Numerologie: Dragostea pentru care ești destinat, în funcție de data nașterii

În loc să te descurajezi, poți apela la numerologie pentru a determina cum vei ști dacă ți-ai găsit dragostea predestinată. Tuturor le este predestinat să găsească dragostea, e doar o chestiune de când și cum. Din fericire, numerologia îți poate oferi indicii despre tipul de dragoste pe care ești destinat să o găsești și la ce te poți aștepta de la sufletul tău pereche doar uitându-te la data nașterii.

Potrivit experților și numerologilor, tipul de dragoste pentru care ești destinat se bazează pe data nașterii tale. Fiecare dată de naștere reprezintă o frecvență romantică unică care te ajută să-ți invoci sufletul pereche.

Născut pe 1, 10, 19 sau 28: Dragoste îndrăzneață

Numerologia spune că numărul unu rezonează cu cei născuți pe 1, 10, 19 și 28. Dacă îți ești ziua de naștere într-una dintre aceste date, vei deveni un lider și un pionier de neclintit, care nu are neapărat nevoie de nimeni. Totuși, asta nu înseamnă că nu vei avea un suflet pereche. Tipul tău de iubire predestinat nu concurează cu independența, libertatea sau voința ta.

Ești destinat să fii cu cineva care îți înțelege nevoia de spațiu. Aceștia vor avea o personalitate la fel de puternică, așa că nu vor fi intimidați de tine deoarece încrederea lor în sine se potrivește cu a ta. Deși amândoi sunteți bine singuri, îl vei dori alături în aventurile tale.

Născut pe 2, 11, 20 sau 29: Iubire plină de compasiune

Născut pe 2, 11, 20 sau 29? Ziua ta de naștere reprezintă doi în numerologie, un număr melancolic, dar intuitiv. Menținerea echilibrului emoțional este importantă deoarece poți fi o persoană temperamentală. A fi într-o relație instabilă te poate dezechilibra ușor. Trebuie să fii foarte atent când te întâlnești cu persoana greșită deoarece îți va afecta foarte mult starea de spirit. Dar așa vei ști dacă un iubit/o iubită este menit/ă pentru tine: te face să te simți împăcat/ă. Genul de iubire pe care ești menit să-l/o ai te face să te simți în siguranță, protejat/ă și stabil/ă. Nu există dramă inutilă sau aventuri pentru că sufletul pereche este în acord cu gândurile și sentimentele tale.

Născut pe 3, 12, 21 sau 30: Iubire expansivă

Ai nevoie de cineva care să te țină în alertă dacă ziua ta de naștere cade pe 3, 12, 21 sau 30. Data ta de naștere reprezintă trei în numerologie, care este o energie dinamică și plină de viață. Deoarece ești un suflet curios și intelectual, ai tendința să te plictisești destul de repede dacă cineva sau ceva nu-ți poate capta atenția. Iubirea nu face excepție deoarece ești destinat/ă să găsești un suflet pereche care să-ți aprindă și să-ți mențină interesul.

Vei ști când ai găsit iubirea pentru care ești destinat/ă atunci când nu te vei plictisi niciodată fiind în preajma cuiva special. Va avea întotdeauna ceva distractiv și proaspăt de oferit, așa știi când este menit să fie.

Născut pe 4, 13, 22 sau 31: Împământarea iubirii

Oferirea de cadouri și actele de serviciu sunt limbajele iubirii tale dacă te-ai născut pe 4, 13, 22 sau 31. Aceste date de naștere se aliniază cu numărul patru, ceea ce implică faptul că ești o persoană practică căreia îi place să arate ceva pentru munca sa asiduă.

Poate suna puțin materialist dar trebuie să găsești un furnizor. Iubirea are o tangibilitate pentru că sufletul tău pereche se va strădui să arate cât de mult îi pasă. Fie că este vorba de un cadou atent făcut doar pentru tine, fie de o sarcină care îți place cel mai puțin, adevărata ta iubire îți va arăta întotdeauna sentimentele prin acțiunile sale.

