 6

Culoare norocoasă: roz

Mistreț

Este un an dinamic, favorabil activităților care implică rapiditate și comunicare. Relațiile se îmbunătățesc dacă devii mai consecvent și mai atent la nevoile celor din jur.

În dragoste, dialogul este esențial.

Număr norocos: 6

Culoare norocoasă: tonuri calde

Bivol

2026 îți aduce progres fără pierderea stabilității, dacă eviți deciziile grăbite. Este un an bun pentru a învăța despre investiții și pentru a-ți îmbunătăți situația financiară.

În relații, renunță la orgoliu și cultivă blândețea.

Număr norocos: 8

Culori norocoase: maro, bej

Maimuță

Anul Calului de Foc poate aduce iubirea adevărată, dar doar dacă tratezi relațiile cu seriozitate.

În carieră, ai șanse mari de succes în domenii precum media, tehnologie și afaceri.

Număr norocos: 5

Culoare norocoasă: albastru electric

Cal

Este anul tău, iar energia este extrem de puternică. Poți realiza multe obiective, dar ai grijă la suprasolicitare.

Vizibilitatea ta crește, la fel și oportunitățile financiare. Evită riscurile care ți-ar putea afecta reputația.

Număr norocos: 9

Culoare norocoasă: roșu

Capră

2026 este un an al descoperirii puterii emoționale. Ai parte de un progres profesional important și de îmbunătățiri financiare.

Înveți să spui „nu” și să te pui pe primul loc.

Număr norocos: 2

Culoare norocoasă: crem

Dragon

Anul Calului de Foc favorizează relațiile de destin. Dacă ești într-o relație, aceasta se poate transforma într-un parteneriat puternic. Dacă ești singur, o întâlnire karmică îți poate schimba viața.

Succesul vine prin asumarea unui rol de lider.

Număr norocos: 1

Culoare norocoasă: auriu

Câine

2026 te învață să-ți protejezi energia. Renunți la relații și situații care nu te mai reprezintă.

Este un an al minimalismului, al maturizării și al implicării în cauze importante.

Număr norocos: variabil

Culoare norocoasă: tonuri pământii