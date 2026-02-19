Sezonul Peștilor 2026: renaștere spirituală, revelații și transformări pentru toate zodiile

Horoscop special: Ce schimbări aduce sezonul Peștilor 2026 pentru fiecare zodie

Odată cu intrarea Soarelui în semnul mistic al Peștilor, începe una dintre cele mai profunde și emoționale perioade ale anului. Este sezonul introspecției, vindecării și al resetării sufletești, înainte de marele nou început adus de echinocțiul de primăvară. Iată ce aduce sezonul Peștilor 2026 pentru fiecare zodie și cum ne influențează această energie cosmică.

Energia sezonului Peștilor

Crezi în magie? Începând cu 18 februarie, Soarele intră în Pești, semnul care dizolvă granițele dintre real și spiritual, invitându-ne la reflecție profundă, vindecare și eliberare emoțională.

Guvernați de enigmaticul Neptun, planeta viselor și subconștientului, Peștii sunt ultimul semn zodiacal, simbolizând încheierea unui ciclu și pregătirea pentru renaștere. Arhetipul celor doi pești care înoată în direcții opuse reflectă dualitatea profundă dintre viața materială și cea spirituală, potrivit People.com.

Acest sezon ne cere să ne oprim, să analizăm ce nu ne mai servește și să ne reconectăm cu sinele superior. Conjuncția Saturn–Neptun din 20 februarie, Luna în primul pătrar din 24 februarie, retrogradarea lui Mercur din 26 februarie și eclipsa totală de Lună din 3 martie marchează momente-cheie de clarificare, revelație și transformare.

Horoscop sezonul Peștilor 2026 pentru fiecare zodie

♈ Berbec

Tăcerea este forța ta.

Sezonul Peștilor te invită la retragere și introspecție. Este momentul să încetinești, să te odihnești și să te reconectezi cu tine. Eclipsa îți atrage atenția asupra sănătății și rutinei zilnice. Protejează-ți energia și evită suprasolicitarea.

♉ Taur

Prietenii, visurile și limitele emoționale intră în prim-plan.

Este un sezon al desprinderii de tipare vechi și al redefinirii valorilor. Eclipsa aduce revelații legate de iubire și creativitate. Finalul sezonului favorizează momentele de solitudine și vindecare interioară.

♊ Gemeni

Cariera și imaginea publică sunt sub lumina reflectoarelor.

Este timpul să-ți actualizezi obiectivele profesionale. Relațiile sociale se cer revizuite, iar eclipsa scoate la suprafață tensiuni din familie. Finalul sezonului aduce șanse neașteptate în carieră.

♋ Rac

Expansiune, revelații și noi perspective.

Sezonul Peștilor te inspiră să visezi mai mult și să ieși din zona de confort. Cariera intră într-o etapă de maturizare, iar Jupiter îți aduce noroc și relansare personală.

♌ Leu

Transformare emoțională și reevaluarea valorilor.

Banii, intimitatea și emoțiile ascunse ies la suprafață. Eclipsa te ajută să-ți redefinești stima de sine și modul în care te raportezi la resurse.

♍ Fecioară

Relațiile trec printr-un test major.

Eclipsa din semnul tău marchează un punct de cotitură: renunți la vechi identități și îți recapeți autenticitatea. Este sezonul adevărului și al resetării personale.

♎ Balanță

Rutina zilnică și sănătatea devin prioritare.

Este momentul să-ți reorganizezi stilul de viață și să-ți asculți corpul. Relațiile evoluează, iar cariera primește un impuls pozitiv spre finalul sezonului.

♏ Scorpion

Creativitate, pasiune și romantism.

Dragostea și distracția sunt la cote maxime, dar eclipsele aduc claritate asupra cercului social. Elimină relațiile toxice și alege autenticitatea.

♐ Săgetător

Familia și viața personală cer atenție.

Este un sezon al introspecției și al reconectării cu rădăcinile. Eclipsa aduce schimbări majore în carieră și redefinirea succesului.

♑ Capricorn

Comunicare, adevăr și claritate emoțională.

Sezonul Peștilor te provoacă să spui ce simți. Relațiile se maturizează, iar viața de familie se stabilizează.

♒ Vărsător

Bani, valori și siguranță personală.

Este timpul să-ți reorganizezi bugetul și să-ți redefiniești prioritățile. Eclipsa aduce revelații profunde legate de intimitate și atașamente.

♓ Pești

Renaștere, putere personală și un nou început.

Este sezonul tău, iar universul îți oferă șansa unei resetări complete. Relațiile, banii și identitatea trec prin transformări majore. Finalul aduce claritate, prosperitate și echilibru emoțional.