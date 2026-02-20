Luna exaltată aduce noroc pentru aceste zodii, pe 21 februarie 2026

Accentul cade pe stabilitate financiară, confort, siguranță personală și bucuria de a trăi mai bine.

Ziua începe cu un dialog armonios între Lună și Soare (aflat în Pești), care te încurajează să ai încredere în tine și într-o forță mai mare decât tine. Gândirea devine expansivă, iar accesul la energia abundenței este mai ușor.

Urmează un aspect cu Pluto, planeta transformării, care poate aduce schimbări surprinzătoare, iar finalul zilei este marcat de influența lui Jupiter, planeta norocului și a expansiunii.

Mesajul-cheie al zilei: întârzierile nu sunt eșecuri, ci pași necesari înaintea succesului.

♈ Berbec

Pentru Berbeci, abundența se manifestă prin confortul căminului și bunuri personale care aduc valoare reală vieții. Luna în Taur te face să realizezi că viața nu este doar despre muncă, ci despre stilul de viață pe care munca îl susține.

Apare dorința de a crea un spațiu în care să te simți bine, frumos și în siguranță. Aspectul Lunii cu Venus îți deschide un canal subtil către Univers, oferindu-ți claritate asupra următorilor pași. Prieteniile devin importante, deoarece pot deschide uși neașteptate spre oportunități. Norocul vine atunci când începi să te bucuri cu adevărat de roadele muncii tale.

♉ Taur

Pentru Tauri, Luna în propriul semn activează creșterea personală și atracția naturală a norocului. Fiecare lecție asimilată pe 21 februarie te face mai vizibil pentru oportunități noi — unele financiare, altele profesionale.

Ușile către noi comunități și colaborări se deschid, iar dorința de a-ți transforma casa într-un spațiu mai primitor stimulează creativitatea. Gândirea ta devine amplă, ideile se leagă rapid, iar ceea ce notezi sau comunici poate deveni profitabil. Este o zi excelentă pentru brainstorming, planuri și inițiative personale.

♌ Leu

Pentru Lei, Luna în Taur aduce revenirea pasiunii. Dacă la începutul săptămânii ai simțit lipsă de motivație, sâmbătă apare un val nou de entuziasm, mai ales în plan profesional.

Iubirea pentru ceea ce faci se reflectă direct în calitatea muncii tale, iar ceilalți observă schimbarea. Aspectul Lunii cu Pluto te face mai magnetic și mai convingător, ceea ce atrage noroc, recunoaștere și oportunități de creștere. Abundența vine prin faptul că faci lucrurile cu suflet.

♑ Capricorn

Pentru Capricorni, 21 februarie aduce o reconectare cu bucuria de a trăi. Redescoperi un hobby sau o activitate care îți reaprinde pofta de viață. Totul pare mai luminos, iar optimismul revine.

Deși te gândești la bani și productivitate, motivația ta nu mai este exclusiv financiară. Muncești cu plăcere, cu umor și cu un sentiment de libertate. Aspectul Lunii cu Jupiter schimbă perspectiva: nu „trebuie” să faci lucruri, ci „ai ocazia” să le faci. Această schimbare de mentalitate atrage norocul și îți oferă exact energia care îți lipsea la începutul anului.