Horoscop de dragoste, februarie 2026. Resetare majoră pentru inimile noastre

Dar asta se schimbă pe la mijlocul lunii, când lucrurile devin mai serioase, într-un sens bun. Pe 17 februarie, Luna Nouă îi ajută pe toți să o ia de la capăt. Dacă te-ai simțit blocat, aceasta este șansa ta să încerci ceva nou. Doar fii atent spre sfârșitul lunii, când începe Mercur retrograd.

Berbec

Luna aceasta este dedicată prietenilor tăi și oamenilor cu care îți petreci timpul. S-ar putea să descoperi că un prieten începe să te simți ca și cum ar fi ceva mai mult sau s-ar putea să realizezi că ai nevoie de mai mult timp pentru a-ți reîncărca bateria socială.

Dacă ești singur, trebuie doar să știi că ești super magnetic luna aceasta. Dacă cauți dragostea, ai șanse mari să întâlnești pe cineva cool în timp ce faci un proiect de grup sau petreci timp cu cei mai buni prieteni ai tăi.

Dacă ești într-o relație, încearcă să faci ceva distractiv și diferit cu partenerul tău luna aceasta, ceea ce vă va ajuta să vă simțiți din nou ca o echipă.

Taur

Oamenii te observă mult luna aceasta. Încrederea ta este foarte atractivă și înveți că nu trebuie să controlezi totul pentru a fi iubit. Oamenii admiră cât de mult muncești și cât de bine conduci luna aceasta.

Dacă ești singur, fii cu ochii pe cineva la școală sau lucrează pentru cineva căruia îi place atitudinea ta de preluare a controlului. Pentru cei aflați în relații, împărtășirea obiectivelor voastre întărește legătura și vă ajută să vă susțineți reciproc mai bine.

Gemeni

Ai chef de aventură! Nu vrei să faci aceleași lucruri plictisitoare în februarie, așa că luna aceasta cauți pe cineva care să te învețe ceva nou sau să meargă într-o călătorie cu tine.

Dacă ești singur, curiozitatea este arma ta secretă pentru a găsi dragostea luna aceasta. S-ar putea să întâlnești pe cineva care este dintr-un loc diferit sau are un stil de viață total diferit de al tău.

Pentru cei aflați în relații, faceți tot posibilul să evitați neliniștea și plictiseala în această lună. Încercați un restaurant nou sau învățați o nouă abilitate împreună. Menținerea lucrurilor proaspete vă va face inima fericită.

Rac

Februarie este despre sentimente. S-ar putea să vă simțiți puțin mai sensibili în această lună, dar este în regulă!

Înveți cum să le spui oamenilor ce ai nevoie fără să te simți rău. Dacă ceva te-a deranjat, spune-o cu blândețe. Odată ce discutați despre asta, vă veți simți mult mai apropiați.

Cauți o conexiune profundă, nu doar pe cineva cu care să vorbești. Fii sincer cu privire la sentimentele tale și vei atrage persoana potrivită.

Leu

Pe parcursul lunii februarie, îți analizezi relațiile și vezi ce trebuie să se schimbe. Ești foarte curajos, mai ales în această lună, ceea ce te ajută să aperți ceea ce meriți.

Strălucești luna aceasta, iar oamenii sunt atrași în mod natural de tine. Dacă ești în căutarea unei relații, asigură-te doar că îți concentrezi energia asupra persoanei care te tratează la fel de bine cum o tratezi și tu pe ea.

Prima săptămână a lunii s-ar putea simți puțin intensă. Folosește acea energie pentru a pune capăt oricăror vechi certuri. Până la sfârșitul lunii, lucrurile par mult mai line.

Fecioară

De obicei îți place să ai un plan, dar luna aceasta, fă tot posibilul să te relaxezi. Dragostea nu trebuie să fie perfectă pentru a fi grozavă. Concentrează-te pe lucrurile mărunte în această lună. Un mesaj frumos sau o mână de ajutor te ajută mult.

Dacă ești singur, nu trebuie să faci eforturi mari pentru a găsi o scânteie în această lună. Poți întâlni cu ușurință pe cineva în timp ce îți vezi de treabă. Caută doar pe cineva amabil și de ajutor.

Balanță

Te simți cochetă și distractivă în februarie. Este o lună minunată pentru a te bucura de viață și a nu-ți face prea multe griji pentru lucrurile grele.

Dacă ești singură, aceasta este o lună excelentă pentru a da „da” la o petrecere sau pentru a te alătura unui club. Farmecul tău este la un nivel maxim, așa că nu te teme să-l saluti mai întâi!

Dacă ești într-o relație, aceasta este luna potrivită pentru a aduce înapoi puțină distracție în parteneriatul vostru. Petreceți o seară de jocuri luna aceasta! Joaca este o modalitate excelentă de a recăpăta scânteia.

Scorpion

Te simți puțin mai retras luna aceasta. Vrei să stai acasă și să te simți confortabil. Acesta este un moment bun să te gândești la ce te face să te simți în siguranță și fericit în inima ta.

Fă-ți casa un loc fericit în care să fii împreună. A găti o masă acasă s-ar putea să te simți mai romantic decât să mergi la un restaurant elegant.

Săgetător

Comunicarea este totul în februarie. Ai multe de spus și îți dorești pe cineva care să te asculte cu adevărat. Cauți o conexiune intelectuală mai mult decât orice altceva. Ești atras de oamenii inteligenți și amuzanți.

Asigură-te că asculți cu adevărat partenerul tău, nu doar aștepți rândul tău să vorbești. Împărtășirea clară a gândurilor tale va opri orice certuri prostești înainte ca acestea să înceapă.

Capricorn

Îți dorești o relație solidă. Nu ești interesat de jocuri. Meriți pe cineva pe care te poți baza, așa că nu te mulțumi cu cineva care este instabil sau inconsecvent.

Dacă ești într-o relație, aceasta este o lună bună pentru a vorbi despre bani sau planuri mari. Când știi că ești pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește lucrurile importante, te poți relaxa și te poți distra mai mult.

Vărsător

La mulți ani! Până acum, te simți ca o persoană complet nouă. Ești drept și ești sinele tău adevărat, ciudat. Acest lucru te face foarte atractiv pentru oamenii cărora le place adevăratul tău eu.

Dacă ești singur, aceasta este una dintre cele mai bune luni din întregul an pentru a întâlni pe cineva. Fii sinele tău ciudat și minunat, iar persoana potrivită va observa. Mijlocul lunii este deosebit de norocos pentru tine.

Dacă ești într-o relație, s-ar putea să ai nevoie de puțin mai mult spațiu de respiro luna aceasta. Spune-i partenerului tău că ai nevoie de ceva timp pentru propriile hobby-uri. Te va iubi și mai mult dacă ești sincer.

Pești

Pima jumătate a lunii este liniștită, dar după data de 10 lucrurile se schimbă complet. Te simți foarte romantic și creativ, iar toată lumea poate vedea asta.

Folosește începutul lunii pentru a recupera somnul și a te îngriji de tine. Până la mijlocul lunii vei fi gata să ieși în lume și să întâlnești pe cineva special.

Cei aflați într-o relație se simt mai sincronizați în februarie. S-ar putea chiar să știi ce gândește partenerul tău înainte să o spună! Bucură-te de acest timp magic și visător împreună cu persoana iubită, potrivit yourtango.com.

