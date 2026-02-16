Horoscop tarot, 16–22 februarie 2026. Cei trei R: Reevaluare, realizare, respect

Cartea Patru de Cupe ne cere să reevaluăm nu doar luna februarie, ci întregul an, mai ales că pe 17 februarie are loc Eclipsa de Soare în Vărsător, un moment de reset energetic major. În aceeași perioadă marcăm și începutul Anului Calului de Foc în zodiacul chinezesc, o energie a curajului și a acțiunii.

Regele de Bâte și Cinci de Bâte (invers) indică faptul că multe eșecuri din trecut au avut rolul de a ne redirecționa spre adevărata noastră misiune. Săptămâna aceasta ne trezim la propria putere.

Iată mesajul tarot pentru fiecare zodie:

♈ Berbec – Cinci de Săbii

În această săptămână, Berbec, înțelegi unde ai greșit perspectiva. Nu este despre competiție, ci despre autenticitate. Pe 16 februarie, sub Luna în descreștere în Vărsător, mesajul este clar: strălucești când ești tu însuți.

♉ Taur – Cinci de Săbii (invers)

Taur, eliberează-te de problemele altora. Nu trebuie să cari poverile nimănui. Eclipsa îți oferă detașare și claritate. Ține aproape ceea ce te face fericit și nu încetini pentru cei care nu înțeleg drumul tău.

♊ Gemeni – Hierofantul

Ești vocea înțelepciunii. Oamenii te ascultă și, de data aceasta, te înțeleg din prima. În jurul datei de 21 februarie, cei care te-au criticat îți vor recunoaște valoarea. Autoritatea ta morală crește.

♋ Rac – Asul de Monede

Oportunitate financiară sau început material important. Eclipsa amplifică șansele tale. Dacă ai visat la un nou proiect, acum este momentul. Universul îți este favorabil.

♌ Leu – Regina de Bâte (invers)

Te îndoiești de tine, dar această stare este temporară. Odată cu intrarea Soarelui în Pești (18 februarie), îți recapeți încrederea. Saturn te învață responsabilitatea, dar și reziliența.

♍ Fecioară – Doi de Bâte

Este momentul să faci pasul decisiv. Energia Anului Calului de Foc te susține să începi ceva nou. Nu mai analiza excesiv — acționează.

♎ Balanță – Doi de Săbii

Trebuie să îți spui adevărul. Dacă nu ceri respect, nu îl vei primi. Între 16 și 19 februarie îți redescoperi vocea. Curajul aduce echilibru.

♏ Scorpion – Magicianul (invers)

Nu totul este în controlul tău și asta este în regulă. Frustrarea vine din încercarea de a gestiona ce nu îți aparține. Redirecționează-ți energia către ceea ce poți influența.

♐ Săgetător – Nouă de Săbii

Rănile trecutului încă dor, dar sunt parte din vindecare. Eclipsa din 17 februarie te ajută să închizi un capitol. Acceptă emoțiile și apoi ridică-te — ai parcurs un drum lung.

♑ Capricorn – Doi de Monede & Trei de Monede

Tema săptămânii: echipă și colaborare. Ai învățat lecții importante în ultimele luni. În jurul datelor de 21–22 februarie, te vei implica activ într-un proiect de grup cu oameni potriviți.

♒ Vărsător – Temperanța

La mulți ani, Vărsătorule! Energia ta este despre răbdare și scop. Cu două faze lunare în semnul tău săptămâna aceasta, Universul te încurajează să fii autentic. Echilibrul îți aduce binecuvântări.

♓ Pești – Regele de Bâte

Descoperire de destin. Un eveniment sau o revelație vine rapid și îți schimbă perspectiva. Se apropie sezonul tău și ți se cere credință. Ai cerut o schimbare — acum ești pregătit pentru ea?