Horoscopul iubirii, 2–8 februarie 2026: intuiția este mai puternică decât rațiunea

Pe 6 februarie, Mercur intră în Pești, mutând accentul de pe rațiune pe emoții și empatie. Comunicăm mai mult prin ceea ce simțim decât prin ceea ce gândim. Conexiunile emoționale se adâncesc, dar claritatea logică poate scădea.

Pe 8 februarie, Venus – planeta iubirii – formează un aspect tensionat cu Uranus. Acest tranzit poate aduce atracție, entuziasm și noutate, dar și instabilitate, nervozitate sau conflicte. Atenție la reacțiile impulsive în weekend.

♈ Berbec

Luna Plină din Leu a activat casa iubirii, a romantismului și a pasiunii, așa că ești foarte concentrat pe viața sentimentală.

La începutul săptămânii, tensiunile pot apărea ușor din cauza unor impulsuri sau reacții rapide. Pe 5 și 6 februarie, Luna intră în casa parteneriatelor și aduce o perioadă de respiro. Weekendul este ideal pentru a încerca ceva nou în cuplu, nu pentru a crea conflicte.

♉ Taur

Ultimele luni au fost agitate în dragoste, mai ales din cauza schimbărilor imprevizibile. Luna Plină a activat zona sensibilă a echilibrului emoțional.

Vestea bună este că, odată cu revenirea lui Uranus la mers direct, ai ocazia să clarifici ce îți dorești cu adevărat. Farmecul tău natural este accentuat, iar asta te ajută mult în relații.

♊ Gemeni

Săptămâna aceasta este despre comunicare. Ai ceva important de spus sau de auzit într-o relație.

Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva la distanță, prin online sau călătorii. Dacă ești într-un cuplu, ideea unei escapade sau a unei discuții profunde prinde contur.

♋ Rac

Luna Plină a pus accent pe stima de sine. Ai nevoie să îți acorzi mai multă iubire și validare, mai ales dacă te-ai simțit vulnerabil.

La începutul săptămânii, accentul cade pe intimitate, încredere și legături profunde. Din 6 februarie, începi să înțelegi mai clar ce simți cu adevărat față de cineva.

♌ Leu

Reflectoarele sunt pe tine! Luna Plină din semnul tău îți crește încrederea și te face extrem de vizibil în dragoste.

Relațiile sunt intens activate, dar atenție la tensiunile neașteptate, mai ales spre finalul săptămânii. Nu lăsa orgoliul sau impulsivitatea să strice ceva frumos.

♍ Fecioară

Ai nevoie de liniște și claritate emoțională. Luna Plină a scos la suprafață gânduri sau temeri ascunse.

Este o săptămână bună pentru a elibera tipare negative din relații. Din 6 februarie, comunicarea cu partenerul se intensifică și poate aduce vindecare.

♎ Balanță

Viața socială a fost intensă, iar acum dragostea este în prim-plan. Ai multe planete în casa romantismului, inclusiv Venus și Marte — o combinație excelentă pentru pasiune și conexiune.

Este una dintre cele mai bune săptămâni pentru viața ta sentimentală.

♏ Scorpion

Casa familiei și a stabilității emoționale este foarte activă. Pot apărea tensiuni legate de locuință sau de cineva apropiat.

Pe măsură ce săptămâna avansează, focusul se mută spre romantism, flirt și exprimare emoțională. Dialogul sincer face diferența.

♐ Săgetător

Comunicarea, deplasările și spontaneitatea definesc săptămâna. Energia Lunii Pline este compatibilă cu tine și te îndeamnă să te bucuri de viață.

Atenție, însă, la reacții bruște sau schimbări de direcție care pot destabiliza o relație bună.

♑ Capricorn

Luna Plină a activat zona intimității și a resurselor comune. Pot apărea discuții legate de bani sau siguranță emoțională.

Vestea bună: relațiile se stabilizează treptat, iar dragostea devine mai ușor de gestionat.

♒ Vărsător

Venus și Marte îți traversează semnul, ceea ce îți crește magnetismul. Ai șanse mari să cunoști pe cineva special sau să îmbunătățești o relație existentă.

Fii atent la mici tensiuni spre finalul săptămânii, dar nu lăsa detaliile minore să umbrească o perioadă foarte bună.

♓ Pești

Ai nevoie de mai multă discreție și timp pentru tine. Este posibil să ții o relație departe de ochii lumii sau să analizezi sentimentele în tăcere.

Din 6 februarie, odată cu intrarea lui Mercur în semnul tău, devii mai deschis și mai dispus să comunici clar ce simți.