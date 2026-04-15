Mercur intră în Berbec și vrea acțiune de la 4 zodii, pe 15 aprilie 2026

Intrăm într-o perioadă în care viteza este cheia succesului. Dacă stai prea mult pe gânduri, riști să ratezi oportunități importante. Mercur, planeta comunicării și a gândirii rapide, îți cere să acționezi imediat ce apare o șansă.

Cu Marte, Soarele, Chiron, Saturn, Neptun și Mercur în Berbec, energia începuturilor este extrem de puternică. Ideile noi trebuie testate rapid, iar ceea ce nu funcționează trebuie lăsat în urmă. Abundența vine pentru cei care experimentează, acționează și nu pierd timpul.

Gemeni

Fiind guvernați de Mercur, simți din plin această schimbare. Norocul tău vine prin oameni și conexiuni.

Discuțiile cu prietenii sau colaboratorii îți deschid mintea către oportunități noi. Ideile încep să curgă, iar tu nu le mai ignori, ci le vezi ca pe semne că lucruri bune sunt pe cale să se întâmple.

Ascultă cu atenție — exact de acolo vine șansa ta.

Berbec

Ai parte de un boost puternic de energie mentală chiar în sezonul tău.

Începând cu 15 aprilie, îți auzi mai clar vocea interioară și înțelegi exact ce ai de făcut. Nu mai amâni — acționezi.

Fie că vorbești cu cineva apropiat sau îți notezi ideile, începi să construiești concret viitorul tău. Problemele din trecut devin lecții utile, iar soluțiile apar acolo unde înainte vedeai blocaje.

Pești

Simți o ușurare imediat ce Mercur iese din zodia ta. În Berbec, energia devine mai practică și orientată spre acțiune.

Abundența și norocul apar în zona financiară. Nu mai ai îndoieli — resursele încep să apară, iar oamenii din jur îți oferă sfaturi utile și sincere.

Aceasta este începutul unei perioade în care vei înțelege clar cum să faci bani și cum să îi gestionezi inteligent.

Săgetător

Pe 15 aprilie, te vezi într-o lumină complet nouă. Lucrurile pe care le-ai amânat nu mai pot aștepta.

Mercur îți aduce un sentiment de urgență și te împinge să acționezi rapid până pe 2 mai. Înțelegi că momentul este acum.

Devii mai sincer cu tine și mai clar în obiectivele tale. Norocul apare tocmai pentru că nu mai pierzi timpul cu lucruri inutile și te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat.