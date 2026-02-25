Mercur retrograd în Pești schimbă regulile jocului: Lecții karmice și revelații profunde

Unul dintre principalele evenimente din această lună este Mercur retrograd în semnul de apă mutabil empatic, sensibil și profund emoțional, Pești. Această primă întoarcere a anului pentru planeta comunicării va pune în mișcare un val de confuzie și neclaritate, dar și oportunități de a vă reîncărca și de a vă întoarce pentru a regândi, a reflecta și a revizui planurile de joc care necesită ajustări înainte de a vă lansa într-un an care sigur vă va alimenta focul, pasiunea și motivația.

Semnificația spirituală a retrogradării lui Mercur în Pești

Pe măsură ce Mercur intră în retrogradare în Pești și al 12-lea semn al zodiacului, vom fi cu toții îndemnați să ne confruntăm cu teme precum vindecarea noastră și a celorlalți, explorarea emoțiilor profunde pentru a stimula creșterea spirituală, empatia, imaginația, idealismul, evadarea și străduința (acesta este cuvântul cheie) de a înțelege mai bine realitatea din ficțiune

Va fi dificil să identificăm fapte și date concrete deoarece chiar și atunci când se mișcă direct în Pești, guvernat de Neptun, Mercur este considerat a fi în cădere, ceea ce înseamnă că trebuie să muncească și mai mult pentru a se exprima și a-și face treaba, adică de a alimenta comunicarea, transportul și tehnologia. Așadar, atunci când se mișcă înapoi, poți paria pe multă incertitudine în acele domenii ale vieții.

Un aspect pozitiv al acestui tranzit, însă, este că încurajează autoreflecția necesară și șansa de a evalua modul în care te-ai îngrijit de sănătatea ta emoțională și mentală.

Semnele care îl vor simți pe Mercur retrograd în Pești cel mai mult includ Gemenii, Fecioara, Săgetătorul și Peștii.

Ce va aduce Mercur retrograd în Pești pentru semnul tău:

Berbec

Cu această retrogradare care cade în casa a douăsprezecea a spiritualității, această retrogradare îți cere să încetinești și mai mult decât o va face cu alte semne.

Acest lucru este deosebit de dificil pentru tine, fiind o persoană atât de activă și orientată spre acțiune, așa că gândește-te că este o perioadă în care ar fi bine să reflectezi asupra rănilor emoționale și a viselor din trecut.

Provoacă-te să prioritizezi meditația, introspecția, grija pentru lumea ta interioară și să-ți lași imaginația să zburde. Te va ajuta să pășești și mai pe deplin într-un an înflăcărat, programat pentru auto-transformarea ta.

Taur

Pe măsură ce Mercur se întoarce prin casa a unsprezecea a dorințelor și grupurilor pe termen lung, ai putea fi inundat de întâlniri cu prieteni sau colegi cu care nu te-ai mai intersectat de ceva vreme.

Fie că ești invitat să lucrezi cu o echipă cu care nu ai mai colaborat de luni de zile, fie că te reunești cu un grup de colegi de facultate, vei fi bucuros să faci plimbări pe tărâmul amintirilor.

O modalitate deosebit de productivă de a profita la maximum de acest Mercur retrograd: Gândește-te cum îți poți rafina abordarea aspirațiilor pe termen lung și cum oamenii cu care te înconjori ar putea fi esențiali în succesul tău.

Gemeni

Mercur, planeta ta guvernatoare, se rotește invers prin casa a zecea a carierei și a imaginii publice, așa că pregătește-te pentru încetiniri și schimbări legate de modul în care îți lași amprenta și îți urmărești obiectivele profesionale.

S-ar putea să descoperi că nu este cel mai productiv sau mai ușor moment pentru a discuta despre aspirațiile tale de ansamblu cu un superior - dar, pe de altă parte, este posibil să reiei o conversație care a fost anterior pusă în așteptare.

În general, ar fi bine să reflectezi asupra modului în care ai definit succesul și să-ți reevaluezi abordarea și perspectiva de viitor pentru a pregăti terenul pentru cele mai mari victorii.

Rac

Această retrogradare afectează casa a noua a aventurii și a învățământului superior, îndemnându-te să reflectezi asupra filozofiilor, perspectivelor și modurilor în care ai urmărit dezvoltarea personală.

Ai putea fi inspirat să te cufunzi din nou în planificarea unei călătorii care a fost anterior pusă în așteptare sau să revizitezi o destinație iubită care se dovedește întotdeauna revigorantă.

Aceasta este, de asemenea, o perioadă creată pentru perfecționarea abilităților pe care le-ai lăsat pe plan secund sau pentru a lucra cu un mentor din trecut. Deși o mare parte din munca pe care o vei face este să-ți retragi sau să-ți retragi pașii, ai putea ieși din această perioadă simțindu-te revitalizat.

Leu

Mercur se întoarce prin casa a opta a resurselor comune și a legăturilor emoționale - același sector din care Saturn, cel mai puternic în afaceri, se mută acum, după ce a făcut viața să pară mai grea din 2023. A trebuit să înțelegi ce este necesar pentru a transforma visele comune cu un partener în realitate sau pentru a te confrunta cu limitări alături de un partener semnificativ, iar acum, retrogradarea lui Mercur ar putea aduce la suprafață unele dintre acestei răni.

Vestea bună este că, dacă ai făcut munca pe care Saturn ți-a cerut-o ești mai mult decât pregătit să revizuiești bugetele, să-ți reelaborezi abordarea privind veniturile comune, și poate chiar să te gândești la diferite modalități de a consolida intimitatea.

Cu Saturn și Neptun intrând în casa a noua a aventurii în acest an - și în anii următori- te poți gândi la această retrogradare ca la o perioadă de curățare emoțională de care ai nevoie pentru a îmbrățișa pe deplin necunoscutul palpitant care te așteaptă.

Fecioară

Mercur, planeta ta guvernatoare, se va deplasa înapoi prin casa a șaptea a parteneriatului, cerându-ți să te întorci la planurile pe care le împărtășești cu o persoană semnificativă, un prieten drag, o persoană iubită sau un coleg.

Indiferent dacă îți regândești strategia pentru atingerea obiectivelor profesionale împreună sau mediezi un conflict din trecut care nu a fost niciodată pe deplin rezolvat, acesta ar putea fi un tranzit emoțional menit să clarifice lucrurile și să ofere o cale pentru tine să mergi cu și mai multă încredere înainte ca parte a unui cuplu.

Odată cu eclipsa de lună în semnul tău pe 3 martie, s-ar putea să fii îndemnat să eliberezi narațiuni, legături și experiențe care sunt ferm înrădăcinate în trecut și care nu te mai servesc.

Balanță

Mercur se deplasează înapoi prin casa a șasea a stării de bine și a rutinei zilnice, așa că ar fi bine să-ți rezervi timp suplimentar pentru a realiza orice face parte din agitația ta zilnică. Deși ai putea fi tentat să te antrenezi mai intens și să abordezi mai bine fitness-ul, o abordare mai odihnitoare ar putea fi de fapt în interesul tău, la fel ca și odihna suplimentară.

Făcând un pas înapoi de la a te grăbi să continui, vei avea ocazia să te gândești dacă toate aceste lucruri de făcut de pe lista ta merită sau nu timpul, energia și atenția ta.

Reelaborează aspecte ale programului tău astfel încât acestea să fie mai echilibrate și în ton cu aspirațiile tale de ansamblu și să-ți stimuleze vitalitatea, în loc să te epuizeze.

Scorpion

Cu rotația inversă a lui Mercur care are loc în a cincea casă a romantismului și a exprimării de sine, acest lucru poate de fapt un moment cu adevărat magic dacă ești capabil să te bazezi pe puțină mai multă flexibilitate și spontaneitate, în ciuda faptului că preferi să te limitezi la planuri de joc încercate și adevărate.

Această parte a hărții tale se referă la a-ți controla vocea, a-ți accesa impulsurile artistice, a te juca, a îmbrățișa bucuria, a intra în acord cu copilul tău interior și a invita mai multă veselie, mai ales atunci când petreci timp cu cei dragi.

