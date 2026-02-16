Mercur Retrograd în acțiune: 3 zodii primesc mesaje de la foștii parteneri până la finalul lui februarie 2026

Perioadele de Mercur retrograd sunt deja cunoscute pentru faptul că readuc trecutul în prim-plan. Însă de această dată, Mercur retrograd în Pești amplifică și mai mult nostalgia, confuzia emoțională și dorința de a redeschide capitole pe care le credeam închise.

În Pești, limitele devin mai difuze, iar amintirile romantice sau sentimentele nerezolvate pot duce la mesaje neașteptate, reîntâlniri sau conversații surprinzătoare. Asta nu înseamnă neapărat că Universul vrea să vă împace — uneori trecutul revine doar pentru a vă arăta cât de mult ați evoluat.

Iată cele trei zodii vizate:

♍ Fecioară

Fecioară, odată cu intrarea lui Saturn în Berbec pe 13 februarie, ai crezut probabil că ai depășit perioada grea din plan amoros. Totuși, Universul îți mai pregătește un ultim test.

După Valentine’s Day, este posibil să primești un mesaj surpriză de la un fost partener. În acel moment, tentația de a reaprinde relația poate fi puternică.

Totuși, analizează cu luciditate:

Care au fost problemele reale din acea relație?

Ce lecții ai învățat?

Te-ar duce înapoi sau înainte?

Această persoană are o energie karmică în viața ta. Nu neapărat un suflet pereche, ci poate o lecție importantă. Uneori, revenirea unui fost este doar un test al maturității emoționale.

♏ Scorpion

Scorpion, pentru tine reîntâlnirea ar putea fi complet neașteptată. Cel mai probabil vei da peste această persoană într-un moment în care te simți bine — la o ieșire, la un eveniment sau într-un context relaxat.

Reacția inițială va fi una pozitivă, chiar intensă. Dar atenție: energia poate deveni rapid profundă și revelatoare.

Există șanse mari să afli un adevăr pe care nu l-ai cunoscut înainte despre acea relație. Această clarificare te va ajuta să închizi definitiv capitolul sau, dimpotrivă, să-l privești cu mai multă maturitate.

Pentru tine, revenirea fostului nu este despre romantism, ci despre adevăr și transformare.

♓ Pești

Pești, Mercur retrograd are loc chiar în semnul tău, ceea ce te plasează în prima linie a acestor reveniri din trecut.

După 14 februarie, un fost partener poate apărea brusc în viața ta — printr-un mesaj, apel sau chiar o reîntâlnire întâmplătoare.

Însă nu te lăsa purtat imediat de valul emoțiilor. Reflectează:

Este această persoană o oportunitate reală?

Sau este doar un test al noii tale versiuni?

Cu Saturn ieșit din semnul tău, ai mai multă claritate, forță și discernământ decât în trecut. De data aceasta, alegerea îți aparține cu adevărat.

Ce înseamnă, de fapt, revenirea unui fost în timpul lui Mercur retrograd?

Nu este întotdeauna despre împăcare.

Poate fi o oportunitate de închidere.

Poate fi o confirmare a progresului tău.

Sau o ultimă lecție înainte de un nou început.

Finalul lunii februarie 2026 aduce claritate emoțională pentru aceste trei zodii. Indiferent dacă aleg să redeschidă ușa sau să o închidă definitiv, un lucru este sigur: vor ieși mai puternice.