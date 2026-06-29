Horoscopul dragostei, 29 iunie – 5 iulie 2026: O săptămână complicată pentru iubire

Comunicarea devine mai dificilă, emoțiile sunt amplificate, iar multe relații vor trece prin momente de reevaluare.

Pe de altă parte, energia lui Jupiter aduce mai mult optimism și deschide drumul către noi povești de iubire. Multe persoane vor simți din nou dorința de a iubi, de a flirta și de a construi relații stabile.

Berbec

Este una dintre cele mai bune săptămâni pentru dragoste. Jupiter și Venus îți activează sectorul iubirii, ceea ce îți crește șansele de a începe o relație sau de a reaprinde pasiunea în cuplu. Luna Plină poate aduce mici tensiuni, iar Mercur retrograd recomandă să eviți concluziile pripite.

Taur

O călătorie sau o persoană aflată la distanță îți poate schimba viața sentimentală. Dacă ești singur, există șanse mari să cunoști pe cineva special. Totuși, Mercur retrograd poate provoca întârzieri sau modificări de plan.

Gemeni

Săptămâna vine cu schimbări neașteptate în plan sentimental. Pot apărea discuții care schimbă dinamica unei relații. Evită conflictele și lasă lucrurile să evolueze natural. Comunicarea sinceră poate apropia două persoane mai mult decât te aștepți.

Rac

Mercur retrograd în semnul tău te face mai sensibil decât de obicei. Ai tendința să interpretezi prea mult gesturile partenerului sau ale persoanei care îți place. Din fericire, Jupiter și Venus îți întăresc încrederea în tine și te ajută să depășești nesiguranțele.

Leu

Este o perioadă excelentă pentru iubire. Jupiter și Venus te fac mai atrăgător, mai încrezător și mai deschis către noi experiențe. Dacă există răni din trecut, Luna Plină te ajută să le vindeci și să faci loc unei noi etape sentimentale.

Fecioară

Viața amoroasă intră în centrul atenției. Unele persoane pot părea distante, însă nu lua totul personal. Este o săptămână bună pentru reflecție și pentru a înțelege ce îți dorești cu adevărat de la o relație.

Balanță

Familia sau responsabilitățile de acasă pot influența relația de cuplu. Cu toate acestea, Jupiter și Venus îți aduc sprijin din partea prietenilor și noi oportunități de socializare. Nu refuza invitațiile.

Scorpion

Mercur retrograd te poate face mai suspicios sau mai sensibil decât de obicei. În schimb, Jupiter și Venus te încurajează să ieși din rutină și să petreci mai mult timp alături de persoana iubită. Nu lăsa grijile să umbrească momentele frumoase.

Săgetător

Călătoriile și aventurile sunt favorizate în această săptămână. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva în timpul unei deplasări sau dintr-un alt oraș ori țară. Totuși, o situație neașteptată în cuplu îți poate testa răbdarea.

Capricorn

Luna Plină în semnul tău și Mercur retrograd în sectorul relațiilor te determină să analizezi încotro se îndreaptă povestea ta de iubire. Dacă relația este solidă, va deveni și mai puternică. Dacă există probleme nerezolvate, acestea vor ieși la suprafață.

Vărsător

Jupiter și Venus favorizează relațiile și parteneriatele. Totuși, Luna Plină poate scoate la lumină răni mai vechi sau emoții pe care le-ai ignorat. Săptămâna este potrivită pentru vindecare și sinceritate.

Pești

Mercur retrograd în casa iubirii poate readuce în prim-plan o fostă relație sau sentimente pe care le credeai încheiate. Pot exista neînțelegeri sau schimbări de perspectivă, însă nu înseamnă neapărat despărțire. Este momentul ideal să vezi dacă relația în care te afli îți oferă ceea ce ai nevoie.

Mesajul astrelor pentru săptămână

Perioada 29 iunie – 5 iulie este una a clarificărilor și a noilor începuturi. Mercur retrograd cere răbdare și comunicare atentă, în timp ce Jupiter și Venus aduc șansa unor relații mai autentice. Pentru unii, iubirea renaște, iar pentru alții începe o poveste complet nouă.