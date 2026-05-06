Care este zeița ta celtică, în funcție de luna nașterii?

În timpurile moderne încă putem găsi înțelepciune în lecțiile, poveștile și legendele lor arhetipale. Fiecare lună de naștere corespunde unei personalități specifice, oglindită într-o zeiță celtică cu un scop spiritual sau un temperament similar.

Ianuarie — Brigid

Cunoscută ca „Exaltata”, Brigid este zeița celtică a vindecării, poeziei și fertilității. Purtătoare de autoritate și putere, cei născuți în ianuarie rezonează cu energia ei aprigă de reînnoire. Recunoscută pentru flacăra ei eternă, această lună a nașterii îi ajută să își mențină căldura interioară pasională aprinsă în timpul celor mai reci zile ale anului.

Februarie — Rhiannon

Cunoscută ca „regina divină”, Rhiannon este asociată cu Lumea de Dincolo, fiind acordată temelor lunare de intuiție, mister și profunzime emoțională. Persoanele născute în februarie se identifică cu arhetipul ei sufletesc. Natura lor visătoare oglindește prezența ei eterică în mitologia galeză.

Martie — Boann

Boann, zeița irlandeză a râului Boyne, simbolizează inspirația și curgerea. Este conectată cu cei născuți în martie, care sunt adesea plini de creativitate și fantezie. Prin sacrificiile ei,ea aduce abundență, fertilitate și creștere pe pământ pentru alții.

Aprilie — Macha

Ca o zeiță războinică feroce, Macha reprezintă suveranitatea, puterea și atât forțele hrănitoare, cât și cele distructive. Persoanele născute în aprilie își împărtășesc energia îndrăzneață și curajoasă. Nu se tem să fie deschizătoare de drumuri și să preia controlul, la fel ca prezența impunătoare a acestei zeițe irlandeze.

Mai — Áine

Persoanele născute în mai se vor conecta profund cu magia lui Áine ca zeiță a soarelui, a iubirii și a luminii. Cu personalitățile lor luxuriante și senzuale, ele abordează viața cu inimi deschise și o energie veselă, dătătoare de viață. Cunoscută sub numele de „Regina Zânelor”, Áine întruchipează un spirit blând, dar posedă și puterea de a se opune abuzului de putere în legendele sale.

Iunie — Danu

Danu, cea mai veche dintre zeitățile celtice, este zeița mamă. Cei născuți în iunie întruchipează trăsăturile ei de căldură și înțelepciune maternă. Cei născuți în iunie împărtășesc profunzimea ei emoțională și legătura puternică cu pământul, reflectând rolul ei divin ca sursă de viață și oferind sprijin blând celorlalți.

Iulie — Cliodhna

Cei născuți în iulie sunt asociați cu Cliodhna, zeița frumuseții. Reprezentativă a mării, ea este o forță divină magnetică a iubirii și chimiei ademenitoare. Persoanele născute în iulie au o natură romantică și expresivă. Ești fermecătoare, atrăgând admiratori apropiați și îndepărtați cu firea ta plină de compasiune și personalitate.

August — Morrígan

Morrígan este zeița războiului aprig, a destinului și a transformării. Persoanele născute în august posedă o prezență puternică care reflectă natura lor impunătoare și complexă. Prin conducerea ta, ai puterea de a schimba vieți. În timp ce unii se pot teme de conexiunile lui Morrígan cu teme mai întunecate, tu înțelegi importanța confruntării directă cu realitățile vieții.

Septembrie — Tailtiu

Asociată cu pământul, pământul și recolta, Tailtiu este zeița celtică care rezonează cel mai mult cu cei născuți în septembrie. Ești muncitoare, cu picioarele pe pământ și rezistentă. În mod similar, această ființă divină reprezintă devotamentul tăcut - moștenirea ei este una de sacrificiu altruist pentru a-i întreține pe ceilalți, reflectând natura ta umilă și generoasă.

Octombrie — Cerridwen

Cerridwen, adesea numită „Mama Bătrână”, este zeița lumii interlope, a magiei și a înțelepciunii înnăscute. Cei născuți în octombrie se conectează cu natura ei introspectivă și mistică. Energia ei întruchipează schimbarea interioară, cunoașterea profundă și tabuurile puternice, reflectând profunzimea ta sufletească.

Noiembrie — Cailleach

Cailleach, aducătoarea iernii, este o zeiță bătrână care întruchipează înțelepciunea antică. Cei născuți în noiembrie reflectă profunzimea și natura ei intențională. Mulți s-ar putea simți intimidați de introspecția sufletească și prezența misterioasă pe care o emani la prima vedere, la fel ca această figură divină. Totuși, posezi și o conexiune profundă cu energia brută, primordială, care poate fi transformatoare.

Decembrie — Flidais

Cunoscută ca „Doamna Pădurii”, Flidais este o zeiță a animalelor și a pădurilor, și o protectoare a naturii. Similară celor născuți în decembrie, ea întruchipează generozitatea liniștită, calmul și un spirit independent. Ești ambițioasă și îți urmezi dorințele cu un sentiment de autonomie oglindită, potrivit parade.com.