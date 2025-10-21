Cea mai potrivită carieră, în funcție de luna nașterii

Ianuarie – Energia CEO-ului

Cei născuți în ianuarie sunt fie Capricorni ambițioși, fie Vărsători inovatori, ambii întruchipând un puternic simț al rezistenței și ambiției. Această lună a nașterii prosperă în roluri de conducere responsabile, în special în poziții în care pot avea un impact pe termen lung. Locurile de muncă care implică management practic și responsabil se aliniază bine cu personalitatea lor. Chiar dacă nu aspiri să fii CEO, roluri precum secretară sau mâna dreaptă a celor aflați la putere pot fi, de asemenea, o potrivire excelentă.

Cele mai bune cariere: director executiv, antreprenor, arhitect, planificator financiar, manager, resurse umane.

Februarie – Umanitarul

Cei născuți în februarie sunt meniți să conteste status quo-ul. Fie că ești Pești imaginativ sau Vărsător inovator, spiritul tău este menit să se plimbe și să reziste normelor. Creativitatea te împlinește. Cele mai bune locuri de muncă pentru tine îți permit să rescrii regulile, să servești umanitatea, să ajuți la progresul gândirii sau să faci pași înainte pentru oameni.

Cele mai bune cariere: antreprenor social, tehnologie, activist, strateg creativ, muncă în ONG-uri

Martie – Empaticul

Cei născuți în martie sunt meniți să-și urmeze inima și pasiunile în tot ceea ce fac. Fie că ești Pești compasiv sau Berbec pionier, ești menit să ajuți, să vindeci, să inspiri sau să rezonezi cu ceilalți la un nivel instinctiv, intuitiv. Nu ești menit să-ți sufoci sufletul pentru a obține bani – chemarea ta aliniată este profund împletită cu fericirea ta.

Cele mai bune cariere: terapeut, muzician, creator, scriitor, vindecător, consilier, artist, cariere dinamice.

Aprilie – Deschizătorul de drumuri

Zilele de naștere din aprilie celebrează o energie îndrăzneață, decisivă și curajoasă. Fie că ești Berbec activ sau un Taur practic, prosperi datorită autonomiei, pasiunii și entuziasmului în cariera ta. Deși s-ar putea să nu preiei întotdeauna conducerea, ești o figură autoritară plăcută și fermecătoare atunci când faci acest lucru.

Cele mai bune cariere: antrenor, pompier, atlet, antreprenor, vorbitor motivațional, locuri de muncă periculoase, cariere în mișcare.

Mai – Constructorul

Fie că ești Taur consecvent sau Gemeni dinamic, tânjești să-ți canalizezi măiestria. Îți place să-ți perfecționezi meșteșugul, creând un produs durabil, o experiență sau o resursă semnificativă pentru ceilalți. Stabilitatea și eforturile concentrate te duc departe pe calea ta vocațională. Prin urmare, această lună a nașterii poate excela într-o varietate de cariere, atâta timp cât te simți obligat să-ți perfecționezi meșteșugul.

Cele mai bune cariere: bucătar, bancher, designer de interior, inginer, imobiliar, antreprenor.

Iunie – Comunicatorul

Zilele de naștere din iunie sunt fie Gemeni curioși, fie Raci simpatici care prosperă prin conversație, povestiri și comunicare. Ești în aliniere cu puterea cuvintelor, a limbajului și a ideilor rapide. Menținându-ți mintea activă și stimulată, carierele care implică învățarea, educarea și menținându-te informat îți aduc cel mai mare succes.

Cele mai bune cariere: jurnalist, profesor, agent de marketing, scriitor, publicist, legat de călătorii, îngrijire.

Iulie – Hrănitorul

Cei născuți în iulie sunt Raci intuitivi sau Lei radianți, conducând cu inima lor pasională. Această lună a nașterii este benefică atunci când își utilizează la maximum inteligența emoțională, dispoziția hrănitoare sau sufletul plin de compasiune. Prin urmare, ai nevoie de profunzime în carieră pentru a te simți satisfăcut.

Cele mai bune cariere: educator, îngrijire copii, vindecare, consilier, asistent medical, asistent social, îngrijitor de casă sau în decoratiuni interioare.

August – Performerul

Cei născuți în august sunt Lei îndrăzneți sau Fecioare atente la detalii, emanând încredere, leadership și personalitate. Găsești cel mai mare succes în carierele în care îți poți folosi abilitățile, talentele și pasiunile creative. Vizibilitatea, celebritatea și mândria pentru rolul tău la locul de muncă sunt esențiale.

Cele mai bune cariere: actor, regizor, director, gazdă de evenimente, relații publice sau influencer.

Septembrie – Analistul

Cei născuți în septembrie sunt Fecioare meticuloase sau Balanțe fermecătoare, cunoscuți pentru mintea lor analitică și activă. Inteligența este cel mai bun atu al lor. Practici, de încredere, îți faci cea mai bună treabă rafinând sau rezolvând probleme. Prin urmare, te descurci bine cu datele, precizia, cercetarea, îmbunătățirea și detaliile esențiale.

Cele mai bune cariere: editor, om de știință, contabil, inginer, bibliotecar, doctor sau analist.

Octombrie – Diplomatul

Cei născuți în octombrie sunt Balanțe diplomatice sau Scorpioni profunzi, cunoscuți pentru capacitatea lor de a-i conecta pe ceilalți cu ei înșiși și cu ceilalți. Strălucesc atunci când pot menține frumusețea, echilibrul și sistemele interdependente. În carierele lor le place să se simtă parte a călătoriei cuiva către dreptate, moderație sau estetică.

Cele mai bune cariere: avocat, stilist, curator de artă, coafor, mediator sau implicare politică.

Noiembrie – Investigatorul

Persoanele născute în noiembrie sunt Scorpioni perceptivi sau Săgetători filosofi, înclinând spre profunzime. În carieră trebuie să te scufunzi dincolo de suprafață. Tânjești după mișcări transformatoare care normalizează tabuurile, dezvăluie adevăruri și descifrează mistere.

Cele mai bune cariere: psiholog, detectiv, medium, cercetător, vindecător sexual, investigator juridic sau terapeut.

Decembrie – Vizionarul

Persoanele născute în decembrie sunt cunoscute pentru sufletele lor vechi, fie Săgetători cu spirit liber, fie Capricorni maturi. Te bazezi pe înțelepciunea ta optimistă în viața ta profesională. Ai nevoie de o muncă care să te inspire, să-ți lărgească perspectivele, orizonturile sau limitările preconcepute.

Cele mai bune cariere: profesor, scriitor de călătorii, filosof, coach de viață, lider spiritual, creator de conținut, fotograf, antrenor personal, potrivit parade.com.