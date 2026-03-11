Petrolul s-a scumpit masiv într-o singură zi, pe fondul tensiunilor din Orient

x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Mar 2026   •   18:30

Prețurile petrolului au crescut, miercuri, din nou influențate de războiul din Orientul Mijlociu. Conflictul continuă să paralizeze Strâmtoarea Ormuz, o rută crucială de transport pentru hidrocarburi, în apropierea căreia trei nave au fost din nou lovite.

După ce a scăzut marți, în urma declarațiilor liniștitoare ale lui Donald Trump și a perspectivei eliberării rezervelor strategice de țiței ale Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), prețul barilului de Brent din Marea Nordului era de 5,05% în jurul orei 9:40 GMT (10:40 la Paris), ajungând la 92,23 dolari, potrivit Le Figaro,

Echivalentul său american, barilul de West Texas Intermediate, a câștigat 5,91%, ajungând la 88,38 dolari.

Războiul din Orient rămâne un aspect central în determinarea valorii petrolului. Pe de o parte SUA au anunțat că loviturile aeriene lansate marți de Statele Unite și Israel asupra Iranului au fost cele mai intense de la începutul războiului, dar și că elimină mine marine din Strâmtoarea Ormuz.

Anterior, Donald Trump a afirmat că războiul cu Iran se apropie de final, însă Garda Revoluționară Islamică a replicat, susținând că „Iranul va decide când se va termina războiul” și că în cazul continuării acțiunilor ofensive, Teheranul va bloca Strâmtoarea Orrmuz: „Iranul nu va permite exportul niciunui litru de petrol din regiune”.

(sursa: Mediafax)

 

