Horoscop tarot, 27 aprilie – 3 mai 2026: cine pleacă, cine câștigă și cine o ia de la zero

Energia dominantă a săptămânii este reprezentată de Cartea „Optul de Cupe”, care indică nevoia de retragere, introspecție și eliberare de ceea ce nu mai funcționează.
Pe fondul Lunii Pline în Scorpion din 1 mai, mulți nativi vor simți impulsul de a se detașa de situații sau relații care nu le mai aduc echilibru. Este o perioadă de reset emoțional și regăsire interioară.
♈ Berbec
Cărți: Patru de Bâte (invers) & Diavolul (invers)
Conflictele pot aduce eliberare emoțională. Înțelegi că ai avut mereu resursele necesare pentru a reuși. Încrederea în tine revine puternic.
♉ Taur
Carte: Moartea (invers)
Eviți o schimbare inevitabilă. Presiunea crește, iar finalul săptămânii te forțează să accepți realitatea și să mergi mai departe.
♊ Gemeni
Carte: Asul de Monede
Vești excelente! Apare o oportunitate financiară sau un nou început promițător. Este momentul tău să strălucești.
♋ Rac
Carte: Pajul de Săbii
Curiozitatea te duce spre idei noi. Ai șansa să înveți ceva important sau să începi un proiect care îți schimbă direcția.
♌ Leu
Carte: Diavolul
Îți accepți toate laturile personalității. Nu mai faci compromisuri pentru a-i mulțumi pe alții. Autenticitatea devine prioritatea ta.
♍ Fecioară
Cărți: Judecata (invers), Regina de Monede, Doi de Cupe
Îndoielile te-au ținut pe loc, dar universul îți arată că nimic din ce e al tău nu te ocolește. Relațiile și stabilitatea revin în prim-plan.
♎ Balanță
Cărți: Nebunul & Diavolul (invers)
Ai curajul să faci un pas important. Te eliberezi de limitări și începi un nou capitol cu încredere.
♏ Scorpion
Carte: Șapte de Monede
Te concentrezi pe viitor. Investești timp și energie doar în ceea ce contează cu adevărat pentru tine.
♐ Săgetător
Carte: Doi de Săbii (invers)
Indecizia te apasă. Ai nevoie de claritate și de o pauză pentru a lua decizia corectă.
♑ Capricorn
Carte: Doi de Cupe (invers)
Ai nevoie de timp pentru tine. Te retragi pentru a-ți înțelege mai bine dorințele și emoțiile.
♒ Vărsător
Cărți: Împărăteasa & Șase de Cupe
Urmează o perioadă de vindecare și abundență. Reflectarea asupra trecutului îți aduce liniște și claritate.
♓ Pești
Carte: Luna
Intuiția ta este extrem de puternică. Explorarea emoțiilor profunde te ajută să te regăsești.