Ceaiul fiecărei luni de naștere. De la arome de fructe și flori, la cele picante și calde

Gusturile lunii tale de naștere vor fi atrase de profiluri aromatice specifice. Unele luni de naștere se bucură de profiluri aromatice bogate, în timp ce alte luni de naștere sunt atrase de notele de gust mai ușoare. De la cele florale și fructate la cele bogate și de nucă, la cele picante și calde, există un amestec de ceai pentru fiecare lună de naștere.

Ianuarie: Mic dejun englezesc

Persoanele născute în ianuarie sunt cunoscute pentru personalitățile lor puternice. Energia lunii ianuarie se datorează faptului că este co-guvernată de semnele saturniene, Capricorn și Vărsător. În ciuda unei prezențe puternice, multe încă gravitează spre cei născuți în ianuarie. Comanda și autoritatea lor atrăgătoare se aliniază perfect cu ceaiul English Breakfast. Ceaiul English Breakfast reflectă personalitatea stoică a lunii ianuarie, menținând în același timp motivația imbatabilă a lunii ianuarie de a avea mare succes. Deși acest ceai negru este mai puternic decât altele, ceaiul English Breakfast are încă o popularitate incontestabilă - la fel ca ianuarie.

Februarie: Ceai din flori de mazăre fluture

Februarie nu se bucură să bea niciun ceai vechi. Această lună de naștere este casa Vărsătorilor atipici și a Peștilor fantastici, așa că toți cei născuți în februarie visează să găsească un ceai unic. Nu își doresc ceva ce au toți ceilalți, motiv pentru care sunt asociate cu ceaiul Butterfly Pea Flower. Februarie se va simți instantaneu atrasă de acest ceai albastru de altă lume. Ceaiul Butterfly Pea Flower împărtășește visarea și fantezia lunii februarie, deoarece au aceeași atmosferă. Februarie nu va mai căuta niciodată un alt ceai odată ce descoperă ceaiul Butterfly Pea Flower.

Martie: Earl Gray

Cei născuți în martie caută aromă și cofeină când vine vorba de ceai. Împărtășesc papilele gustative delicate ale Peștilor și nevoia de energie a Berbecului, așa că martie se va simți ca acasă cu ceaiul Earl Gray. Nu confundați Earl Gray cu vărul său, English Breakfast. Notele picante și citrice ale Earl Gray se aliniază cu personalitatea directă și energică a lunii martie.

Persoanele născute în această lună se vor simți, de asemenea, mai motivate după ce beau o ceașcă de ceai Earl Gray. Nu există nicio îndoială că martie întruchipează savoarea caldă a lui Earl Gray.

Aprilie: Chai

Aprilie știe că „chai” înseamnă ceai. Persoanele născute în această lună gravitează spre chai-ul autentic, datorită faptului că sunt co-guvernate de Berbecul înflăcărat și de Taurul luxos. Fie că merg la o ceainărie sau îl prepară acasă, chai-ul ocupă un loc special în inima lunii aprilie. Chai-ul este renumit pentru gustul său picant, piperat, care se potrivește cu personalitatea îndrăzneață a lunii aprilie. La fel ca ceaiul lor, aprilie are o prezență izbitoare. Nicio altă lună a ceaiului sau a nașterii nu se compară cu energiile îndrăznețe și intense ale chai-ului și ale lunii aprilie.

Mai: Ceai alb

Zilele de naștere din mai nu sunt aliniate cu ceaiurile intense. Aceste persoane se simt mai aliniate cu ceva ușor și strălucitor. La urma urmei, luna mai este influențată de Taurul relaxat și de Gemenii fără griji. Dintre toate ceaiurile din care puteți alege, luna mai se va simți întotdeauna ca acasă cu un amestec de ceai alb. Ceaiul alb este cunoscut pentru notele sale moi și delicate. Cei născuți în mai vor gusta veselia și delicatețea lor în timp ce savurează o ceașcă de ceai alb.

Iunie: Ceai de mușețel

Dacă cineva are nevoie de un ceai calmant, acela este cineva născut în iunie. Această lună a nașterii este casa Gemenilor anxioși și a Racului sensibil, așa că nu se vor descurca bine cu un ceai intens, cu cofeină. Din fericire, June se va simți în largul ei bând ceai de mușețel. Acest ceai din plante va îndulci instantaneu starea de spirit a lui June. Persoanele născute în această lună nu vor avea de ce să-și facă griji atâta timp cât se înregistrează...

