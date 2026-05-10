Noroc incredibil pentru 3 zodii chinezești până pe 17 mai 2026

Intervalul începe sub influența Cocoșului de Lemn și se încheie cu energia Iepurelui de Metal, iar schimbările importante apar treptat, pe măsură ce zilele trec.

Primele zile ale săptămânii sunt dedicate organizării, clarificărilor și deciziilor importante. Deși miercuri și joi pot veni cu mici tensiuni sau obstacole, acestea îi ajută pe unii nativi să elimine ceea ce îi ținea pe loc. Finalul săptămânii aduce însă vești excelente, câștiguri și momente de satisfacție personală.

Iepure

Iepure

Cea mai norocoasă zi a ta este duminică, însă până atunci ai multe lucruri de pus la punct. Luni primești un răspuns important care îți arată dacă planurile tale au șanse reale de succes. Marți devii mai hotărât și începi să acționezi concret.

Miercuri și joi elimini din program activitățile inutile sau oamenii care îți consumă energia. Vineri primești un compliment sau o apreciere care îți redă încrederea în tine.

Weekendul vine cu bani, recompense și o stare de prosperitate. Sâmbătă este o zi excelentă pentru a te răsfăța după tot efortul depus, iar duminică petreci timp de calitate cu familia și oamenii apropiați.

Șarpe

Șarpe

Sâmbătă este cea mai norocoasă zi pentru tine, iar Universul îți aduce oportunități interesante, invitații și momente pline de bucurie. După o perioadă agitată, începi să simți că lucrurile se așază în favoarea ta.

În timpul săptămânii ai revelații importante despre ce îți dorești cu adevărat de la viață. Înțelegi mai clar ce oameni vrei aproape și ce experiențe îți aduc fericire autentică.

Dacă reușești să faci zilnic măcar un lucru important pentru viitorul tău, până la finalul săptămânii vei simți că ai făcut progrese reale și că viața începe să devină mai frumoasă.

Câine

Câine

Săptămâna aceasta începi un proiect nou sau iei o decizie care îți poate schimba situația financiară. O idee aparent simplă se dovedește extrem de inspirată și îți oferă mai multă încredere în propriile forțe.

Marți este ziua în care optimismul și motivația ating un nivel maxim. Începi să crezi cu adevărat că dorințele tale se pot îndeplini.

Miercuri și joi analizezi atent fiecare pas și faci ajustările necesare. La finalul săptămânii, lucrurile încep să curgă mult mai ușor, iar sentimentul de prosperitate și stabilitate devine tot mai puternic.