Născut pe 5, 14 sau 23: Dragoste aventuroasă

Ziua ta de naștere cade pe 5, 14 sau 23? Întruchipezi numărul cinci al numerologiei, ceea ce înseamnă că ești o persoană plină de energie și curaj. Ești cunoscut pentru curiozitatea și hotărârea ta deoarece nu te temi să-ți urmezi aspirațiile. Ca persoană ambițioasă, s-ar putea să simți că găsirea iubirii este una dintre cuceririle tale.

Dragostea este destinată să fie o urmărire exaltantă. Odată ce ți-ai prins adevărata iubire, vei ști dacă este menit să fie așa dacă această persoană continuă să te provoace. Știi când ai găsit o iubire predestinată deoarece tu și partenerul tău nu vă veți sătura niciodată să vă încurajați reciproc să fiți mai buni.

Născut pe 6, 15 sau 24: Cultivarea iubirii

Conform numerologiei, cei născuți pe 6, 15 și 24 sunt cunoscuți ca fiind persoane blânde, orientate spre relații deoarece întruchipează energia numărului 6. Muncești din greu pentru a-ți menține conexiunile. Iubirea nu ar trebui să facă excepție pentru că ești destinat să fii cu cineva care apare așa cum te prezinți.

Nu te vei mai simți niciodată singur sau nesprijinit odată ce îți găsești sufletul pereche. Această persoană va fi mereu acolo să te prindă când cazi și să-ți ridice moralul când ești la pământ, așa cum faci și u mereu pentru toți ceilalți. Ești menit să găsești o conexiune romantică atentă și plină de compasiune.

Născut pe 7, 16 sau 25: Iubire transcendentală

Ce ai învățat în dragoste? Ca persoană născută pe 7, 16 sau 25, ești conștient că viața ta este plină de lecții spirituale și karmice deoarece data ta de naștere reprezintă 7 în numerologie. Poate ai trecut printr-o muncă sufletească serioasă întâlnindu-te cu parteneri karmici. Deși nu a fost ușor, știi că acest lucru te-a pregătit pentru dragostea care ți-a fost destinată.

Găsirea sufletului pereche se va simți ca o recompensă. Nu mai este nimic de învățat sau de care să-ți faci griji deoarece sufletul pereche nu este o altă lecție; reprezintă punctul culminant al întregii tale munci grele pentru a găsi dragostea adevărată și a fi într-o relație sănătoasă.

Născut pe 8, 17 sau 26: Dragoste devotată

Vei fi bogat în dragoste dacă ziua ta de naștere este pe 8, 17 sau 26. Aceste date de naștere se aliniază cu numărul opt în numerologie. Opt reprezintă abundența, bogăția și generozitatea - toate lucrurile pe care te poți aștepta cu nerăbdare să le experimentezi odată ce găsești dragostea adevărată. Până atunci, s-ar putea să fie nevoie să înveți cum să primești cât de mult oferi. Odată ce înveți această lecție, ești destinat să găsești un iubit care îți va oferi lumea. Vei avea orice îți dorești. Îți va oferi o viață îmbelșugată, dar ține minte că abundența variază. Indiferent de situație, nu vei duce niciodată lipsă atunci când îți vei găsi sufletul pereche.

Născuți pe 9, 18 sau 27: Dragoste profundă

Cei născuți pe 9, 18 și 27 sunt suflete pereche care îmbrățișează numărul nouă din numerologie. Ca individ mistic și altruist, ești ghidat de intuiția ta. Sinele tău superior și echipa spirituală dau mereu ordine, așa că știi dacă ai găsit dragostea predestinată, deoarece universul o va confirma.

Poate că știi deja în adâncul sufletului, dar asta nu va fi suficient. Așteaptă-te să primești semne, semnale, vise și multe altele non-stop venind de la sinele tău superior și de la ghizii spirituali. Ai încredere că universul îți va vorbi atunci când vei întâlni persoana potrivită deoarece universul și tărâmul spiritual conspiră pentru a te ajuta să-ți întâlnești sufletul pereche, notează parade.com.