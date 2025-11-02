Cele mai norocoase date pentru nuntă în 2026, potrivit astrologiei: Alege ziua perfectă pentru iubirea voastră

Alege data perfectă pentru nuntă în 2026, cu ajutorul astrologiei

Ai găsit mirele (sau mireasa) și inelul de logodnă — acum urmează pasul cel mare: planificarea nunții. Alegerea datei potrivite este una dintre cele mai importante decizii din procesul de organizare, pentru că de ea depind rezervarea locației, trimiterea invitațiilor și, bineînțeles, vibrația evenimentului, potrivit Parade. Dacă vrei ca ziua cea mare să fie binecuvântată cu noroc și armonie, astrologia îți poate oferi îndrumarea ideală.

Astrele pot dezvălui multe despre iubire — de la compatibilitate și stilul de flirt, până la modul în care îți exprimi afecțiunea. Tot ele pot indica și care sunt cele mai norocoase zile pentru a-ți uni destinul cu persoana iubită.

Cum alegi data nunții potrivită în funcție de astrologie

Potrivit astrologilor, fiecare planetă joacă un rol important în ziua nunții:

Soarele indică scopul comun al partenerilor;

Venus arată felul în care cuplul își exprimă iubirea;

Luna vorbește despre legătura emoțională și intimitate;

Saturn oferă stabilitate și structură relației. Citește pe Antena3.ro Scene şocante lângă București: Un copil a înjunghiat un bărbat pentru că nu i-a dat bomboane de Halloween

Specialiștii recomandă alegerea unei date în care Venus este puternic susținută, ideal în zodiile Taur, Balanță sau Pești, și evitarea perioadelor de retrogradare a lui Venus.

Totodată, se recomandă evitarea retrogradării lui Mercur, perioada în care apar întârzieri, neînțelegeri sau chiar probleme cu actele de căsătorie. Dacă totuși nunta are loc în acest interval, este bine ca înregistrarea oficială a căsătoriei să fie făcută după finalul retrogradării.

Și Luna are un rol esențial. O poziție favorabilă față de Soare sau Venus promite armonie emoțională și conexiune profundă între parteneri. Faza lunară în care are loc evenimentul influențează, de asemenea, energia zilei – de exemplu, Luna în creștere este ideală pentru noi începuturi, cum ar fi o căsătorie.

Cele mai norocoase date pentru nuntă în 2026

Experta în tradiții nupțiale Eleni N. Gage, autoarea cărții „Lucky in Love: Traditions, Customs, and Rituals to Personalize Your Wedding”, a dezvăluit pentru The Knot cele mai favorabile date astrologice pentru nunțile din 2026.

Pentru a-ți fi mai ușor, au fost eliminate zilele afectate de retrogradarea lui Mercur sau Venus.

Zile norocoase pentru nuntă în 2026:

Ianuarie: 1, 2, 7, 19, 26, 27

Februarie: 1, 2, 3, 6, 8, 12

Martie: 24

Aprilie: 1, 2, 7, 15, 21

Mai: 1, 2, 19, 21

Iunie: 1, 2, 12, 19, 22

August: 1, 6, 15, 19

Septembrie: 2, 5, 7

Noiembrie: 16, 17, 29

Decembrie: 1, 18

Dacă visezi la o nuntă de poveste, în care iubirea voastră să fie binecuvântată de astre, alege cu grijă ziua în care veți spune „DA”. O dată aleasă cu ajutorul astrologiei poate aduce mai multă armonie, stabilitate și prosperitate în mariajul vostru.