Influența Lunii pline din 7 octombrie 2025 asupra zodiilor. Acțiune, curaj și adevăr

de Redacția Jurnalul    |    06 Oct 2025   •   23:15
Sursa foto: Jurnalul

Luna plină din 7 octombrie 2025 va avea loc în zodia de foc a Berbecului, astfel că energia sa va fi intensă, axată pe acțiune, curaj și adevăr.

Pe 6 octombrie 2025, la ora 23:47 EST, Luna plină la 14º08’ din Berbec invită la conectarea cu focul interior. Emoțiile ies la suprafață pentru a fi observate și eliberate. Tensiunile nerezolvate apar și ai ocazia să observi rezultatele eforturilor tale și să eliberezi ceea ce nu îți mai servește.

Luna plină în Berbec ne aduce aminte că putem avea relații autentice și trebuie să căutăm echilibrul prin conectarea cu sintele nostru interior. 

Schimbări pentru toate zodiile

Problemele relaționale vor ieși la suprafață  pentru a fi rezolvate. Vom avea însă nevoie de curaj pentru a face schimbările de care avem nevoie întrucât vom merge pe un drum nou și ne vom  avânta în necunoscut, Trebuie să  fim astfel răbdători și încrezători dar și să ne permitem să fim vulnerabili pentru a ne arăta sentimentele. 

Luna plină în Berbec luminează zonele din viață în care trebuie să ne afirmăm și să stabilim limite. Emoțiile vor fi intense și vom simți nevoia  să acționăm, să facem schimbări să acceptăm ce am evitat. 

Trebuie să  renunțăm la relații ori situații care nu ne mai reprezintă și să mergem cu încredere înainte, potrivit spynews.ro. 

 

