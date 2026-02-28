Luna abundenței: Cine sunt norocoșii zodiacului în martie 2026

O modificare energetică a avut loc în februarie, care a adus acțiune și dorința de a vă îmbunătăți viața financiară. Acest lucru s-a datorat trecerii lui Saturn în Berbec și începerii Anului Calului de Foc. Energia se simte diferită, mai plină de speranță și de posibilități. Dar trebuie să vă permiteți să treceți prin procesul de revizuire pe care îl aduce Mercur retrograd.

Staționarea lui Mercur retrograd în Pești, pe 26 februarie, vă ajută să vă faceți timp să reflectați și să revizuiți planurile financiare înainte de a merge mai departe. Luna următoare este una în care trebuie să vă așezați pe ritm, având încredere că noul început pe care încercați să-l obțineți merită răbdare. Această retrogradare nu va cauza probleme sau provocări, ci vă va ajuta să câștigați claritate și concentrare.

Pe măsură ce confuzia se limpezește în martie, aceste semne astrologice sunt mai capabile să elaboreze cu atenție strategii pentru a profita la maximum de această nouă eră și de Anul Calului de Foc deoarece atrag succes financiar de durată.

1. Pești

Fii răbdător cu tot ce pare neterminat. Migrarea lui Neptun și Saturn în Berbec evidențiază casa ta a bogăției și a stimei de sine. Aceasta face parte dintr-un tranzit mai lung care te va ajuta nu numai să-ți redefinești convingerile despre bogăție, ci și să atragi oportunități financiare mai mari. Totuși, cu Mercur retrograd în semnul tău zodiacal, până pe 20 martie, ești menit să petreci acest timp reflectând și revizuind.

Deși te afli într-o perioadă de reflecție, Venus se alătură lui Saturn și Neptun în Berbec între 6 și 30 martie, o perioadă importantă pentru a practica integritatea și încrederea în viața ta financiară. Nu grăbi nicio decizie și nu fi surprins dacă oportunitățile din trecut reapar. Acesta este momentul tău să procesezi și să rezolvi orice probleme legate de Saturn în Pești care încă par nerezolvate, astfel încât să poți profita la maximum de această nouă eră din viața ta. Acordă o atenție deosebită la ceea ce apare între 20 și 30 martie deoarece acesta este momentul perfect pentru a spune da noilor proiecte și a-ți permite să acționezi, în sfârșit.

2. Vărsător

Meriți tot succesul financiar pe care îl atragi în viața ta. Reflectorul asupra casei tale a banilor și veniturilor se simte diferit în martie 2026 deoarece Saturn și Neptun au părăsit în sfârșit acest loc din viața ta. Asta înseamnă că lecțiile și obstacolele s-au încheiat și că e timpul să deschizi calea pentru recompensele pe care le meriți.

Ai trecut printr-o perioadă activă de înțelegere a valorii tale și de asigurare că nu te concentrezi doar pe venituri, ci cultivi o viață care se simte cu adevărat abundentă. În timp ce Mercur retrograd în Pești sintetizează lecțiile lui Saturn și Neptun în Pești până pe 20 martie, Marte intră în acest semn de apă pe 2 martie. Marte în Pești reprezintă capacitatea de a lua măsuri decisive pentru a-ți crește veniturile și ceea ce te face să simți că trăiești o viață abundentă.

Deși Mercur este retrograd până pe 20 martie, odată ce Mercur începe un nou ciclu pe 7 martie, poți începe să te gândești la noi posibilități de angajare sau fluxuri de venit. Încearcă să nu semnezi niciun contract până când Mercur nu este cu adevărat direct, ci folosește timpul de la 7 martie încolo pentru a începe să-ți stabilești ce vrei să faci parte din acest nou capitol.

3. Berbec

Acest sezon este supraîncărcat de posibilități de a atrage succes financiar. Sezonul tău zodiacal începe pe 20 martie, ceea ce coincide armonios cu sfârșitul retrogradului lui Mercur în Pești și cu echinocțiul de primăvară. Cu Saturn și Neptun acum în semnul tău, ești pregătit să faci schimbări semnificative în viața ta, chiar dacă în acest moment nu ești sigur care vor fi acestea.

Deși acest lucru creează un val masiv de impuls, împreună cu Anul Calului în elementul tău de foc, este important să exersezi răbdarea și grija atunci când iei orice decizie. Scopul nu este să mergi mai departe cu orice preț, ci să fii intenționat în alegerile care sunt în interesul tău.

Cu încredere și direcție, Venus intră în Taur pe 30 martie, aducând cu ea o energie a abundenței. Personal, te simți pregătit pentru schimbare și pentru a lua măsuri pentru a îmbunătăți toate aspectele vieții tale. Cu Venus în Taur, acest lucru se va aplica și finanțelor tale. Acesta este un moment pentru a începe noi proiecte, planuri de economii sau pentru a pleda pentru o creștere a veniturilor tale. Deși trebuie să te asiguri că nu cheltuiești bani mai repede decât îi câștigi, vei vedea cum finanțele tale cresc. Aceasta este șansa ta nu doar de a-ți îmbunătăți situația financiară, ci de a putea schimba cu adevărat toate lucrurile în favoarea ta, porivit yourtango.com.