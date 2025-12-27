Jupiter și Venus lucrează în favoarea ta: 7 zodii dau lovitura în 2026

Din punct de vedere astrologic, abundența este strâns legată de Jupiter – planeta expansiunii și norocului – și Venus, planeta valorilor, banilor și plăcerilor. În 2026, aceste planete formează aspecte favorabile care ajută anumite zodii să atragă prosperitatea sub diferite forme.

Iată care sunt cele 7 zodii care beneficiază de abundență în 2026:

♈ Berbec

Pentru Berbeci, Uranus rămâne în casa a doua a banilor până la finalul lunii aprilie 2026, aducând oportunități financiare neașteptate. Este esențial să acționezi rapid, deoarece șansele pot apărea și dispărea la fel de repede.

Din luna iulie, Jupiter în Leu formează un aspect armonios cu Soarele tău, generând noroc, creștere și abundență. Este o perioadă excelentă pentru afirmare și câștiguri.

♊ Gemeni

Pentru Gemeni, Jupiter tranzitează casa a doua a banilor până pe 30 iunie 2026, ceea ce aduce creșteri de venituri în prima jumătate a anului.

După această dată, Jupiter intră în Leu, activând casa a treia, iar abundența vine prin idei, comunicare, proiecte creative și inițiative personale puse în practică.

♋ Rac

Racul este unul dintre marii norocoși ai anului. Jupiter se află în zodia ta până pe 30 iunie, un tranzit care are loc o dată la 12 ani și care aduce expansiune pe toate planurile, inclusiv financiar.

După 30 iunie, Jupiter intră în casa banilor, unde rămâne timp de un an, indicând creșteri constante ale veniturilor.

În plus, Pluto în Vărsător activează casa a opta a investițiilor și banilor proveniți de la alții, ceea ce poate aduce câștiguri prin parteneriate, moșteniri sau investiții.

♌ Leu

Începând cu 30 iunie 2026, Jupiter intră în zodia Leului, un tranzit extrem de favorabil care are loc o dată la 12 ani. Este un an al creșterii, norocului și oportunităților multiple.

Viața pare mai ușoară, însă este important să cauți activ oportunități. Abundența vine mai ușor atunci când combini optimismul cu inițiativa.

♐ Săgetător

Pentru Săgetători, Saturn formează un aspect armonios cu Soarele, aducând stabilitate și creștere pe termen lung. Nu este vorba despre câștiguri rapide, ci despre rezultate durabile.

În prima parte a anului, Jupiter în Rac tranzitează casa a opta, favorizând banii proveniți din investiții, venituri comune, credite sau moșteniri. Abundența poate veni prin intermediul altora.

♑ Capricorn

Capricornii trec printr-o perioadă de restructurare financiară profundă, deoarece Pluto în Vărsător tranzitează casa a doua a banilor. Deși intens, acest tranzit este extrem de puternic pentru construirea unei baze financiare solide.

Din 30 iunie, Jupiter intră în casa a opta, favorizând câștigurile prin partener, investiții, moșteniri sau alte surse externe.

♓ Pești

Pentru Pești, Saturn în casa a doua cere seriozitate și disciplină în gestionarea banilor. Abundența vine prin organizare, economisire și responsabilitate financiară.

După 30 iunie, Jupiter intră în casa muncii, aducând oportunități profesionale mai bune, șanse de promovare sau măriri salariale. Prosperitatea vine prin efort constant și alegeri inspirate.