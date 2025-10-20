Influența Lunii Noi din 21 octombrie 2025 asupra zodiilor

Aceasta va fi o continuare a lecțiilor pe care le-am învățat în timpul tranzitului lui Saturn în Berbec, vara trecută, așa că gândește-te la orice relații care au fost afectate atunci sau de cine te-ai îndepărtat atunci.

În această săptămână vom avea oportunitatea unui nou început prin reconciliere. De asemenea, vom învăța cum să consolidăm relațiile importante pe care le avem în prezent.

Luna în Balanță ne arată tuturor că, deși este important să fim independenți, avem nevoie și de ceilalți. Trebuie să apreciem oamenii care ne susțin și ne iubesc.

Berbec

Este ușor pentru tine să fii impulsiv și să ignori emoțiile celorlalți dar în această perioadă de Lună Nou, te poți întreba cum să îmbunătățești aceste dinamici pe viitor. Aplică lecțiile din sezonul Balanței deoarece vor fi esențiale atunci când Saturn va intra în zodia ta, anul viitor.

Maturitatea este tema acestui tranzit, precum și dorința de a-ți cere scuze. Soarele se mută în Scorpion săptămâna aceasta, ajutându-te să eliberezi trecutul și să-ți întărești armura, astfel încât să poți merge mai departe.

Taur

Vei avea în minte să lucrezi bine cu ceilalți iar Luna Nouă te va ajuta să pui o bază mai solidă pentru viitor. Săptămâna aceast, te vei concentra pe abordarea responsabilităților tale. Sezonul Balanței îți arată valoarea de a fi cu un pas înainte și de a-ți gestiona nivelul de energie.

Sezonul Scorpionului, care începe pe 22 octombrie, va aduce progrese prin conexiunile pe care le ai cu ceilalți deoarece cei din viața ta pot oferi îndrumări semnificative. Desigur, răbdarea și compasiunea vor fi esențiale întrucât Marte poate aduce conflicte în relațiile tale.

Gemeni

Luna în Balanță va scoate la lumină cele mai importante relații din viața ta. Deși această energie ar putea evidenția eforturile tale romantice, lecția va implica îmbunătățirea generală a tuturor relațiilor tale existente.

Va fi, de asemenea, o perioadă în care nivelul tău de încredere începe să crească deoarece exprimarea ta va fi mult mai ușoară. Soarele intră în Scorpion săptămâna aceasta, amintindu-ți că, pentru a dezvolta aceste conexiuni, trebuie să fii sincer cu tine însuți.

Rac

Conectarea cu ambițiile tale va face parte din tranzitul Lunii Noi în Balanță. Deși acest lucru va inspira schimbări, te pregătește și pentru tranzitul lui Saturn în Berbec de anul viitor.

Sezonul Balanței s-ar putea să fi adus schimbări acasă, fie prin decorare, fie prin modernizare. De asemenea, s-ar putea să-ți fi transformat cariera, arătându-ți elementele necesare pentru a reuși. ​​Acum, în acest sezon al Scorpionului, aplici lecțiile pentru a continua să te extinzi și să dobândești cunoștințe.

Leu

Frumoasa și radianta Lună Nouă în Balanță te va face cea mai populară persoană din oraș. În următoarele șase luni, colaborările pe care le vei face vor fi mult mai împlinitoare pentru tine, mai ales în viața profesională. În loc să fii lider, înveți cum să-i asculți pe ceilalți și să faci parte dintr-o echipă.

Sezonul Scorpionului va avea impact asupra semnelor fixe, permițându-ți să treci la alt nivel, insuflându-ți totodată răbdare și diligență.

Fecioară

Luna Nouă în Balanță îți permite să te simți mai pregătit și mai concentrat, pe măsură ce continui să uzi semințele pe care le-ai plantat la începutul acestui an. Încrederea ta va începe să se reconstruiască în următoarele șase luni.

Așteaptă-te la schimbări semnificative în acest sezon Scorpion, în special în ceea ce privește cariera sau studiile tale. Datorită prezenței atât a lui Marte, cât și a lui Mercur în Scorpion, vei avea o mulțime de idei strălucite în lucru. Ai răbdare cu ceea ce produci în acest moment.

Balanță

Dragostea este cheia în timpul Lunii Noi în semnul tău. Acest tranzit lunar îți deschide inima și te face mai vulnerabil în cel mai bun mod.

Deși trebuie să-ți protejezi limitele, vei fi mai dispus să le oferi celorlalți o șansă în această săptămână. Sezonul Scorpion îți arată cum să consolidezi relația pe care o ai cu tine însuți.

Scorpion

Lucrurile încep să se simtă mult mai clare, Luna Nouă în Balanță punând bazele pentru ceea ce se va întâmpla în acest sezon. Pe 22 octombrie, Soarele intră în zodia ta, trezind noi idei și pasiuni. Te vei simți pregătit să pornești într-o nouă călătorie care te ajută să te conectezi cu tine însuți.

Aceasta este o perioadă de autodescoperire și împuternicire. Cu Marte și Mercur deja în zodia ta, pregătește-te să întâlnești oameni noi, să lucrezi pentru obiectivele tale și să-ți transformi visele în realitate.

Săgetător

Luna în Balanță se va simți ca o sabie cu două tăișuri. Sezonul Balanței ți-a permis să-ți vezi prietenii care nu mai sunt aliniați cu tine. Această lunație, pe de altă parte, îți va permite să întâlnești oameni noi în următoarele șase luni.

Tranzitul va scoate la iveală și obiectivele tale de carieră, atingând mesajele eclipsei din Fecioară. Continuă să-ți vindeci și să-ți reconstruiești conexiunile semnificative, dar fii pregătit să le eliberezi pe cele care au fost fracturate de eclipsă.

Capricorn

A fost un an destul de intens, cu energia cardinală puternică aspectând semnul tău. Luna Nouă în Balanță se va simți ca un nou început. În timpul acestei lunații reflectezi, înveți din greșelile tale și faci schimbările necesare în următoarele șase luni, înainte ca Saturn să se întoarcă în Berbec.

Fii mândru de tot ce ai realizat în acest an deoarece Jupiter încă se opune semnului tău și îți oferă sprijin.

Vărsător

Luna Nouă în Balanță din această săptămână îți va arăta cât de strălucit ești. Aceasta este o perioadă în care să ai încredere în tine și în ideile tale. Dacă ești artist, pregătește-te să dezvolți o primă schiță deoarece energia îți va arăta detaliile lipsă.

Învățarea de lucruri noi va fi palpitantă în această perioadă și s-ar putea să te simți inspirat să intri sau să reintri în lumea academică. Sau ai putea să te cufunzi într-o nouă serie de cărți acasă. Soarele intră în Scorpion săptămâna aceasta, inițiind o perioadă în care le vei arăta celorlalți ce lider minunat ești.

Pești

Crezi sau nu, această Lună Nouă te va ajuta să-ți găsești puterea deoarece îți permite să te conectezi cu trecutul. Construiește o fundație solidă în următoarele șase luni, iar cu Saturn în semnul tău, oferindu-vă disciplină și ajutându-te să rămâni pe drumul cel bun, vei ieși victorios. Totuși, trebuie să rămâi practic în această perioadă.

Sezonul Scorpionului începe în această săptămână, aducând idei noi care îți vor face planul să înflorească. Vei fi surprins cât de mult vei învăța în următoarele săptămâni, potrivit yourtango.com.