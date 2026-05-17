Horoscopul dragostei: Cinci zodii au parte de iubire, surprize și împăcări în săptămâna 18 – 24 mai

Potrivit astrologului Kate Rose, cinci semne zodiacale vor simți că relațiile lor intră într-o etapă mult mai bună, cu mai multă stabilitate, romantism și surprize neașteptate.

Totul începe pe 18 mai, când Marte intră în Taur, iar Venus ajunge în Rac. Cele două planete asociate iubirii și pasiunii creează un context ideal pentru relații serioase, construite pe încredere și emoții autentice. În plus, sezonul Gemenilor, care începe pe 20 mai, aduce comunicare, joacă și apropiere intelectuală în cuplu, scrie yourtango.com

Totuși, astrologii avertizează că pe 22 mai are loc Uranus cazimi, un tranzit rar care poate provoca schimbări bruște și momente complet neașteptate în dragoste. Unele relații se pot transforma peste noapte, iar altele pot începe exact atunci când nimeni nu se așteaptă.

Scorpion

Pentru Scorpioni, săptămâna vine cu șansa unei apropieri profunde în relația de cuplu. Marte în Taur îi ajută să repare tensiunile și să construiască o conexiune mai stabilă și matură. Este un moment excelent pentru planuri de viitor și pentru consolidarea relației.

Cei singuri pot avea parte de o poveste nouă de dragoste. Energia acestei perioade îi ajută să fie mai deschiși și mai curajoși în fața unor conexiuni noi. Astrologii recomandă însă răbdare și evitarea grabei atunci când vine vorba despre angajamente serioase.

Capricorn

Venus în Rac aduce romantism și liniște în viața sentimentală a Capricornilor. Relațiile existente pot deveni mai calde și mai armonioase, iar timpul petrecut împreună capătă o importanță specială.

Pentru Capricornii singuri, săptămâna poate aduce întâlniri surprinzătoare. Astrologii spun că iubirea poate apărea în cele mai neașteptate locuri, mai ales atunci când acești nativi ies din rutină și își acordă timp pentru activitățile care le fac plăcere.

Săgetător

Odată cu începutul sezonului Gemenilor, Săgetătorii simt nevoia de aventură și noutate în relații. Cei aflați într-un cuplu sunt încurajați să aducă mai mult entuziasm și spontaneitate în viața de zi cu zi.

Pentru cei singuri, perioada favorizează flirtul, distracția și conexiunile fără presiune. Nu este neapărat momentul pentru angajamente definitive, ci mai degrabă pentru experiențe romantice relaxate și pline de energie pozitivă.

Vărsător

Pentru Vărsători, săptămâna poate aduce unul dintre cele mai surprinzătoare momente din viața sentimentală. Uranus cazimi activează schimbări bruște legate de iubire, familie și angajamente.

Astrologii spun că o veste neașteptată sau o propunere importantă poate apărea exact când acești nativi se așteaptă mai puțin. Cei singuri trebuie să fie atenți la mesajele și oportunitățile care apar în această perioadă, deoarece pot marca începutul unei povești importante.

Pești

Luna în Primul Pătrar din Fecioară, pe 23 mai, îi ajută pe Pești să îmbunătățească relațiile existente. Este un moment bun pentru discuții sincere și pentru rezolvarea unor probleme ignorate până acum.

Pentru Peștii singuri, dragostea poate apărea lent, dar sigur. Cineva își poate face curaj să își exprime sentimentele, iar relațiile care încep acum au șanse să evolueze stabil și autentic. Astrologii îi sfătuiesc să nu lase logica să blocheze emoțiile reale.