Întrucât Mercur stimulează confuzia, neclaritatea, visarea și iluzia, lasă-ți imaginația să preia frâiele și vezi unde duce fiecare moment. Recrearea unor întâlniri romantice din trecut sau preluarea unui proiect creativ pe care l-ai pus anterior pe raft ar putea fi deosebit de împlinitoare.

Săgetător

Mercur va fi retrograd în casa a patra a vieții de acasă, care este o parte super-sensibilă a hărții tale, supraveghind lumea ta emoțională interioară, sentimentul de securitate și relațiile cu cei dragi, precum și casa ta fizică în sine.

Acestea fiind spuse, încercarea de a merge mai departe cu proiecte legate de oricare dintre aceste detalii din viața ta ar putea fi deosebit de dificilă, dar poți face o muncă interioară semnificativă în jurul vechilor răni emoționale sau poți revizui și revedea planuri din trecut.

Ar putea fi, de asemenea, un moment minunat pentru a te reuni cu cei dragi cu care nu ai mai petrecut timp de calitate de ceva vreme, pentru a lucra la arborele genealogic pe care l-ai început cu ceva timp în urmă sau pentru a te cufunda într-o tradiție intimă (cum ar fi coacerea unei delicatese de iarnă preferate sau planificarea unei escapade de weekend emoționante) cu rudele.

Capricorn

Pe măsură ce Mercur se întoarce prin a treia casă a comunicării, s-ar putea să fii îngropat în e-mailuri, mesaje, corespondență tradițională și conversații care sunt fie capete libere din trecut pe care ți se cere să le rezolvi acum, fie care nu au niciun scop concret, deoarece Mercur este și planeta șmecheriilor.

Acest lucru te va scoate din minți cu siguranță, pentru că ești atât de pragmatic, logic și cu picioarele pe pământ. S-ar putea să descoperi că este mai bine să-ți permiți să încetinești, să te concentrezi pe afacerile vechi, în loc să te simți presat să cedezi în haos, discuții și presiune pentru a merge mai departe, în ciuda sentimentului că încerci să înoți împotriva curentului.

Punctul tău de vedere firesc va fi deosebit de apreciat în timp ce confuzia domnește suprem.

Vărsător

Cu Mercur revenind prin a doua casă a veniturilor, viața ta financiară este supusă revizuirii. Acest lucru ar putea însemna reevaluarea abordării tale de a aduce bani, reconectarea cu un client sau un loc de muncă din trecut care ți-ar putea aduce beneficii, revizuirea bugetului sau chiar o muncă interioară profundă care să-ți consolideze stima de sine și, la rândul său, să te transforme într-un magnet pentru mai multă abundență și binecuvântări.

Fiind unul dintre semnele fixe, ești un fan al experiențelor sau rutinelor familiare - chiar dacă apreciezi să fii neconvențional în alte moduri - dar pentru că treci și printr-un sezon uimitor, aducător de schimbări, care începe cu o eclipsă solară în prima casă a sinelui tău, cel mai bine este să te aștepți la neașteptat.

Ceea ce crezi că ai nevoie s-ar putea dovedi a fi foarte diferit de ceea ce ți-e destinat acum.

Pești

Mercur se întoarce acum prin semnul tău zodiacal și prima casă a sinelui, îndemnându-te să te gândești la cum poți remodela felul în care te prezinți în lume. Fie că vrei să-ți restructurezi rețelele sociale sau site-ul web, să cochetezi cu o transformare de un anumit fel sau să faci o introspecție sufletească și o muncă de vindecare emoțională semnificativă, această perioadă încărcată spiritual a fost creată pentru a te conecta și a-ți urma inima, imaginația și sufletul.

Ar putea fi o provocare să faci ceva super-concret și tehnic, dar oferă-ți suficient timp și spațiu pentru a visa cu ochii deschiși, a medita și a reflecta asupra impulsurilor tale creative și vei înțelege mai bine, intuitiv, în ce direcție să te îndrepți.

Odată cu eclipsa de lună din 3 martie care are loc în casa a șaptea a parteneriatului, legăturile voastre individuale vor fi, de asemenea, parte integrantă a creșterii tale, potrivit parade.com.