Răsfățați-vă în mod regulat cu ceai de mușețel. Puncte bonus dacă June alege un ceai de mușețel cu lavandă pentru o relaxare maximă.

Iulie: Ceai de Hibiscus

Personalitățile puternice se nasc în iulie, deoarece această lună găzduiește semnele zodiacale guvernate de lumini, Rac și Leu. Bebelușii din iulie cer să fie văzuți. Au o personalitate strălucitoare și carismatică, care completează profilul aromatic suculent al ceaiului de hibiscus. Luna iulie se va simți aliniată în mod natural cu acest ceai floral, cu aromă de fructe. La fel ca cei născuți în iulie, ceaiul de hibiscus este iubit pentru vitalitatea sa. Toți cei născuți în iulie pot fi de acord că ceaiul de hibiscus întruchipează vivacitatea și energia lor captivantă.

August: Matcha

August este mereu în tendințe, chiar și cu alegerea lor de ceai. Persoanele născute în această lună sunt un amestec de popularul Leu și conștiincioasa Fecioară. Sunt atenți la ceea ce beau toți ceilalți, așa că se vor simți ca acasă cu ceaiul lor matcha. Luna august este captivată de aroma fină și ierboasă a matcha. Acest ceai special reprezintă strălucirea și grija lunii august. Indiferent dacă în august se bea preparat în mod tradițional sau sub formă de latte, matcha va fi întotdeauna ceaiul lor preferat.

Septembrie: Ceai verde

Persoanele născute în septembrie sunt cunoscute pentru agreabilitatea și bunătatea lor. Sunt o combinație cosmică între Fecioară atentă și Balanță genială. Septembrie nu va aprecia un ceai intens, dar tot au nevoie de ceva cu un pic de avânt. Ceaiul verde are tot ce și-ar putea dori - blândețe, dulceață și flexibilitate. Septembrie poate alege dintr-o gamă largă de ceaiuri verzi care se potrivesc stării lor de spirit. Persoanele născute în această lună vor aprecia modul în care ceaiul verde le imită adaptabilitatea și frumusețea.

Octombrie: Ceai de mentă

Persoanele de neuitat au aceeași zi de naștere în octombrie, datorită faptului că sunt conduse de atrăgătoarea Balanță și pasionatul Scorpion. Octombrie este cunoscută pentru că are o personalitate bogată și captivantă. Sunt persoane sigure pe sine care te lasă dorind mai mult. Dintre toate ceaiurile din care poți alege, ceaiul de mentă surprinde cel mai bine esența lor. Ceaiul de mentă este fierbinte, cu aroma sa clasică de mentă. Octombrie rezonează cu ceaiul de mentă, deoarece atât ceaiul, cât și această lună a nașterii persistă mult timp după ce au plecat.

Noiembrie: Oolong

Personalitățile puternice se nasc în noiembrie. Aceste zile de naștere sunt o combinație captivantă de Scorpion intens și Săgetător expansiv. Persoanele cu această lună a nașterii caută un ceai care să se potrivească cu potența lor. Oolong se aliniază în mod natural cu personalitatea puternică a lunii noiembrie. Acest ceai are o gamă imensă, care reflectă rezistența și profunzimea lunii noiembrie. Cei cu această lună a nașterii se văd în profilul complex de arome al lui oolong. Indiferent de starea de spirit sau de ocazie, noiembrie va aprecia întotdeauna modul în care complexitatea lui oolong le captivează profunzimea.

Decembrie: Yerba Mate

Cei care nașteau în decembrie au experiență cu ceaiurile. Între energia lor exploratoare de Săgetător și natura Capricornului condusă de succes, decembrie nu se teme să caute departe și în larg un ceai care să le depășească așteptările. Deschiderea lor la minte va duce în cele din urmă la yerba mate. Yerba mate surprinde energia aventuroasă, dar și cu adevărat împrăștiată a lunii decembrie. Persoanele născute în decembrie se vor simți ca acasă cu notele îndrăznețe și pământii ale yerba mate. Ca să nu mai vorbim de faptul că se vor simți cu adevărat speciale bând un ceai de care doar puțini au auzit, potrivit parade.com.

