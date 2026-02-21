Luna în Taur aduce un semn karmic pentru 4 zodii, pe 21 februarie 2026

Această energie astrală demonstrează că răbdarea, perseverența și eforturile constante dau, în cele din urmă, cele mai bune rezultate.

Acest tranzit lunar scoate la suprafață latura ta realistă, stabilă și ancorată în concret. Tot ce devine evident în această zi nu este o iluzie, ci rezultatul muncii tale susținute. Pentru aceste zodii, Universul confirmă că ceva cu adevărat bun începe să se contureze.

♉ Taur

Pentru tine, Taur, ziua de 21 februarie aduce unul dintre cele mai clare semne ale vieții tale. Luna intră chiar în semnul tău și îți transmite un mesaj fără echivoc: toate sistemele sunt pe „verde”.

Este momentul să faci un pas curajos spre oportunități noi. Energia din jurul tău este de susținere, iar Universul pare să-ți spună clar că te afli pe drumul cel bun. Stima ta de sine crește vizibil și începe să se transforme în succes concret. Este timpul tău să strălucești și să acționezi.

♏ Scorpion

Semnul primit de tine, Scorpion, are legătură cu descoperirea propriei valori reale. Odată cu Luna în Taur, conștientizezi că ești mult mai puternic și mai important decât ai crezut până acum.

Pe 21 februarie, se întâmplă ceva semnificativ — iar acest lucru nu este nici întâmplător, nici noroc pur. Este rezultatul eforturilor tale. Când îți recunoști meritul, apare o încredere liniștită, dar profundă. Ai trecut prin suficiente experiențe ca să știi cine ești cu adevărat. Nu te mai subestima.

♒ Vărsător

Pentru tine, Vărsător, surpriza zilei este stabilitatea. Luna în Taur îți transmite că situațiile care te-au neliniștit vor începe să se așeze de la sine.

Înțelegi că multe dintre temerile tale au fost alimentate de supraanalizare, nu de realitate. Pe măsură ce te ancorezi în prezent, anxietatea începe să se dizolve. Universul îți trimite un semn subtil, dar clar: relaxează-te. Lucrurile sunt mult mai stabile decât par.

♓ Pești

Pentru Pești, semnul primit pe 21 februarie se simte ca o ușurare profundă. Începi să realizezi că nu totul este împotriva ta, chiar dacă uneori îndoiala pare copleșitoare.

Tranzitul Lunii în Taur te ajută să înțelegi că fericirea ta depinde în mare măsură de tine. Asumarea responsabilității pentru propria stare de bine nu este dură, ci eliberatoare. În această perioadă, alegi să te concentrezi pe ce poate merge bine, nu pe ce ar putea merge prost — iar această schimbare de perspectivă îți transformă complet realitatea.