Ghid de supraviețuire: Cum să prosperi în timpul retrogradării planetei Mercur în 2026

Anul acesta, Mercur va fi retrograd în semnele de apă ale zodiacului: Rac, Scorpion și Pești.

Ce înseamnă Mercur retrograd?

Mercur este planeta comunicării, conexiunii, exprimării, mass-media, tehnologiei, călătoriilor și comerțului. Contrar terminologiei, Mercur și alte planete nu se mișcă niciodată înapoi în spațiu, ele doar încetinesc, o decelerare care pare a fi o inversare din punctul nostru de vedere, de pe Pământ.

Când o planetă este retrogradă, energia sa funcționează în direcția opusă, nu neapărat împotriva noastră, dar cu siguranță nu ca un asistent de încredere.

Mercur retrograd 2026

În 2026, Mercur retrograd și elementul omniprezent al apei ne oferă șansa de a ne angaja într-o muncă interioară profundă.

Mercur guvernează atât procesarea mentală, cât și exprimarea verbală.

Toate cele trei retrogradări vor avea loc în semnele de apă - Pești, Rac și Scorpion. Acest lucru schimbă energia din tărâmul logic, comunicativ pe care Mercur îl guvernează de obicei, în apele profunde, intuitive și emoționale ale inconștientului. În loc să ne temem de haos, putem folosi proactiv retrogradările din 2026, ca o retragere programată pentru reflecție, revizuire și inteligență emoțională.

Deși aceste semne posedă fiecare propria putere și provocări, elementul lor conducător se pretează la o mulțime de terenuri comune sau ape subterane.

Înțelegerea semnelor zodiacale de apă: Rac, Scorpion, Pești

Atunci când Mercur se mișcă prin celelalte elemente, perturbările capătă însușirile elementului respectiv.

În semnele de aer sau de foc, perturbările tind să fie evidente - certuri, probleme tehnologice și puzzle-uri logistice. În semnele de pământ, accentul ar putea fi pus pe chestiuni practice, cum ar fi finanțele sau proiectele de muncă. Dar semnele de apă se ocupă de sentimente, memorie și intuiție.

Retrogradarea lui Mercur prin semnele de apă este o chemare la încetinire și la procesarea atentă a ceea ce de obicei suprimăm sau exilăm emoțional.

Este vorba mai puțin despre «Ce am spus?» și mai mult despre «De ce m-am simțit așa?» Este un an pentru a ne revizui narațiunile emoționale, nu doar contractele noastre.

Mercur retrograd în Pești (26 februarie – 20 martie 2026)

Mercur în Pești este afectate de o mare tulbure de sentimente. A lua decizii concrete acum, care îți schimbă viața, este ca și cum ai încerca să citești o hartă sub apă, detaliile sunt neclare. Partea întunecată implică confuzie, evadare și potențialul ca vechile tipare de dependență să reapară.

Aceasta este perioada perfectă pentru activități care ocolesc gândirea liniară. Ține un jurnal al viselor. Programează-ți timp pentru meditație, yoga ușoară sau plimbări în natură. Lasă-ți intuiția să vorbească prin proiecte creative, cum ar fi pictura sau muzica. Revizuiește o practică spirituală. Scopul nu este să-ți decizi viitorul, ci să-ți clarificați viziunea interioară și compasiunea, astfel încât să poți face alegeri mai înțelepte când ceața se va risipi.

Mercur retrograd în Rac (29 iunie – 23 iulie 2026)

În Rac, Mercur ne atrage atenția asupra temelor de casă, familie și securitate emoțională. Conversațiile pot scoate la iveală în mod neașteptat răni din trecut sau dinamici familiale. S-ar putea să reacționați cu o sensibilitate surprinzătoare. Problemele legate de proprietăți imobiliare, părinți sau amintiri din copilărie ar putea reapărea pentru a fi revizuite.

Păstrează acea conversație grijulie cu un membru al familiei pe care ai amânat-o. Răsfoiți albume foto vechi și împăcați-vă cu trecutul vostru. Reorganizați-vă spațiul de locuit pentru a vă hrăni mai bine bunăstarea emoțională.

Răbdarea este virtutea de practicat în timpul acestui tranzit și ar trebui să căutăm cu toții să fim tandri cu sentimentele accentuate ale celorlalți și ale noastre. Întrebați-vă: «Această reacție este despre acum sau este un ecou din trecut?» Această perioadă retrogradă are legătură cu vindecarea rădăcinilor, astfel încât să puteți crește cu o stabilitate mai mare.

Mercur retrograd în Scorpion (24 octombrie – 13 noiembrie 2026)

Fiind semn guvernat de Pluto al subconștientului, Scorpionul cere adevăr și transformare. Această retrogradare explorează profunzimile: finanțele comune, taxele, moștenirile, dinamica puterii psihologice și procesul de renunțare. Este un moment puternic pentru descoperirea informațiilor ascunse, dar unul riscant pentru efectuarea de investiții sau încheierea de noi acorduri financiare. Pot apărea tensiuni în parteneriatele intime, dezvăluind probleme subiacente de încredere sau control.

Revizuiți testamentele, polițele de asigurare și structurile datoriilor. Inițiați conversații sincere și transformatoare despre intimitate și resurse comune. Este o perioadă excelentă pentru terapie, lucru în umbră sau orice practică care vă ajută să eliberați vechiul bagaj emoțional. Mandatul este să vă detoxifiați, să iertați și să renunțați la controlul asupra a ceea ce nu vă mai servește binelui suprem.

Reformularea retrogradării

Reformularea retrogradării lui Mercur nu ca o perioadă de pedeapsă planetară, ci ca o întreținere programată pentru suflet ne permite să culegem roadele acestor tranzite și chiar să le tratăm ca pe o vacanță liniștită. În aceste perioade, el recomandă următoarele practici:

-Exersați răbdarea: Acordați timp și grație suplimentară pentru neînțelegeri, știind că comunicarea navighează prin curenții emoționali subterani.

-Revizuiți și revizuiți: Perfecționați proiectele în curs, editați manuscrise, revedeți planurile vechi și reconectați-vă cu oameni din trecutul vostru.

-Reflectați și simțiți: Folosiți energia semnului de apă în avantajul vostru. Scrieți în jurnal, contemplați și procesați peisajul vostru emoțional. Prin trecerea de la o mentalitate bazată pe frică la una bazată pe implicare intenționată, transformi Mercur retrograd dintr-o perioadă de haos extern într-o pauză sacră, notează nypost.com.