Cine ai fost într-o altă viață, în funcție de ziua nașterii

Reprezintă integritatea, structura divină și ritmul existenței. Cele șapte zile ale săptămânii au fost numite după cele șapte corpuri planetare vizibile, pe care astrologii antici le-au observat: Soarele, Luna, Marte, Mercur, Jupiter, Venus și Saturn. Aceste planete clasice au devenit gardieni ai timpului, fiecare imprimând zilei în care guvernează o semnătură energetică distinctă.

Ziua în care te-ai născut corespunde astfel uneia dintre aceste planete clasice. Explorând influența planetei conducătoare, poți începe să înțelegi amprenta celei mai recente vieți trecute - temele pe care le-ai stăpânit, lecțiile pe care le-ai dus mai departe și frecvența energetică pe care o amintește sufletul tău.

Duminică: Ai fost un conducător, o celebritate sau un lider

Dacă te-ai născut duminică, viața ta trecută este conectată la Soare. Întrucât Soarele este o stea în jurul căreia se învârt restul planetelor din sistemul solar, există o energie de vedetă legată de karma ta. Ai experimentat o poziție socială oarecum elevată, în care acțiunile tale erau văzute de mase.

Poate ai fi fost liderul și vocea unei comunități și chiar conducătorul unui oraș, sat sau chiar a unui județ, cu o mare varietate de oameni care se învârteau în jurul tău. Dacă ești o persoană care se bucură de gloria aplauzelor, poate ai fi fost cântăreț, celebritate sau artist cunoscut.

Luni: Ai fost bucătar, îngrijitor sau vrăjitor

Cei născuți luni poartă energia vieții trecute a Lunii, forța feminină care creează și susține toate aspectele vieții. În viețile voastre trecute, ați fost foarte în contact cu un aspect matern, hrănitor al femininului, zeița.

Poate ai demonstrat acest aspect îngrijind, vindecând și gătind pentru copii, bătrâni și chiar familii și comunități întregi deoarece mâncarea, nutriția și bunăstarea sunt toate aspecte ale înțelepciunii lunare. O latură mai mistică a Lunii este conectată la arhetipul vrăjitoarei, care onorează și creează prin valorificarea puterii planetelor, stelelor și constelațiilor prin teurgie, magie lunară și chiar magie astrologică.

Marți: Ai fost cavaler, protector sau războinic

Dacă te-ai născut marți, există o energie ambițioasă și dură în jurul tău, greu de ignorat. Acordat la influența pragmatică a planetei roșii Marte, nu ești genul de persoană care să se teamă de nimic - de fapt, este invers!

Viața ta trecută este a unui războinic neînfricat care nu putea eșua în misiunea sa, lăsându-te cu o lansare decisivă foarte pronunțată, care se simte încă atât în ​​suflet, cât și în spirit. Întrucât cea mai înaltă vibrație a acestui dar al vieții trecute este de a proteja ceea ce nu se poate proteja singur, s-ar putea să simți în continuare nevoia de a juca acest rol având grijă de pe cineva sau ceva care îți este aproape de inimă.

Miercuri: Ai fost jurnalist, profesor sau comerciant

Dacă te-ai născut miercuri, viața ta trecută a fost plină de dinamism și mișcare. Guvernată de Mercur, planeta comunicării, învățării și comerțului, vorbește despre viața ta incredibil de aglomerată, până la punctul în care ai avut chiar două profesii sau domenii de interes diferite.

Comunicarea a fost întotdeauna în prim-plan, ceea ce înseamnă că ai scris, ai predat și ai răspândit marea cantitate de cunoștințe pe care ai dobândit-o în acea viață, și chiar și după aceea. Ai fost jurnalist sau profesor, dar ai fi putut fi și comerciant. Întrucât Mercur este conectat la mișcarea, cumpărarea și vânzarea de bunuri, este posibil să fi avut propriul magazin sau o activitate secundară.

Joi: Ai fost preot, savant sau explorator

A te naște joi te pune în legătură cu favoarea lui Jupiter, gigantul gazos al cărui arhetip astrologic este legat de o existență profund filozofică, în toate sensurile. Te poți gândi la sinele tău din viața trecută ca având vibrația unei persoane care știe multe, ai studiat și/sau experimentat viața dintr-o perspectivă de ansamblu.

Întrucât Jupiter guvernează spiritualitatea, ai fi putut fi fie preot, fie profesor, onorând și transmițând cunoștințe sacre. Într-o manifestare mai extrovertită, ai fi putut fi un călător și explorator al lumii, colecționând experiențe, prieteni și povești care ți-au adus învățăminte, fericire și bucurie.

Vineri: Ai fost artist, designer sau profesionist în domeniul frumuseții

Cei născuți vineri poartă karma din viața trecută, care este legată de frumusețe și de un sentiment de armonie. A te naște în Ziua lui Venus, așa cum o numesc astrologii, este un talisman norocos pentru viața ta amoroasă și puterea atracției. Dar înseamnă, de asemenea, că ți-ai petrecut zilele aducând frumusețe fie oamenilor, fie locurilor, fie chiar scenariilor întregi.

Ai fost artistul care pictează pânza, designerul de interior care lucrează pentru elită sau un profesionist în domeniul frumuseții care ridică frumusețea naturală a celor din jurul tău. Chiar și în această viață s-ar putea să aduci un sentiment de pace în locurile cărora le dedici timpul și energia.

Sâmbătă: Ai fost inginer, avocat sau fermier

Ai observat vreodată seriozitatea cu care abordezi viața? Saturn, planeta efortului și a consolidării, guvernează chiar ultima zi a săptămânii. Cei născuți în ziua lui Saturn au experimentat o viață trecută cu o mare responsabilitate - au fost constructorii, susținătorii și apărătorii dreptății.

Dacă simți o legătură puternică cu elementul pământ, ai fost fermier, ajutând la susținerea vieții în cadrul unei mari comunități de oameni. Dacă acum simți o dorință extraordinară de a construi lucruri care durează în timp, ai fost arhitect și chiar inginer. Dacă ești pasionat de legile și regulile sociale care mențin ordinea în lume, s-ar putea să fi fost mai aproape de un judecător și chiar de un avocat care caută adevărul și dreptatea, potrivit parade.com.