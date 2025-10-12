O nouă șansă: 3 zodii au parte de noroc, iubire și abundență în săptămâna 13–19 octombrie 2025

Luni, 13 octombrie, trei tranzite importante marchează un nou început astrologic: Venus intră în zodia Balanță, Pluto revine la mers direct în Vărsător, iar Luna intră în ultimul pătrar în Rac.

Această combinație creează o energie intensă, care promite transformare, creștere personală și, mai ales, șansa de a trăi mai autentic. Universul îi încurajează pe cei trei nativi să-și urmeze intuiția și să redescopere bucuria de a trăi.

♒ Vărsător – Reînvață să iubești viața

După o perioadă în care totul a părut o luptă, Vărsătorul redescoperă plăcerea de a face ceea ce iubește.

Venus în Balanță îi ajută să se reconecteze cu pasiunile și oamenii care le aduc echilibru, iar Pluto direct în zodia lor le oferă claritate și curajul de a-și schimba traiectoria.

Mesajul săptămânii: urmează-ți inima, nu doar logica. Norocul vine din alinierea cu propriul adevăr.

♊ Gemeni – Începe un nou capitol al transformării

Gemenii se află în plin proces de reinventare, iar Pluto direct în Vărsător le oferă oportunități uriașe de creștere.

Fie că e vorba de o schimbare de carieră, o mutare sau o nouă pasiune, acum este momentul perfect să-ți asculți curiozitatea. Nu te mai agăța de planuri vechi — universul îți oferă variante mai bune decât ți-ai imaginat.

Sfatul cosmic: ai încredere în proces. Lasă lucrurile să se așeze natural și vei vedea cât de repede se schimbă totul în favoarea ta.

♏ Scorpion – Intuiția ta te conduce spre noroc

Luna în ultimul pătrar în Rac aduce pentru Scorpioni o perioadă de introspecție profundă. Este momentul să renunți la fricile care te-au blocat și să lași loc în viața ta pentru ceva nou.

Energia acestei luni te ajută să înțelegi ce contează cu adevărat și să-ți faci planuri inspirate pentru viitor.

Mesajul astrelor: ascultă-ți intuiția, nu rațiunea. Norocul vine când te lași ghidat de emoțiile autentice, nu de obligații.