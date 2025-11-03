Luna Plină zguduie dragostea: Săptămână 3-9 noiembrie 2025 aduce provocări în iubire

Dar lucrurile se complică: pe 4 noiembrie, Marte intră în Săgetător și se află în opoziție cu imprevizibilul Uranus. Acest tranzit poate declanșa ceartă, despărțiri bruște sau schimbări neașteptate, mai ales acolo unde relațiile stau deja pe margine. Din fericire, energia se va estompa treptat.

Și mai mult, pe 6 noiembrie, Venus intră în Scorpion și se ciocnește de Pluto în primele zile – ceea ce poate aduce gelozie, posesivitate sau confesiuni intense. Iar Mercur intră în retrograd pe 9 noiembrie, generând confuzii în comunicare, dar și revederi cu persoane din trecut… sau mesaje de la foști iubiți.

Așadar, pregătește-te: universul te provoacă să clarifici ce e real și sănătos în iubire – și ce a rămas doar din obișnuință.

Berbec

Ai grijă la reacții impulsive! O conversație s-ar putea transforma într-o ceartă, mai ales dacă e vorba de cineva de la distanță sau despre bani. E posibil să descoperi ceva ce nu te face fericit într-o relație. Dar e doar o fază! Nu lua decizii pe fond de nervi.

Taur

Luna Plină în semnul tău te face să vezi clar o situație în dragoste. Dar, cu Mercur retrograd, e ușor să tragi concluzii greșite. Ai grijă la conflicte joi, când Venus și Pluto pot activa gelozii sau obsesii. Dacă relația nu are fundație solidă, e posibil să se rupă.

Gemeni

Ai nevoie de timp cu tine. Luna Plină din Casa XII scutură emoțiile ascunse și poate pune capăt unui capitol care oricum nu mai funcționa. E momentul ideal pentru vindecare și introspecție. Lasă trecutul la locul lui.

Rac

Venus în Scorpion te ajută să simți din nou pasiune! Dar la începutul săptămânii poate scoate la suprafață suferințe vechi sau gelozii. Ai șansa să le înfrunți cu curaj și să mergi mai departe cu inima ușoară. Dacă ești single, ai toate șansele să cunoști pe cineva intens și atrăgător.

Leu

Dragostea te poate lua prin surprindere! Marte și Uranus creează tensiuni în zona iubirii. Ai răbdare și nu renunța la ceva bun doar fiindcă lucrurile nu se întâmplă fix cum vrei tu. După această săptămână, fluxul devine mai armonios.

Fecioară

Timpul e prietenul tău, mai ales în dragoste. Luna Plină îți activează sectorul evoluției și cunoașterii, dar aspectele imprevizibile ale lui Marte te pot face să reacționezi în exces. Fii sincer, dar nu impulsiv. Ai putea primi vești sau să te gândești la o iubire din trecut.

Balanță

Vrei conexiuni autentice, intense – nu jumătăți de măsură. Luna Plină în Casa a VIII-a și Venus în Scorpion îți amplifică nevoia de profunzime. Vrei să fii dorit, respectat și înțeles. Brusc, unele relații ți se pot părea superficiale.

Scorpion

Relațiile trec prin focul adevărului. E posibil să ajungi la un punct de cotitură – fie se rupe ceva, fie devine mai puternic. Profită de energia intensă a lui Venus în semnul tău pentru a-ți clarifica limitele, nevoile și dorințele.

Săgetător

E timpul să încetinești. O problemă de cuplu iese la suprafață și te obligă să reflectezi. Deși situația te ia pe nepregătite, e ceva ce simțeai deja. Fii sincer cu tine. De ce continui o poveste care nu mai ține?

Capricorn

Luna Plină aprinde flacăra romantismului dacă nu o sabotezi cu frici vechi. Atenție la limbajul dur sau la frustrări reprimate. Retrogradarea lui Mercur te îndeamnă să vindeci insecuritățile care îți alungă bucuria. Iubește cu încredere.

Vărsător

Nu te grăbi. Venus te împinge spre angajamente serioase, dar Marte-Uranus te poate face să explodezi din motive minore. Dacă ești single, nu idealiza pe cineva nou doar cu două vorbe. Ai răbdare să cunoști.

Pești

Până la urmă, ce vrei cu adevărat? O discuție tensionată sau un episod de gelozie îți poate tulbura apele. Mercur retrograd îți cere să îți verifici interpretările, altfel s-ar putea să vezi pericole acolo unde nu sunt. Lucrează cu adevărul – și cu blândețe.