Horoscop săptămânal, 13 - 19 iulie 2026. Suntem încurajați să ne concentrăm asupra trecutului și rădăcinilor noastre

O Lună nouă oferă întotdeauna un nou început, pe măsură ce o ușă se deschide. Pentru că suntem încă în furtuna lui Mercur retrograd este posibil să vrem să mergem cu prudență înainte.

Pofilul energetic al săptămânii

Ultima săptămână completă de Mercur retrograd este aproape - și în curând vom fi nerăbdători să o lăsăm în urmă. Această fază a lui Mercur retrograd a fost probabil destul de furtunoasă, deoarece emoțiile și relațiile noastre au fost peste tot. Am observat probabil că luăm lucrurile mai personal și că alții sunt mai defensivi.

Cel mai important punct focal al săptămânii va fi Luna nouă în Rac, care apare pe 14 iulie. În săptămâna care o urmează, vom fi încurajați să ne concentrăm asupra rădăcinilor, trecutului și fundațiilor noastre. Acesta este un moment ideal pentru a ne analiza stabilitatea și securitatea emoțională. Conectarea cu familia sau îndreptarea atenției către casă sau probleme domestice sunt întotdeauna favorizate.

În ceea ce privește energiile astrologice specifice, avem câteva importante! Pe 13, fiți atenți la știrile șocante legate de frumusețe sau relații, deoarece Venus va intra în cuadratură cu Uranus. Uranus va face sextil cu Neptun pe 15 - aducând oportunități imense pentru trezire spirituală la scară colectivă. Uranus va face trigon cu Pluto pe 17 - oferind oportunități profunde de a experimenta o renaștere și o transformare masivă prin inovație și mișcare în direcții noi.

În realitate, aceste aspecte se dezvoltă de luni de zile și vor avea ecou în lunile următoare, așa că am putea vedea un crescendo în această perioadă. În cele din urmă, Marte va face sextil cu Saturn pe 19, ceea ce poate fi folosit pentru a insufla o mare forță, pasiune și longevitate în planurile noastre personale sau profesionale.

Aspecte și tranzite astrologice importante

13 iulie – Venus în cuadratură cu Uranus

14 iulie – Lună nouă în Rac (21 de grade)

15 iulie – Uranus în sextil cu Neptun

17 iulie – Uranus în trigon cu Pluto

19 iulie – Marte în sextil cu Saturn

BERBEC

O altă lună nouă sosește, și este prima din vară. Aceasta anume îți va deschide uși când vine vorba de casă, familie, imobiliare sau probleme domestice.

Chiar dacă încă trecem în revistă situații din trecut în acest moment, este posibil să ai încă șansa de a face un pas înainte.

TAUR

În ciuda mișcării retrograde continue a lui Mercur, o lună nouă sosește săptămâna aceasta. Aceasta evidențiază sectorul tău de preocupări intelectuale, proiecte legate de comunicare și călătorii - așa că una dintre aceste teme ar putea fi deosebit de importantă pentru tine.

Chiar dacă există unele întârzieri, s-ar putea să descoperi că ți se deschide o fereastră pentru a-ți exprima părerea și a învăța.

GEMENI

Chiar dacă au existat vești confuze sau dificile legate de finanțe în ultima vreme, s-ar putea să descoperi că luna nouă din această săptămână aduce o gură de aer proaspăt pentru a ușura stresul.

De exemplu, s-ar putea să auzi de o nouă ofertă de muncă, o mărire de salariu, un client sau o oportunitate financiară - dar cel mai bun lucru de făcut este să te expui și să analizezi. S-ar putea chiar să ai șansa de a reveni la o sursă de venit anterioară dacă încerci.

RAC

În ciuda faptului că universul se învârte ca un ciclon, ai o repornire cosmică pe cale să sosească. Singura lună nouă din zodia ta din acest an apare săptămâna aceasta și ți-ar putea deschide uși pentru a crea un nou capitol.

Cheia pentru a valorifica energia acestei lunații este să iei măsuri acum - mai ales dacă acestea se leagă cumva de trecut - care te pot duce în cele din urmă înainte.

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LEU

Chiar dacă ai simțit că te bântuie coșmaruri noaptea, ai putea avea șansa să rezolvi ceva ce îți provoacă stres și durere.

Asta pentru că luna nouă îți deschide o ușă săptămâna aceasta în ceea ce privește intimitatea, vindecarea, singurătatea și sănătatea mintală. Ia legătura cu un specialist care te poate ajuta să te luminezi și să te ghidezi.

FECIOARĂ

O lună nouă festivă sosește săptămâna aceasta și pune o atenție sporită prieteniilor, rețelei tale de contacte și vieții sociale. Aceasta este o perioadă magnifică pentru a participa la evenimente, a-ți lărgi cercul de prieteni sau pur și simplu a te revedea cu echipa ta.

Oamenii te vor susține și te vor ajuta mai mult acum, așa că nu fi timid și nu cere favoruri.

BALANȚĂ

Luna nouă din această săptămână ar putea aduce o oportunitate profesională în fața ta - chiar dacă ai simțit că lucrurile au luat-o razna.

Acesta este un moment magnific pentru a strategiza cu adevărat unde ai vrea să ajungi și, chiar dacă Mercur retrograd îți spune să nu te grăbești, poți cel puțin să te gândești unde ai vrea să pui piesele de șah, astfel încât să poți avansa luna viitoare și mai departe.

SCORPION

O gură de aer proaspăt se învârte prin viața ta și s-ar putea să descoperi că ești deosebit de dornic să te înalți spre noi orizonturi.

Luna nouă din această săptămână este în sectorul tău de expansiune, care cel mai adesea se referă la călătorii pe distanțe lungi, studii, lecții, entitati sau chestiuni spirituale. Una dintre aceste teme ar putea fi cheia pentru a debloca bucuria pentru tine.

SĂGETĂTOR

Chiar dacă am trecut prin multe turbulențe, luna nouă din această săptămână ar putea să-ți revigoreze veștile pozitive în special în ceea ce privește chestiunile financiare importante.

De exemplu, dacă ai fost stresat de faptul că banii mari nu se mișcă așa cum ți-ai dorit, această săptămână ar putea deschide o cale pentru ca lucrurile să înceapă să se așeze.

CAPRICORN

Probabil ai avut unele confuzii sau neînțelegeri în legătură cu parteneriatele importante în ultima vreme, dar vestea bună este că în această săptămână ai o lună nouă care ar putea împinge lucrurile înainte încet, dar sigur.

De exemplu, s-ar putea să-ți dai seama că poți găsi o modalitate de a te alinia, chiar dacă lucrurile au fost deosebit de dificile în ultima vreme.

VĂRSĂTOR

E timpul să te urci din nou pe calul de curse și măcar să începi să mergi mai departe. Echilibrul dintre viața profesională și cea personală a fost peste tot în ultimele săptămâni, dar, din fericire, luna nouă din această săptămână ar putea readuce lucrurile la linia de plutire - sau cel puțin, te-ar putea ajuta să faci câțiva pași înainte.

Dacă vrei să-ți îmbunătățești angajarea sau problemele de sănătate, folosește timpul de după luna nouă.

PEȘTI

Chiar dacă universul a provocat o furie de confuzie în jurul problemelor inimii și pasiunilor tale, luna nouă din această săptămână ar putea fi o salvare.

De exemplu, când vine vorba de preocupări romantice, persoanele singure ar putea avea mai multe șanse să se reconecteze cu cineva din trecut. Dacă întâlnești pe cineva nou, ia-o încet și nu te angaja încă, potrivit yahoo.com.