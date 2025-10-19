Cum să atragi banii, în funcție de luna nașterii

Ianuarie

Cristalul abundenței: Citrin

Citrinul este un magnet pentru abundență. Cunoscut sub numele de „piatra negustorului”, este benefic pentru cei născuți în ianuarie deoarece ajută la eliminarea energiei negative. Atunci când mintea ta excesiv de „realistă” (sau mai degrabă pesimistă) preia controlul și îți descurajează speranțele și ambițiile, acest cristal servește ca o reamintire pentru a face loc miracolelor.

Afirmația abundenței: Salut miracolele financiare, dincolo de logică sau raționament.

Februarie

Cristalul abundenței: Aventurin verde

Cunoscut sub numele de „piatra oportunității”, aventurinul verde este util în călătoria abundenței unui nativ din februarie. Permițându-ți să accesezi norocul natural, poți avea o bază prosperă pentru noi afaceri, obiective și începuturi în afaceri.

Afirmația abundenței: Sunt vrednic de un viitor abundent din punct de vedere financiar.

Martie

Cristalul abundenței: Ochi de tigru

Această piatră de împământare este benefică pentru persoanele născute în martie care doresc să manifeste succesul. De ce? Această piatră este atât inspiratoare, cât și stabilizatoare, promovând decizii financiare bine gândite și calculate, în loc de cheltuieli impulsive și neregulate. Ajută la transformarea ambiției naturale în succes de durată.

Afirmația abundenței: Nu mai este nimic de făcut; sunt deja pe drumul spre abundență.

Aprilie

Cristalul abundenței: Pirită

Pirita, cunoscută sub numele de „aurul nebunilor”, este o piatră excelentă pentru a manifesta bogăția, în general. Pentru cei născuți în aprilie este deosebit de puternică, aliniindu-se cu latura lor ambițioasă și determinată. Deși această lună a nașterii poate deveni nerăbdătoare în timpul ascensiunii lor spre succes, piatra ajută la ținerea la distanță a penuriei și a gândurilor de frică.

Afirmația abundenței: Investesc în mine și în realitatea viitoare.

Mai

Cristalul abundenței: Jad

Un simbol antic al abundenței și al norocului pe termen lung, acest cristal se aliniază bine cu cei născuți în mai. Aducând un echilibru între bogăție și bunăstare, jadul te ajută să găsești moderație în productivitatea vieții profesionale și a vieții personale.

Afirmația abundenței: Este sigur pentru mine să fiu mai bogat decât am fost vreodată.

Iunie

Cristalul abundenței: Carneol

Cei născuți în iunie sunt chemați să lucreze cu carneolul pentru a manifesta abundență. Această piatră îți permite să-ți accesezi creativitatea și talentele naturale, amplificându-le vizibilitatea. Pe de altă parte, îți oferă o motivație de durată pentru a-ți pune idealurile în acțiune.

Afirmația abundenței: Tot ce dau mi se întoarce.

Iulie

Cristalul abundenței: Cuarț fumuriu

Cuarțul fumuriu este împământat, elimină energia negativă și stimulează gândirea optimistă, după ce ai lucrat cu energia sa o perioadă de timp. Cei născuți în iulie se vor simți pregătiți emoțional, sănătoși și capabili de abundenț, datorită capacității acestui cristal de a transmuta blocajele în putere.

Afirmația abundenței: Banii îmi iubesc compania.

August

Cristalul abundenței: Cuarț transparent

Cei născuți în august sunt rugați să lucreze cu cuarț transparent. Această piatră amplifică energiile pozitive latente din noi, scoțând la iveală cea mai strălucitoare magie interioară. Când cei născuți în august utilizează magia acestui cristal și sunt capabili să deblocheze înălțimi mai înalte, să vadă clar problemele financiare și să găsească claritate mentală.

Afirmația abundenței: Sunt recunoscător pentru magnetismul meu.

Septembrie

Cristalul abundenței: Granat

Cei născuți în septembrie au un intelect incredibil și o etică a muncii. Granatul îi ajută să-și aprindă pasiunea în viața profesională, astfel încât să se simtă conectați. Manifestă oportunități mai aliniate pentru abundență.

Afirmația abundenței: Sunt recunoscător pentru tot ce am și sunt entuziasmat de abundența care este pe drum.

Octombrie

Cristalul abundenței: Malachit

Cei născuți în octombrie vor rezona cu malachitul pe măsură ce manifestă abundență. Acest cristal promovează energia transformatoare, eliminând blocajele emoționale și traumele. Pentru a chema mai multă abundență, această piatră îți va permite să accesezi potențialul tău superior, micșorându-ți temerile.

Afirmația abundenței: Sunt bogat în toate domeniile vieții mele.

Noiembrie

Cristalul abundenței: Smarald

Smaraldul este bazat pe iubire, un cristal care promovează abundența și se aliniază cu nevoile, valorile și dorințele cele mai intime ale cuiva. Acest cristal te asigură că te simți susținut în timpul călătoriei tale spre abundență.

Afirmația abundenței: Salut obținerea de bani care nu provoacă niciun rău.

Decembrie

Cristalul abundenței: Piatra soarelui

Cu o energie strălucitoare, piatra soarelui permite celor născuți în decembrie să-și amplifice credința atunci când manifestă bani. Această personalitate realistă poate folosi uneori o doză de energie miraculoasă, magică. Piatra îți va permite să visezi imposibilul și să-l transformi în realitate.

Afirmație despre abundență: Îmi este ușor să dobândesc bani și bogăție, potrivit parade.com.