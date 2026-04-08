Final de capitol pentru 3 zodii, pe 8 aprilie 2026

Sub influența Lunii în descreștere (Waning Gibbous) în Săgetător, au loc finaluri rapide, dar necesare.

Este momentul să închizi un capitol din viața ta. Ai ajuns la finalul unei etape, iar continuarea nu mai este posibilă. Această zi vine cu decizii importante, care te ajută să lași în urmă ceea ce nu mai funcționează.

Vestea bună? Nu este nimic de temut. Aceste zodii renunță la trecut pentru a face loc unor energii mai bune și unor oportunități noi. Unele lucruri nu sunt menite să dureze pentru totdeauna — iar asta este perfect în regulă.

♌ Leu

Leu, ai înțeles în sfârșit că singura soluție pentru a ieși dintr-o situație toxică este să te retragi definitiv. Dacă lucrurile nu mai funcționează, de ce să mai investești energie?

Pe 8 aprilie, începi să vezi un viitor mult mai bun pentru tine. Însă, pentru a ajunge acolo, trebuie să faci un pas curajos: să renunți la ceea ce te ține pe loc.

Nu este o despărțire dureroasă, ci una asumată. Nu există lacrimi, ci liniște și claritate. Ai așteptat acest moment de mult timp și, în sfârșit, ești pregătit.

♎ Balanță

Balanță, această zi îți aduce claritatea de care aveai nevoie pentru a ieși dintr-o stare de confuzie sau stagnare. Energia Lunii în Săgetător te scoate din blocaj și te pune în mișcare.

Nu mai poți rămâne pe loc — și nici nu mai vrei. Simți că trebuie să faci ceva, iar pe 8 aprilie începi să acționezi.

Faci alegeri inteligente și bine calculate, iar rezultatele nu întârzie să apară. Înțelegi că fiecare pas contează și că progresul vine din acțiune. Finalul unui capitol îți aduce, de fapt, un nou început.

♐ Săgetător

Săgetător, realizezi că o relație sau o prietenie din trecut nu mai este ceea ce a fost. Este o concluzie dificilă, dar necesară.

Ești o persoană loială și îți dorești să păstrezi legăturile pentru totdeauna. Totuși, această zi îți arată că uneori oamenii cresc în direcții diferite — iar acest lucru este absolut normal.

Acceptarea acestui final îți aduce liniște și te ajută să revii la o stare de optimism. Înțelegi că viața merge mai departe și că fiecare final face loc unor noi începuturi.