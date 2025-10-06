Influența Lunii pline din 7 octombrie 2025 asupra zodiilor. Acțiune, curaj și adevăr

Pe 6 octombrie 2025, la ora 23:47 EST, Luna plină la 14º08’ din Berbec invită la conectarea cu focul interior. Emoțiile ies la suprafață pentru a fi observate și eliberate. Tensiunile nerezolvate apar și ai ocazia să observi rezultatele eforturilor tale și să eliberezi ceea ce nu îți mai servește.

Luna plină în Berbec ne aduce aminte că putem avea relații autentice și trebuie să căutăm echilibrul prin conectarea cu sintele nostru interior.

Schimbări pentru toate zodiile

Problemele relaționale vor ieși la suprafață pentru a fi rezolvate. Vom avea însă nevoie de curaj pentru a face schimbările de care avem nevoie întrucât vom merge pe un drum nou și ne vom avânta în necunoscut, Trebuie să fim astfel răbdători și încrezători dar și să ne permitem să fim vulnerabili pentru a ne arăta sentimentele.

Luna plină în Berbec luminează zonele din viață în care trebuie să ne afirmăm și să stabilim limite. Emoțiile vor fi intense și vom simți nevoia să acționăm, să facem schimbări să acceptăm ce am evitat.

Trebuie să renunțăm la relații ori situații care nu ne mai reprezintă și să mergem cu încredere înainte, potrivit spynews.ro.